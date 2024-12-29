كارثة الطائرة الكورية.. تأكد مقتل 179 شخصا ونجاة اثنين فقط

أكدت سلطات كوريا الجنوبية مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متن الطائرة التي تحطمت أثناء هبوطها في مطار في غرب البلاد. وخبراء يشككون في أن تكون الطيور هي سبب تحطم الطائرة. فما الذي حدث؟

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية الحصيلة النهائية لحادثة تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب كوريا الجنوبية قادمة من بانكوك.

وقالت السلطات إن 179 شخصًا لقوا حتفهم من أصل 181 شخصا كانوا على متن الطائرة مع نجاة اثنين فقط منهم. وقال مسؤولون صحيون محليون إن عمال الطوارئ انتشلوا شخصين، وهما من أفراد الطاقم، إلى بر الأمان، وإنهما لا يزالان في حالة وعي وليسا في حالة تهدد حياتهما.

وقالت مديرية الإطفاء إنه تمّ تحديد هوية 65 شخصا من بين القتلى الـ179، مضيفة أن عملية أخذ عينات الحمض النووي لا تزال جارية.

وتحطمت الطائرة لتابعة للخطوط الجوية "جيجو اير"، وهي من طراز بوينغ 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وأظهرت صورة ذيل الطائرة تشتعل منه النيران على مقربة من المدرج وعربات إطفاء وسيارات إسعاف تقف خلفه. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بعد ساعات على وقوع الحادثة.

وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تصطدم بجدار وتنفجر وتستحيل كرة لهب.

وقال مسؤول محلّي في جهاز الإطفاء خلال اجتماع مع عائلات الضحايا، "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

رجحت سلطات كوريا الجنوبية أن السبب وراء تحطم الطائرة ربما يكون اصطدامها بطيور أو بسبب رداءة الطقس صورة من: Lee Geun-young/UGC/REUTERS

تشكيل في رواية أسراب الطيور

ورجّحت السلطات أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحافي إن "سبب الحادث هو على الأرجح الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأفادت وزارة الأقاليم بأن برج المراقبة حذّر طاقم الطائرة من اصطدامها بالطيور. وأطلق الطيار تحذيرا قبل وقوع المأساة بدقيقتين أثناء محاولته الهبوط.

وقال مسؤولو الطوارئ في موان إن خللا أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية على ما يبدو. وأشارت عناصر التحقيق الأولى التي أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى "خلل في عمل عجلات الهبوط".

وقال نائب وزير النقل جو جونغ-وان في مؤتمر صحافي إنه جرى العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، مضيفا: "بالنسبة إلى الصندوقين الأسودين، عُثر على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة".

في المقابل، نقلت رويترز عن خبراء قولهم إن حالة من الغموض تحيط بالحادث مع تشكيكهم في أن الاصطدام بطائر ربما يكون قد تسبب في تحطم الطائرة.

وتساءل جيفري توماس، رئيس تحرير "مجلة إيرلاينز نيوز"، قائلًا: "لماذا لم تطلق فرق الإطفاء الرغوة على المدرج؟ لماذا لم تكن الفرق موجودة عندما هبطت الطائرة؟ ولماذا هبطت الطائرة على هذا البعد من المدرج؟ وما السبب وراء وجود جدار من الطوب في نهاية المدرج؟".

وفي سياق متصل، أعلن تشوي سانج-موك، القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية، خلال اجتماع طارئ، الحداد الوطني حتى الرابع من يناير/كانون الثاني على قتلى الطائرة المنكوبة.

م ف (أ ف ب، رويترز)