 ″كارين″..فرس سوري نادر يواجه شبح الانقراض | عالم المنوعات | DW | 06.03.2019

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منوعات

"كارين"..فرس سوري نادر يواجه شبح الانقراض

بعدما كانت تتربع قبل سنوات على عرش ملكات جمال الخيول في الغوطة، تخوض "كارين" اليوم معركة مصيرية من أجل البقاء على قيد الحياة. "كارين" تأثرت كثيراً بالحرب في سوريا وتحظى الآن بعناية خاصة أملاً في إنقاذها من الانقراض.

Pferd verwahrlost und traurig (Getty Images/AFP/A. Isakovic)

صورة رمزية.

قبل بداية الحرب في سوريا، كانت الفرس "كارين"  فخر مربي الخيول في الغوطة، لكن حالياً تُعد هذه الفرس العربية ذات اللون الرمادي والأبيض مجرد ظل لنفسها (هزيلة وضعيفة). وتشهد "كارين" على المعاناة، التي عاشتها الخيول النادرة في الحرب السورية، فما يقرب من ثلث (8500) من الخيول، التي كانت مسجلة قبل الحرب بسوريا في المنظمة العالمية للخيول العربية، تعرضت للاختفاء أو الموت. أما الخيول الناجية فإنها اليوم تعاني من صدمة شديدة.

ويقول الطبيب البيطري أحمد شريدة إن "كارين" كانت ملكة جمال الخيول في الغوطة، وأضاف:"أعرفها جيداً فأنا، الذي أخرجتها من بطن أمها". وكانت "كارين" بمزرعة في مدينة دوما السورية، بيد أنها اختفت عن الأنظار سنة 2012.

مختارات

توصلت دراسة علمية ألمانية اعتمدت على تحليل الجينات المسئولة عن ألوان الخيل، والموجودة في عينات قديمة من الحامض النووي أن الإنسان روّض الخيول للمرة الأولى قبل 5000 عام، وهو ما فتح الباب أمام تشكل المجتمعات في أوروبا وأسيا (26.04.2009)

أعلن القصر الملكي الإنجليزي سقوط واحد من أشهر الخيول المملوكة للملكة إليزابيث في اختبار الكشف عن المنشطات، وهو الخيل الذي فاز بجائزة الكأس الذهبي لسباق الخيول الشهير في العام الماضي. (23.07.2014)

وقبل حوالي شهرين، عثر أحمد شريدة على الفرس "كارين"، التي  تبلغ من العمر11 عاماً، وأعادها إلى مزرعة "الديماس" قرب دمشق. ويقول الطبيب البيطري "لقد كنت مصدوما عندما رأيتها للمرة الأولى بعد سبع سنوات"، وأردف: "لقد كانت مجرد عظام وجلد ولا تستطيع الوقوف على قدميها".

 وتشتهر الخيول العربية بجمالها وقدرتها على التحمل، إذ تعد من أجود وأقدم الخيول في العالم. ومنذ قرون، يقوم البدو بتربية الخيول في شمال سوريا. ورغم الحرب، تم تنظيم العديد من مسابقات الجمال الخاصة بالخيول في السنة الماضية.

وتأثرت الخيول بالوضع في سوريا، ويقول الطبيب البيطري شريدة "جميع الخيول، التي عثرنا عليها في الغوطة هزيلة ومريضة". وعانت هذه الخيول على مدى سنوات من نقص الطعام واللقاحات والفحوص الطبية الضرورية. وتنتمي الفرس "كارين" إلى سلالة الهدباء النادرة من الخيول العربية، فقد عانت هذا السلالة أثناء الحرب في سوريا، وهي مهددة اليوم بالانقراض بشكل كبير.

وقال محمد غياث الشايب، مدير مكتب الخيول العربية إن هذه السلالة كانت مهددة بالانقراض قبل الحرب، وأضاف: " آنذاك لم يكن هناك سوى بضعة خيول. أما اليوم فلم يبقى سوى كارين".

وتحظى الفرس "كارين" في هذه الأثناء بعناية خاصة، إذ يريد الأطباء زراعة أجنة، وذلك على أمل أن تنجب هذه الفرس مولودا أنثى، ويتم إنقاذها بالتالي من خطر الانقراض. ويشير محمد غياث الشايب إلى أن الخيول السورية عانت كثيراً ومنها من تعرض للاختطاف، التشريد والقتل، وأردف نفس المتحدث أن البعض من هذه الخيول تم بيعه بطريقة غير شرعية في الخارج "إنها ثروات لا تقدر بثمن مثل التحف الأثرية"، على حد وصف محمد غياث الشايب.

ر.م/ه.د ( أ ف ب)

  • Royal Ascot - Meghan Markle and Prince Harry (Getty Images/AFP/D. Keal-Olivas)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "رويال أسكوت"

    لاشك أن سباق الخيول "رويال أسكوت" هو من أهم سباقات الخيل في العالم. طوال 300 عام ظل هذا السباق يُقام برعاية الأسرة المالكة البريطانية. ويَحضر فعالياته أكثرمن ربع مليون زائر سنوياً، وما استجد في سباق هذا العام هو حضور "ميغان ماركل" دوقة مقاطعة ساسيكس قرينة الأمير "هاري". كما يُشارك عدد كبيرمن الشخصيات البارزة والحسناوات اللواتي ترتدين أفخر الملابس وأجملها.

  • Horse, jockey, trainer, and visitors stroking a horse in Iffezheim (picture-alliance/GES-Sportfoto)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "بادن بادن"

    منذ عام 1858 يستضيف مضمار"إيفتسهايم" لسباق الخيول في "بادن بادن" أكثر السباقات شهرة في ألمانيا منها: مهرجان الربيع وأسبوع الاحتفالات الكبرى ومهرجان التسوق وسباق الخيول الذي يُعتبر من أهم سباقات الخيول في ألمانيا ويُقام في نهاية شهر أغسطس/ آب. وعلى عكس القواعد التي تُلزم ضيوف سباق رويال أسكوت بارتداء أزياء رسمية محددة، لا توجد في هذا السباق قواعد ملزمة تتعلق بالثياب.

  • Palio Di Siena horseracing (Imago/Zuma Press)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "باليو دي سيينا"

    تقام فعاليات سباق "باليو دي سيينا" في إيطاليا في الفترة ما بين 2 يوليو/ تموز و 16 أغسطس/ آب من كل عام، وربما يعتبر هذا السباق من أصعب وأقصر سباقات الخيول مسافة في العالم. كان يشارك في هذا السباق الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر فرسان ينتمون إلى سبعة عشر حياً من أحياء المدينة يتنافسون فيما بينهم بثيابهم الملونة.

  • Spectators at the Kentucky Derby (Imago/Zuma Press)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "كنتاكي ديربي"

    يُقام سباق "كنتاكي ديربي" للخيول في الولايات المتحدة على مضمار "تشرشل" بمدينة "لويزفيل" التابعة لولاية كنتاكي في السبت الأول من شهر مايو/ أيار من كل عام. تبلغ مسافة السباق 2 كم، ويرجع تاريخ إقامته إلى عام 1875، ويُعتبر من أهم سباقات الخيول في العالم. ويعرف بـ "السباق من أجل الورود" لأن الفائز يزين برباط مصنوع من 554 وردة حمراء.

  • Visitors to the Dubai World Cup (Imago/Galoppfoto)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    كأس دبي العالمي

    أقيم أول سباق لكأس دبي العالمي للخيول عام 1996 في ميدان "ند الشبا" لسباقات الخيول وكان الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أمر بإنشائه. تبلغ مجموع جوائز فعاليات السباق 30 مليون دولار، وتصل قيمة الجائزة الكبرى للسباق إلى 10 ملايين دولار. وتبلغ مسافة السباق 2 كم ويُقام السباق على مضمار رملي.

  • Prix de l'Arc de Triomphe horse race (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "آرك دي تريومف"

    يُقام سباق"آرك دي تربومف" للخيول في يوم الأحد الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام على مضمار "لونغ شامب" العشبي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ستطالعك الحسناوات بأزيائهن الفاخرة. تبلغ مسافة السباق 2400 م. ويعود تاريخه إلى عام 1920 وأنشئ بالأصل للاحتفال بانتهاء الحرب العالمية الأولى. إعداد: الكسندرا مولكن/ غ.د

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

قد يكون مضمار"رويال أسكوت" لسباق الخيول هو الأكثر شهرة، غير أن هناك مضامير أخرى موزعة في أماكن شتى تحتضن بدورها أغلى وأقوى سباقات الخيول في العالم وتستقطب عُشاق هذه السباقات من الأثرياء والمشاهير والحسناوات. (26.06.2018)  

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