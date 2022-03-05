كاتب أوكراني يفوز بجائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية

أوكرانيا تعلن عن انتصارات جديدة وروسيا تتحدث عن إعادة انتشار

أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.