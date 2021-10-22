كاتبات من السكان الأصليين في كندا

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تحت شعار " التعددية الفردية" كان لكاتبات وأديبات من السكان الأصليين في كندا حضور متميز كممثلات للبلد الضيف في المعرض. فبعد استبعاد ثقافتهم وأدبهم على مدى عقود يأتون اليوم بقصصهم أمام الجمهور العريض.
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
منحت الأكاديمية السويدية لجوائز نوبل الروائي التنزاني عبد الرزاق غورنا جائزة نوبل للأدب لعام 2021 "عن تبَّحره الثاقب والحساس في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين" في كتاباته. نبذة عن الأديب المقيم في بريطانيا.
أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل أن الكاتب التنزاني عبد الرزاق جرنة هو الفائز بجائزة نوبل للآداب 2021، نظراً إلى سرده "الذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات"
"مجموعة 47" أهم مجموعة أدبية في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب. جاءت المجموعة تعبيراً عن أحلام جيل جديد عاش مآسي الحرب العالمية الثانية، واختار التمرد على جيل الآباء وتأسيس كتابة أدبية جديدة.
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