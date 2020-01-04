 كارثة الطائرة الأوكرانية ـ هل سقطت أم أسقطت فوق طهران؟ | أخبار | DW | 09.01.2020

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أخبار

كارثة الطائرة الأوكرانية ـ هل سقطت أم أسقطت فوق طهران؟

ما علاقة سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران بعملية إطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين في العراق؟ القاسم المشترك لحد الآن هو أن الحادثين وقعا في ليلة واحدة، ما أثار بعض "الشكوك" والفرضيات. فهل سقطت أم أسقطت؟

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الطائرة الأوكرانية المنكوبة .. من يملك الحقيقة؟

تزامن الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق مع سقوط الطائرة المدنية الأوكرانية بالقرب من طهران بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار  الخميني، اثار الكثير من التساؤلات والتكهنات عما إذا كانت هناك علاقة بشكل ما بين الواقعتين.

مصادر إعلامية أمريكية تتناول فرضية قيام إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ من منظومتها الدفاعية الجوية. وتقول هذه المصادر إن مسؤولين في الحكومة الأمريكية يعتبرون هذه الفرضية "مرجحة" بشكل كبير، حسب ما ذكرت قناة "سي بي اس" التلفزيونية.

مختارات

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران في طريقها إلى مطار كييف. الحادث الذي جاء بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ تجاه قاعدتين في العراق، أسفر عن مقتل كل من كان على متنها. (08.01.2020)

أفاد تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيرانية بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، حاولت العودة قبل سقوطها، ويسعى محققون أوكرانيون للبحث عن حطام صاروخ روسي في موقع تحطم طائرة. (09.01.2020)

من جانبها، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن موظفين اثنين في البنتاغون، لم تذكر أسميهما أو وظيفتيهما، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني جاء عن طريق الخطأ.

وتعتمد الفرضية الأمريكية بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية بفعل صاروخ دفاعي إيراني على حقيقة أن منظومة الدفاع الجوي كان متأهبا في تلك الليلة التي شهدت ايضا قبل سقوط الطائرة الأوكرانية إطلاق صواريخ على قاعدتين تتواجد فيها قوات أمريكية في العراق.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس (التاسع من كانون ثاني/يناير 2020) عن "شكوك" بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران فجر الأربعاء. وقال ترامب ردا على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض حول حادث التحطم الذي أوقع 176 قتيلا قرب طهران "لدي شكوكي". وأضاف "لدي شعور بأن شيئا رهيبا حدث". وقال ترامب إن الطائرة "كانت تحلق في أجواء صعبة للغاية وكان من الممكن أن يرتكب شخص ما خطأ"، مضيفا "يقول البعض إنه كان (عطلاً) ميكانيكيا. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا أصلاً ممكن". وقال ترامب "سيسلمون الصندوقين الأسودين في مرحلة ما لشركة بوينغ في أفضل الحالات، لكن إذا سلموهما لفرنسا أو دول أخرى، سيكون الأمر على ما يرام أيضا"

ونقلت مجلة نيوزويك ومحطتا سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو اليوم خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا "لدينا معلومات استخبارية من مصادر متعددة، بما في ذلك حلفاؤنا ومخابراتنا. تشير الأدلة إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ سطح /جو  إيراني." مضيفا أن هذا العمل ربما لم يكن متعمدا، حسب ما أوردت هيئة الإذاعة الكندية. يشار إلى أن 63 كنديا كانوا من بين الضحايا.

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قال في بيان "هناك الآن معلومات تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني. قد يكون هذا غير مقصود... تواصل بريطانيا دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى خفض التوتر في المنطقة". ومن بين الضحايا أربعة بريطانيين.

من جهتها أعلنت السلطات الإيرانية الخميس أن الطائرة كانت في طريق العودة الى المطار بعد مواجهتها "مشكلة"، قبل ان تسقط قرب بلدة شهريار غرب العاصمة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن رئيس هيئة الطيران المدني بالبلاد نفى اليوم الخميس "الشائعات غير المنطقية" التي تقول إن الطائرة أسقطت بصاروخ. ونقلت الوكالة عن علي عابد زادة قوله "من الناحية العلمية، من المستحيل أن يضرب صاروخ الطائرة الأوكرانية ومثل هذه الشائعات غير منطقية".

في غضون ذلك، طلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي الخميس "دعما غير مشروط" للخبراء المكلفين التحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية فجر الأربعاء في طهران. وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، "أُزهقت 176 روحا بريئة"، مضيفا أن "ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. يعود الآن للخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعما غير مشروط في تحقيقهم".

 وقال مسؤول أمني أوكراني إن المحققين ينظرون في سبع فرضيات محتملة بشأن الحادث، تشمل اصطداما بجسم آخر في الجو وصاروخا من منظومة إيران الدفاعية وانفجار محرّك ناجم عن عطل تقني وانفجارا على متن الطائرة جرّاء "عمل إرهابي".
 ووصل حوالى خمسين خبيرا في مجال الطيران ومسؤولا أمنيا أوكرانيا إلى طهران صباح الخميس للمشاركة في التحقيق، بما في ذلك قراءة بيانات الصندوقين الأسودين اللذين عثرت السلطات الإيرانية عليهما في موقع الكارثة. 

ويسود غموض حول مصير الصندوقين الأسودين اللذين يعتبران أساسيين في التحقيقات إذ نقلت وكالة مهر للأنباء القريبة من المحافظين المتشددين عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده قوله "لن نعطي الصندوقين الأسودين للمصنّع (بوينغ) والأميركيين". لكن وزارة النقل الإيرانية رفضت الخميس "الشائعات حول تمنع إيران عن تسليم الصندوقين الأسودين (...) للولايات المتحدة".
 

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا/أ.ف.ب)

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

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  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

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  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

حوادث في السماء حيرت من في الأرض

هي أسوأ حوادث طيران شهدها العقد الأخير. منها من قتل كل ركابها ومنها من لم يتم العثور عليهم أبدا. بالصور، بعض حوادث طائرات لم يكتب لركابها الوصول إلى وجهتهم. (19.02.2018)  

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الطائرة الأوكرانية المنكوبة .. من يملك الحقيقة؟  

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