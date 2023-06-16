كارثة قارب المهاجرين - اليونان تعلن الحداد الوطني

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دعا السياسي اليوناني المعارض أليكسيس تسيبراس إلى ايجاد سبل للهجرة القانونية، بعد غرق ما لا يقل عن 78 شخصًا وفقدان مئات آخرون بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة الساحل اليوناني
بعد غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه مئات المهاجرين قبالة اليونان دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر. وأحدث التحقيقات تنطلق من أن قارب الصيد بدأ رحلته من مصر، وبعد صعود مهاجرين جدد في طبرق بليبيا، أبحر صوب إيطاليا.
دافعت برلين على لسان وزيرة خارجيتها على الاتفاق الأوروبي الجديد حول كيفية تقاسم مسؤولية الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية نجحت في ضم إيطاليا واليونان لاتفاق استعصى على التكتل منذ عقد من الزمان.
بشق الأنفس توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقاسم أعباء طالبي اللجوء بعد مفاوضات مضنية نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات. ما هي بنود الاتفاق؟
كشفت تقارير إعلامية عن توقيف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية يشتبه بأنهم مهربون في اليونان. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن صدمته لمأساة غرق اللاجئين، داعيا إلى "نظام" مشترك وتضامني للتعامل مع الهجرة في أوروبا.
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