كارثة المناخ في باكستان - ذوبان المجلدات في جبال الهيمالايا

تعني كلمة هيمالايا "موطن الثلج". وهنا في باكستان يقع المكان الذي توجد فيه أكبر الأنهار الجليدية على وجه الأرض خارج المناطق القطبية. لكن المجلدات تذوب بأسرع معدل لها في تاريخ البشرية. ومن المتوقع أن يذوب ثلث الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا نهاية هذا القرن بسبب تغير المناخ. تظهر الوثائق أن الصراع حول نهر سياشين الجليدي بين الخصمين اللدودين الهند وباكستان يتعلق أيضًا بالرغبة في السيطرة على مصادر المياه.

من جهته يحاول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التخفيف من تداعيات تغير المناخ. يأتي هذا من خلال الدعوة إلى زراعة عشرة مليارات شجرة في غضون خمس سنوات، وهو المشروع الذي روج له رئيس الوزراء في عام 2018 باسم "تسونامي 10 مليارات شجرة". ويهدف إلى مكافحة ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والجفاف. يلقي الفيلم الوثائقي الضوء على نشطاء يحاولون إيجاد طرق لمواجهة أكبر مشكلة في القرن الحادي والعشرين.





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