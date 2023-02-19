كأنه حقيقي ـ طعام مطرز من يومينغ لو

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الفنانة المقيمة في بريستول "يومينغ لو" تقوم بتطريز طعام يثير شهية المشاهد. صنعت الفاكهة والفشار وحتى وجبة إفطار كاملة. وأطلقت على سلسلتها اسم "مواد غذائية مطرزة".
تحظى منح مؤسسة هومبولت الألمانية بشعبية كبيرة بين الباحثين الصينيين. باحث سابق حصل على هذه المنحة، أصبح عضوا في اللجنة العسكرية المركزية الصينية. وهذه ليست حالة فردية كما يكشف تحقيق لـ DW وشركاء إعلاميين.
تقارير صحفية بريطانية تقول إن رئيس لجنة الحكام في مصر مارك كلاتنبرغ اضطر للهروب من البلاد بعد إشاعات طالته بالدخول في علاقة مثلية. لكن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قال إن الحكم الإنجليزي السابق تقدم باستقالته.
بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.
غداة نقاشات دول مجموعة السبع حول خطط "بنك البنية التحتية" كبديل لمبادرة "طريق الحرير" الصينية، بكين تهاجم القوى العظمى وتشدد على أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات "صغيرة" مصير العالم قد ولّت منذ فترة طويلة.
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