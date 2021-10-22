 كاتبات من السكان الأصليين في كندا | واحة الثقافة | DW | 23.10.2021

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واحة الثقافة

كاتبات من السكان الأصليين في كندا

تحت شعار " التعددية الفردية" كان لكاتبات وأديبات من السكان الأصليين في كندا حضور متميز كممثلات للبلد الضيف في المعرض. فبعد استبعاد ثقافتهم وأدبهم على مدى عقود يأتون اليوم بقصصهم أمام الجمهور العريض.

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