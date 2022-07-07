كارثة التغير المناخي - أو عندما نعتمد تكتيك النعامة لخداع أنفسنا

أصبح التغير المناخي حقيقة واقعة. ويتضح هذا من عام إلى آخر، فالأدلة واضحة. كما يتعرض المزيد من أنواع الحيوانات للتهديد، ويذوب الجليد القطبي بسرعة قياسية، وتتزايد الكوارث الطبيعية مثل الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير في جميع أنحاء العالم. لذا يحذر باحثون مختصون من حدوث انهيار إذا لم يقتصر ارتفاع الحرارة العالمية على أقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن. لكن بالرغم من أن البشرية تدرك هذا الخطر، لم يحدث شيء يذكر، لكن ما سبب هذه السلبية؟

يقوم باحثون الآن بفك شفرة الآليات التي تمنعنا من رؤية الواقع كما هو ويبحثون في سبب هذا التردد وعدم اتخاذ القرارات المناسبة. ويتساءلون: هل نحن مبرمجون على استخدام تكتيك النعامة ودفن رؤوسنا في الرمال عند مواجهة التهديدات؟

يفسح هذا الفيلم الوثائقي المجال للخبراء بما في ذلك علماء النفس والاجتماع لإبداء آرائهم وتحليل الخيارات المختلفة للاستجابة لحالة الطوارئ المناخية.



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