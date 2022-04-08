 كارثة المناخ في باكستان - ذوبان المجلدات في جبال الهيمالايا | تقارير جديدة | DW | 12.04.2022

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تقارير جديدة

كارثة المناخ في باكستان - ذوبان المجلدات في جبال الهيمالايا

بحسب منظمة الصحة العالمية، سيؤدي تغير المناخ إلى 250.000 حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و 2050. هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ هل يمكن مواجهة تبعات هذا التغير؟ باكستان تحاول ذلك.

Pakistan Hitzewelle

Indien Kaschmir Siachen Gletscher

تعني كلمة هيمالايا "موطن الثلج". وهنا في باكستان يقع المكان الذي توجد فيه أكبر الأنهار الجليدية على وجه الأرض خارج المناطق القطبية. لكن المجلدات تذوب بأسرع معدل لها في تاريخ البشرية. ومن المتوقع أن يذوب ثلث الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا نهاية هذا القرن بسبب تغير المناخ. تظهر الوثائق أن الصراع حول نهر سياشين الجليدي بين الخصمين اللدودين الهند وباكستان يتعلق أيضًا بالرغبة في السيطرة على مصادر المياه.

Pakistan - Baumplantagen in Buner und Herosha

من جهته يحاول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التخفيف من تداعيات تغير المناخ. يأتي هذا من خلال الدعوة إلى زراعة عشرة مليارات شجرة في غضون خمس سنوات، وهو المشروع الذي روج له رئيس الوزراء في عام 2018 باسم "تسونامي 10 مليارات شجرة". ويهدف إلى مكافحة ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والجفاف. يلقي الفيلم الوثائقي الضوء على نشطاء يحاولون إيجاد طرق لمواجهة أكبر مشكلة في القرن الحادي والعشرين.


 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت  21 مايو / أيار 2022 – 14:00 UTC
السبت  21 مايو / أيار 2022 – 18:03 UTC
السبت 21 مايو / أيار 2022 – 20:30 UTC
الأحد 22 مايو / أيار 2022 – 08:00 UTC
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الإثنين 23 مايو / أيار 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 23 مايو / أيار 2022 – 10:00 UTC
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الثلاثاء 24 مايو / أيار 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 25 مايو / أيار 2022 – 00:00 UTC
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