 كابول..عمليات الإجلاء في مراحلها الأخيرة في ظل ″تهديد موثوق″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2021

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كابول..عمليات الإجلاء في مراحلها الأخيرة في ظل "تهديد موثوق"

عمليات الإجلاء من مطار أفغانستان تدخل مراحلها الأخيرة قبل يومين من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية، وسط تحذيرات من "تهديد محدد وموثوق"، وطالبان تنتظر تسلّم المطار.

31 من أغسطس/ آب الموعد النهائي المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

31 من أغسطس/ آب الموعد النهائي المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

نقلت وكالة رويترز للأنباء فجر الأحد (29 أغسطس/ آب 2021)، عن مسؤول أمني غربي لم تسميه، إنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في مطار كابول مع دخول القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.

وأضاف المسؤول أن حجم الحشود عند بوابات المطارتراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك. وكانت الولايات المتحدة حذرت السبت من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابول، وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تحذير أمني "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين على مقربة من مطار كابول ... مغادرة منطقة المطار فورا".

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له "البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار".

" سنطارد المجموعة...وقد فعلنا ذلك"

وفي وقت سابق السبت، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابول في الساعات المقبلة، مؤكّداً أنّ الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم "الدولة الإسلامية" بولاية خراسان ليست "الأخيرة".

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مخاوف من وقوع مزيد من الهجمات في مطار كابول

وقال بايدن في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إنّ "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظلّ خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعاً"، مضيا أن "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جداً خلال الساعات الـ 24 إلى الـ36 المقبلة".

وتابع بايدن في بيانه "قلتُ إنّنا سنطارد المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قوّاتنا ومدنيّين أبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك".

"ننتظر تسليم المطار"

في المقابل قال مسؤول بحركة طالبان الأفغانية لرويترز الأحد إن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابول". وأضاف أن الحركة التي سيطرت على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس/ آب بعد تقدم خاطف لديها فريق يضم "خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعدين لإدارة المطار".

و.ب/م.س (رويترز، د ب أ)

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