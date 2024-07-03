"كاد النوم أن يغلبني" ـ بايدن يواجه دعوات لتخليه عن الترشح

أثار ديمقراطيون مؤيدون لجو بايدن تساؤلات جديدة حيال مسعاه للفوز بفترة رئاسية جديدة، بل بعضهم يجهز لدعوته إلى التنحي عقب الأداء الضعيف في مناظرته مع ترامب، فيما اقر بايدن بذلك، مرجعا السبب إلى أثار السفر عليه.

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء (الثاني من يوليو/تموز 2024) بأن أداءه خلال المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب لم يكن الأفضل، لكنه ألقى باللوم في ذلك على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بعد رحلتين خارجيتين في وقت سابق من يونيو حزيران.

وأقر بايدن خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا بأن المناظرة أمام ترامب لم تسر على ما يرام. وقال الرئيس الأمريكي "الحقيقة هي أنني لم أكن حذرا. لقد قررت السفر حول العالم عدة مرات، مرورا بحوالي 100 منطقة منية...قبل...المناظرة. لم استمع إلى طاقم العمل الخاص بي ورجعت وكاد يغلبني النوم خلال المناظرة". وأضاف "هذا ليس عذرا. هو تفسير".

وكان بايدن قد سافر إلى فرنسا وإيطاليا في رحلتين منفصلتين في غضون أسبوعين الشهر الماضي.

وواجه بايدن أسئلة متزايدة بشأن سعيه للترشح بعد ذلك الأداء الهش في تلك المناظرة أمام منافسه الجمهوري ترامب ، حيث دعاه أحد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب علنا إلى الانسحاب من السباق. وأصبح النائب الأمريكي لويد دوجيت أول عضو ديمقراطي في الكونجرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي يوم الثلاثاء.

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وقال مصدر ديمقراطي بمجلس النواب إن 25 عضوا ديمقراطيا بالمجلس يجهزون لدعوة بايدن للتنحي إذا ظهر مهتزا في الأيام المقبلة.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن يعقد اجتماعا مع حكام ولايات ديمقراطيين الأربعاء في البيت الأبيض ويتحدث إلى المشرعين هذا الأسبوع.

ويقدم الاجتماع فرصة لبايدن لطمأنة قيادات حزبه بأنه سليم العقل والجسد على الرغم من المناظرة التي أثارت مطالبات بتنحيه عن ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة .

وقال أحد المسؤولين إن بايدن سيجتمع أيضا مع قادة الكونجرس هذا الأسبوع في إطار سعيه لحشد دعم أنصار الحزب وإخماد الحديث عن ضرورة تنحيه.

وفي مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي، أكدت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء على الإنجازات التشريعية الكثيرة التي حققها بايدن. لكنها قالت "أعتقد أنه من المشروع أن نقول 'هل هذا حدث عرضي أم هي الحال؟' ومن ثم، فحين يطرح الناس هذا السؤال، فهو مشروع لكلا المرشحين".

وذكر استطلاع لرويترز/إبسوس أجري عقب المناظرة أن واحدا من كل ثلاثة ديمقراطيين يعتقدون أنه ينبغي لبايدن أن يتراجع عن الترشح.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، د ب أ)