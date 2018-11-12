 كابول: مقتل العشرات في هجوم انتحاري باحتفال بمناسبة مولد النبي | أخبار | DW | 20.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

كابول: مقتل العشرات في هجوم انتحاري باحتفال بمناسبة مولد النبي

قتل 50 شخصا على الأقل في تفجير استهدف لقاء لكبار العلماء، بمناسبة المولد النبوي في كابول الثلاثاء، وفق مسؤولين، في أحد أفدح الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر.

Selbstmordattentat in Kabul (Reuters/O. Sobhani)

قال ثلاثة مسؤولين حكوميين إن ما يربو على 50 شخصا قتلوا اليوم الثلاثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 ) عندما فجر انتحاري نفسه بقاعة زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، حيث كان علماء دين يحتفلون بمولد النبي محمد.

وقال نجيب دانيش، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، إن أكثر من 80 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأضاف دانيش "فجر انتحاري بحوزته متفجرات داخل قاعة زفاف حيث كان علماء دين مسلمون مجتمعين للاحتفال بمولد النبي محمد". ودخل المهاجم غرفة الولائم بقاعة الزفاف قرب مطار كابول وفجر نفسه.

وقال بصير مجاهد، وهو متحدث باسم شرطة كابول "مئات من علماء الدين الإسلامي وأتباعهم تجمعوا لتلاوة القرآن احتفالا بميلاد النبي محمد في قاعة الولائم الخاصة". وذكر مسؤولون في مستشفى الطوارئ بكابول أن 30 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الانفجار وأن أكثر من 40 مصابا حالتهم خطيرة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


مختارات

دراسة: حرب واشنطن ضد "الإرهاب" أودت بحياة نحو نصف مليون شخص

أفادت دراسة حديثة أن نحو نصف مليون شخص قتلوا بطريقة عنيفة في العراق وأفغانستان وباكستان جراء "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 ايلول/ سبتمبر عام 2001. (08.11.2018)  

أفغانستان – ارتفاع حصيلة قتلى هجوم طالبان الانتحاري

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري بشاحنة مفخخة في كابول عاصمة افغانستان الى 95 قتيلا. يأتي هذا بعد أن تبنّت حركة طالبان المسؤولية الهجوم. (27.01.2018)  

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

أذرع مكسورة وأرجل مبتورة وإصابات بالعمى. في السنة الماضية وحدها أصيب 12 ألف جندي وشرطي أفغاني أثناء الخدمة. كثيرون منهم يعانون اليوم من إعاقات جسدية؛ غير أنه لا تتم العناية بهم كما يجب، بل ويفتقرون لكل شيء، كل شيء. (09.08.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

التحدي الأمني والانتخابات الأفغانية  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Abschiebeflug vom Flughafen Leipzig-Halle nach Kabul

ألمانيا سترحل دفعة جديدة من اللاجئين المرفوضين إلى أفغانستان 12.11.2018

رغم الجدل، الذي تثيره علميات ترحيل طالبي اللجوء إلى أفغانستان، من المقرر أن ترحل ألمانيا دفعة جديدة من المواطنين الأفغان، المرفوضة طلبات لجوئهم، إلى العاصمة كابول. وستنطلق رحلة الترحيل من لايبزيغ بشرق ألمانيا.

Jugendkulturfest der Diakonie in Wuppertal | The Poetry Project

لاجئون قاصرون ـ الهروب في اتجاه مستقبل خال من العنف 29.10.2018

ينحدرون من أفغانستان وسوريا والصومال أو غينيا، إنهم يأتون بدون صحبة الأبوين تحت ظروف تكون في الغالب خطيرة. اللاجئون الصغار يكدٌون من أجل حياة جديدة، إلا أن ذلك يبقى صعبا في ظل الوحدانية مع أن هناك من يساعدهم.

Afghanistan Parlamentswahl | Wähler in Kabul

الأفغان ينتخبون على وقع تفجيرات دموية ومخاوف من التزوير 20.10.2018

يصوت الأفغان في انتخابات برلمانية تصاحبها مشاهد العنف والفوضى ومزاعم الفساد، واضطرت السلطات لتأجيل الانتخاب في ولايتين. ويشارك في الانتخاب نحو 9 ملايين ناخب، يعتقد البعض أن نصفهم مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  