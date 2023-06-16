كارثة قارب المهاجرين - اليونان تعلن الحداد الوطني

غرق مركب الهجرة قبالة اليونان: مصر تنعي والأمم المتحدة تحذر

بعد غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه مئات المهاجرين قبالة اليونان دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر. وأحدث التحقيقات تنطلق من أن قارب الصيد بدأ رحلته من مصر، وبعد صعود مهاجرين جدد في طبرق بليبيا، أبحر صوب إيطاليا.