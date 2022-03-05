كاتب أوكراني يفوز بجائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية

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مُنحت جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية لهذا العام للكاتب والموسيقي الأوكراني سرهي شهدان المعروف بقصائده ورواياته وأغانيه التي تتناول الحرب في أوكرانيا
دعا الرئيس الألماني خلال افتتاحه للمعرض بحضور ملك إسبانيا إلى التضامن مع قطاع الكتب الأوكراني وأكد أن تدمير المكتبات ودور النشر هي العواقب الوخيمة التي جلبتها الحرب على مجمل صناعة الكتاب ودور النشر في أوكرانيا.
أطلق مهرجان برلين الدولي للأدب دعوة دولية للاطلاع على الأدب الأوكراني. التقرير التالي يقدم خمسة كُتاب من أوكرانيا يجب قراءة كتبهم.
أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.
أصبح الكاتب الأوكراني سيرج زهادان رمزاً لمقاومة الغزاة الروس. ويعتبر منحه جائزة "السلام" الألمانية للكتاب، تكريما لبلده الأم. من يكون وكيف قاوم بقلمه وصوته وموسيقاه الغزو الروسي؟
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