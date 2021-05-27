كارلو أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد خلفاً لزيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء (الأول من حزيران/يونيو) تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني للفريق خلفاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ودخل أنشيلوتي فجأة في حسابات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي نجح في إقناعه بترك تدريب إيفرتون الإنجليزي وتولي قيادة النادي الملكي. وكان راؤول غونزاليس المهاجم السابق للريال والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرشحين الأبرز لتدريب النادي الملكي.

وعاد بذلك أنشيلوتي إلى النادي الذي أقاله قبل ستة أعوام، عندما كان بيريز يتولى رئاسة النادي حينها، وتوصل لهذا القرار في نهاية موسم 2014 /2015. وقال بيريز حينذاك إنه تجمعه علاقة جيدة بأنشيلوتي، ويبدو أن هذا الأمر سهل مهمته في إعادة المدرب الإيطالي إلى مدريد.

ولم ينجح أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني خلال ولايته الأولى التي امتدت لعامين، لكنه صعد إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2014، حينما توج الملكي بلقبه القاري العاشر. وتوج الريال بلقب كأس ملك إسبانيا في 2014 وفي نهاية العام ذاته حصد لقب مونديال الأندية. ومنذ رحيله عن سانتياغو برنابيو تولى أنشيلوتي تدريب بايرن ميونيخ الألماني ونابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي الذي انضم له في كانون أول/ديسمبر 2019.

وأكد ريال مدريد نبأ تعيين أنشيلوتي عبر موقعه الرسمي ، قائلاً: "كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لريال مدريد، المدرب الإيطالي البالغ من العمر 61 عاماً جاء من صفوف إيفرتون وعاد إلى نادينا بعد أن حقق معه التاريخ خلال ولايته الأولى". وأضاف البيان: "لقد درب ريال مدريد لموسمين بين عامي 2013 و2015 وأصبح المدرب الذي أحرز اللقب القاري العاشر، خلال فترة قيادته عاد الفريق لمنصات التتويج الأوروبية بعد 12 عاماً بعد المباراة النهائية التي لا تنسى في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد".

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وأفاد ريال بأن المدرب السابق ليوفنتوس، ميلان، تشلسي الإنكليزي، باريس سان جرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، نابولي وإيفرتون، سيوقع عقده مع النادي الأربعاء. ووافق أنشيلوتي على عقد لثلاث سنوات.

ولم يفز الريال بأي لقب في الموسم المنقضي تحت قيادة زيدان بعد خروجه مبكراً من كأس ملك إسبانيا على يد الكويانو المغمور، وكذلك خروجه من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي. واستقال زيدان من منصبه الاسبوع الماضي لينهي ولايته الثانية مع الفريق.

وتولى أنشيلوتي تدريب إيفرتون في كانون الأول/ديسمبر 2019 وقاد الفريق للمركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

ويعتبر لقب الدوري الإسباني هو الوحيد من بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يفز به أنشيلوتي، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان ولقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان ولقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ. كما فاز أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوربا ثلاث مرات خلال مسيرته، بواقع لقبين مع ميلان ولقب واحد مع الريال، في رقم قياسي يتقاسمه مع بوب بايسلي المدرب السابق لليفربول وأيضاً زيدان.

ص.ش/ م.ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)