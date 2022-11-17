كابوس كاميرات التجسس في الفنادق وشقق العطلات

هل هو جنون إذا قمت بفحص المرآة وكاشف الدخان بحثا عن الكاميرات المخفية عند وصولك إلى غرفة فندق أو شقة أو بيت مؤجر قبل تفريغ حقيبتك؟ لا على الإطلاق، لأنه في جميع أنحاء العالم تم التبليغ عن حالات لفنادق وشقق العطلات بسبب أجهزة التسجيل المخفية.

في الولايات المتحدة اكتشفت امرأة كاميرتين مخفيتين في شقة مؤجرة من إير بي إن بي (Airbnb)، موقع يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن. وكتبت المرأة في تعليق لها على تويتر: "في الشقة التي حجزتها وجدت كاميراتين، واحدة في غرفة النوم والأخرى في غرفة المعيشة أمام الأريكة التي ينام فيها ابني ويغير ملابسه".

بعد يومين فقط اكتشفت المرأة الكاميرات وغطت العدسات على الفور. "كان من المزعج للغاية معرفة أن شخصا ما ربما كان يراقبنا ونحن نخلع ملابسنا وننام ونعيش ساعات حميمية. لا أعرف ما إذا كنت سأحجز شقة مرة أخرى"، كما جاء في موقع "ترافل بوك".

تثبيت كاميرات في شقق مؤجرة يتعارض مع شروط استخدام Airbnb كما أن إجراء التسجيلات يتعارض أيضا مع القانون المعمول به، على الأقل في ألمانيا. هذه المشكلة لا تؤثر على Airbnb فقط وإنما على الأشخاص الذين يسترزقون من كراء منازاهم وشققهم.

ليست فقط شقق ومنازل Airbnb هي وحدها المتأثرة وبحسب ما أورده موقع "شبيغل أونلاين"، فقد تم اعتقال رجلين في كوريا الجنوبية عام 2019 لتركيبهما كاميرات مموهة في 42 غرفة فندقية. تم تصوير ما مجموعه ألف وستمئة زبون وتمت مشاركة مقاطع الفيديو الناتجة على الإنترنت.

موقع "ترافل بوك" يقدم بعض النصائح حول كيفية اكتشاف الكاميرا الخفية بسرعة في مكان الإيجار أو الفندق. أول شيء يجب عليك فعله دائما هو القيام بجولة في مكان الإقامة والبحث عن أشياء بارزة، خاصة في زوايا الرؤية على الأسرة والاستحمام. يمكن أن تكون الكاميرات في شكل منبه الدخان أو ساعة منبه ولكن أيضا كاميرا بين كتابين على الرف.

أما إذا كنت تريد أن تكون آمنا بشكل خاص فموقع "ترافل بوك" ينصحك بتنزيل تطبيق مجاني على هاتفك الخلوي تمت برمجته خصيصا لاكتشاف الكاميرات المخفية. أحدها على سبيل المثال تطبيق "Hidden Camera Detector" الذي يفحص كلا من الأشعة تحت الحمراء والنشاط المغناطيسي كما يكتشف الميكروفونات المخفية.

ع.اع. | DW