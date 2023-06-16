 كارثة قارب المهاجرين - اليونان تعلن الحداد الوطني | DW الأخبار | DW | 16.06.2023

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DW الأخبار

كارثة قارب المهاجرين - اليونان تعلن الحداد الوطني

دعا السياسي اليوناني المعارض أليكسيس تسيبراس إلى ايجاد سبل للهجرة القانونية، بعد غرق ما لا يقل عن 78 شخصًا وفقدان مئات آخرون بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة الساحل اليوناني

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بعد غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه مئات المهاجرين قبالة اليونان دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر. وأحدث التحقيقات تنطلق من أن قارب الصيد بدأ رحلته من مصر، وبعد صعود مهاجرين جدد في طبرق بليبيا، أبحر صوب إيطاليا.

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14.06.2023 ****A undated handout photo provided by the Hellenic Coast Guard shows migrants onboard a boat during a rescue operation, before their boat capsized on the open sea, off Greece, June 14, 2023. Hellenic Coast Guard/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

تقارير: توقيف مصريين يشتبه بصلتهم بغرق اللاجئين قبالة اليونان 15.06.2023

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