كابيلو يشكك في رواية يوفنتوس بخصوص دي ليخت

غاب ماتياس دي ليخت عن مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام كالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم. وقال مدرب "البيانكونيري" إن سبب عدم مشاركة المدافع الهولندي في هذا اللقاء، يعود إلى مشكلة يعاني منها في الكتف.

لكن يبدو أن رواية "السيدة العجوز"، لم تقنع واحداً من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطاينة، ألمح المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو أن سبب غياب دي ليخت عن مباراة كالياري هو رغبة يوفنتوس في حماية اللاعب، الذي لا يعيش أحسن أيامه الكروية.

ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والانتقالات تنهال على ماتياس دي ليخت، بسبب تواضع مستواه في أكثر من مباراة، وارتكابه عدة هفوات تسببت في ضياع أكثر من نقطة على يوفنتوس.

ويرى كابيلو أن يوفنتوس لا يقول الحقيقة كاملة بشأن وضع مدافعه ماتياس دي ليخت، وأضاف: "هم يقولون ذلك (تعرضه للإصابة)...، لكن يجب أن نعطيه (دي ليخت) الوقت من أجل فهم النظام الجديد وكذلك العقلية الجديدة". وتابع المدرب الإيطالي "المدافع الهولندي ليس في حالة جيدة وأعتقد أن بونوتشي في حاجة إلى لاعب مثل ديميرال إلى جانبه بدلاً من دي ليخت".

يشار إلى أن ماتياس دي ليخت (20 عاماً)، تألق بشكل كبير للغاية مع فريقه السابق أياكس أمسترادم. وجذب المدافع الهولندي اهتمام أكبر الفرق الأوروبية، إلاّ أنه اختار الدفاع عن قميص فريق يوفنتوس الإيطالي.