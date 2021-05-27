كارلو أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد خلفاً لزيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء (الأول من حزيران/يونيو) تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني للفريق خلفاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ودخل أنشيلوتي فجأة في حسابات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي نجح في إقناعه بترك تدريب إيفرتون الإنجليزي وتولي قيادة النادي الملكي. وكان راؤول غونزاليس المهاجم السابق للريال والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرشحين الأبرز لتدريب النادي الملكي.
وعاد بذلك أنشيلوتي إلى النادي الذي أقاله قبل ستة أعوام، عندما كان بيريز يتولى رئاسة النادي حينها، وتوصل لهذا القرار في نهاية موسم 2014 /2015. وقال بيريز حينذاك إنه تجمعه علاقة جيدة بأنشيلوتي، ويبدو أن هذا الأمر سهل مهمته في إعادة المدرب الإيطالي إلى مدريد.
ولم ينجح أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني خلال ولايته الأولى التي امتدت لعامين، لكنه صعد إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2014، حينما توج الملكي بلقبه القاري العاشر. وتوج الريال بلقب كأس ملك إسبانيا في 2014 وفي نهاية العام ذاته حصد لقب مونديال الأندية. ومنذ رحيله عن سانتياغو برنابيو تولى أنشيلوتي تدريب بايرن ميونيخ الألماني ونابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي الذي انضم له في كانون أول/ديسمبر 2019.
وأكد ريال مدريد نبأ تعيين أنشيلوتي عبر موقعه الرسمي ، قائلاً: "كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لريال مدريد، المدرب الإيطالي البالغ من العمر 61 عاماً جاء من صفوف إيفرتون وعاد إلى نادينا بعد أن حقق معه التاريخ خلال ولايته الأولى". وأضاف البيان: "لقد درب ريال مدريد لموسمين بين عامي 2013 و2015 وأصبح المدرب الذي أحرز اللقب القاري العاشر، خلال فترة قيادته عاد الفريق لمنصات التتويج الأوروبية بعد 12 عاماً بعد المباراة النهائية التي لا تنسى في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد".
وأفاد ريال بأن المدرب السابق ليوفنتوس، ميلان، تشلسي الإنكليزي، باريس سان جرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، نابولي وإيفرتون، سيوقع عقده مع النادي الأربعاء. ووافق أنشيلوتي على عقد لثلاث سنوات.
ولم يفز الريال بأي لقب في الموسم المنقضي تحت قيادة زيدان بعد خروجه مبكراً من كأس ملك إسبانيا على يد الكويانو المغمور، وكذلك خروجه من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي. واستقال زيدان من منصبه الاسبوع الماضي لينهي ولايته الثانية مع الفريق.
وتولى أنشيلوتي تدريب إيفرتون في كانون الأول/ديسمبر 2019 وقاد الفريق للمركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المنصرم.
ويعتبر لقب الدوري الإسباني هو الوحيد من بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يفز به أنشيلوتي، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان ولقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان ولقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ. كما فاز أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوربا ثلاث مرات خلال مسيرته، بواقع لقبين مع ميلان ولقب واحد مع الريال، في رقم قياسي يتقاسمه مع بوب بايسلي المدرب السابق لليفربول وأيضاً زيدان.
ص.ش/ م.ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تعيين مفاجئ
في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
بداية مُبشرة
في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مواصلة التألق
استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كسب ثقة اللاعبين
استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
باكورة الألقاب
اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
الاستعداد الجيد
في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
موسم للتاريخ
سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تراجع ملحوظ
في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
خيبة أمل محلية
لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
طوق النجاة
نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مسك الختام
مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كتابة التاريخ
قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
وداع مفاجئ
في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.
الكاتب: مهدوي رضوان