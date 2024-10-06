كاربخال مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة في الرباط الصليبي

أكد داني كاربخال مدافع ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني أنه سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي. الإصابة قد تبعد كارباخال قائد المنتخب الإسباني، عن الملاعب لبضعة أشهر.

أعلن ريال مدريد الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين أول 2024) أن مدافعه داني كاربخال سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في الأربطة وفي وتر بساقه اليمنى.

واستبدل اللاعب خلال مباراة ريال مدريد أمام فياريال التي انتهت بفوز العملاق الإسباني 2-صفر في الدوري المحلي أمس السبت.

وخرج كاربخال (32 عاما) من الملعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد التحام مع لاعب وسط فياريال يريمي بينو تسببت في إصابته بالتواء غير طبيعي في ركبته اليمنى.

وذكر كاربخال عبر حسابه على تطبيق إنستغرام حيث نشر صورته في سيارة إسعاف وأضاف "أتطلع لبدء عملية التعافي والعودة... أشكركم جميعا على رسائلكم، أشعر أني محبوب جدا".

وعبر المدرب كارلو أنشيلوتي عن قلقه إزاء إصابة كاربخال وهي أحدث ضربة للفريق الإسباني بعد غياب حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة عضلية أمام أتليتيكو مدريد مطلع الأسبوع الماضي.

وأعلن ريال مدريد في بيان اليوم "تشخيص إصابته (كاربخال) بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الخارجي وفي الوتر المأبضي بساقه اليمنى".

وقال النادي الإسباني أيضا إن الجناح فينيسيوس جونيور تعرض لإصابة في العنق خلال المباراة ذاتها.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة متساويا مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي يحل ضيفا على ألافيس صاحب المركز 11 في وقت لاحق من اليوم الأحد.

تمزق الرباط الصليبي ـ هل تساعد التمارين؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتعرض عدد من نجوم كرة القدم الأوروبية في الأسابيع القليلة الأخيرة لإصابات في الرباط الصليبي. ضمنهم حارس برشلونة الإسباني، الدولي الألماني مارك أندري تير ستيغن، المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب "تمزق كامل" في وتر الركبة.

كما سيضطر لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز كاسكانتي (رودري)، للغياب عن باقي الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وجاءت إصابة رودري (28 عاما) بعد أيام من تحذيره من إضراب اللاعبين بسبب زيادة أعباء العمل.

وتشهد أجندة مباريات لاعبي الأندية الأوروبية وخصوصا منهم النجوم، هذا العام كثافة كبيرة بسبب ازدحام مواعيد مباريات االدوريات الأوروبية ومباريات المنتخبات في تصفيات الأمم الأوروبية. بالإضافة لمباريات أبطال أوروبا التي شهدت هذا العام تغييرات زادت من الأعباء على اللاعبين.

م.س/ز.أ.ب (رويترز)