 كابول.. وصول قوات ″إجلاء″ أمريكية وسفارات تتلف وثائق حساسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كابول.. وصول قوات "إجلاء" أمريكية وسفارات تتلف وثائق حساسة

وسط مخاوف من سقوط كابول خلال أيام، وصلت الدفعة الأولى من القوات الأمريكية إلى كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين، هذا في وقت باشرت السفارة بإتلاف المواد الحساسة من وثائق وأجهزة إلكترونية.

Afghanistan Taliban-Kämpfer patrouillieren in der Stadt Ghazni

قال مسؤول أمريكي اليوم السبت (14 آب/أغسطس 2021) إن جنودا أمريكيين وصلوا إلى كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين من العاصمة الأفغانية وذلك بعد يوم من سيطرة مقاتلي حركة طالبان على ثاني وثالث أكبر مدن البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن كتيبتين من مشاة البحرية (المارينز) وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري، ستصل إلى كابول بحلول مساء الأحد.

مختارات

مع اقتراب حركة طالبان من العاصمة الأفغانية كابول وسيطرتها على غالبية مدن البلاد وأريافه. سارعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيض تمثيليتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى أدنى حد، ودعت رعاياها إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت.

15 عاصمة ولاية أفغانية باتت تخضع لسيطرة مقاتلي طالبان، فبعد قندوز جاء الدور على قندهار ثاني أكبر مدن البلاد. ومجلس الأمن يناقش بيان "يندد بقوة" بهجمات الحركة ويهدد بعقوبات وبعدم الاعتراف بـ"إمارة أفغانستان الإسلامية".

بعد استيلاء طالبان على المركز السابق للجيش الألماني في أفغانستان، ردت وزيرة الدفاع الألمانية مطالبات بإرسال مهمة جديدة للجيش الألماني قائلة: "مع أي شركاء؟ وهل سيكون ذلك مع الاستعداد لتعريض حياة العديد من جنودنا للخطر؟".

ذكر الاتحاد الأوروبي أن عدد المهاجرين غير القانونيين إلى الاتحاد عبورا من غرب البلقان ارتفع إلى مثليه تقريبا هذا العام وأن أغلبهم من سوريا وأفغانستان. هذا في وقت توقع مسؤول ألماني زيادة عدد اللاجئين الأفغان إلى بلاده.

وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "لقد بدأوا في الوصول. سيصلون تباعا حتى الغد". وأضاف البنتاغون أن فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابول إذا لزم الأمر.

وترسل بريطانيا وبلدان أوروبية أخرى عسكريين إلى أفغانستان في ظل انهيار مقاومة القوات الحكومية الأفغانية ومخاوف من هجوم طالبان على كابول خلال أيام.

سفارات تتلف وثائق

وقال دبلوماسيون إن بعض السفارات قد بدأت في حرق مواد حساسة بيل إجلاء موظفيها.

وأمرت سفارة الولايات المتحدة في كابول الجمعة موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية.

وفي مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أبلغ مسؤول في السفارة الموظفين بمكان وجود المحرقة وغيرها من معدات إتلاف الوثائق. وجاء في المذكرة أن التلف يجب أن "يتضمن الأغراض التي تحمل شعار السفارة أو الوزارة والأعلام الأمريكية والأشياء الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض الدعاية".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما. وقال إن "تقليص عدد الموظفين في ممثليتنا الدبلوماسية في كل أنحاء العالم يتبع إجراء معياريًا".

وتشعر الولايات المتحدة بقلق حيال التقدم السريع لعناصر طالبان الذين سيطروا على أكبر المدن في البلاد وباتوا قريبين من كابول.

مشاهدة الفيديو 35:30

مسائيةDW : طالبان تتقدم نحو كابل.. هل استسلم الغرب؟

غوتيرش: انتهاك حقوق الأفغانيات تثير "الرعب"

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة أن المعلومات عن انتهاكات لحقوق الأفغانيات يرتكبها مقاتلو طالبان تثير "الرعب". وصرح غوتيريش للصحافيين "أنا قلق للغاية بإزاء معلومات أولية مفادها أن (مقاتلي) طالبان يفرضون قيودا صارمة على حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطرون عليها. من المرعب والمؤلم خصوصا أن نرى الفتيات والنساء الأفغانيات يحرمن من حقوق اكتسبنها بعد جهد شاق".

وأكد مسؤول بالحكومة الأفغانية سيطرة طالبان على قندهار المركز الاقتصادي الواقع في جنوب البلاد وذلك في الوقت الذي تكمل فيه القوات الدولية انسحابها بعد حرب استمرت 20 عاما. ومثلت خسارة قندهار ضربة قوية للحكومة. وتعد قندهار معقل حركة طالبان التي ظهرت في عام 1994 وسط فوضى الحرب الأهلية وسيطرت على معظم البلاد من عام 1996 إلى عام 2001.

وسقطت هرات أيضا في قبضة طالبان.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أن كابول لا تواجه على ما يبدو "خطرا وشيكا" رغم التقدم السريع لطالبان. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين إن "كابول لا تشهد حاليا أجواء خطر وشيك"، رغم إقراره بأن طالبان "تحاول عزل كابول".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

مع تنامي تهديد طالبان.. أمريكا وبريطانيا ترسلان قوات "إجلاء" 12.08.2021

تستعد الولايات المتحدة لإرسال ثلاثة آلاف جندي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان لإجلاء موظفين من سفارتها في كابول. بريطانيا أعلنت بدورها نيتها إرسال مئات العسكريين لأفغانستان لمساعدة مواطنيها والمترجمين المحليين على المغادرة.

FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

أفغانستان- 15 ولاية بقبضة طالبان ومجلس الأمن يناقش بيان تنديد 13.08.2021

15 عاصمة ولاية أفغانية باتت تخضع لسيطرة مقاتلي طالبان، فبعد قندوز جاء الدور على قندهار ثاني أكبر مدن البلاد. ومجلس الأمن يناقش بيان "يندد بقوة" بهجمات الحركة ويهدد بعقوبات وبعدم الاعتراف بـ"إمارة أفغانستان الإسلامية".