 كأنه حقيقي ـ طعام مطرز من يومينغ لو | يوروماكس | DW | 19.02.2023

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يوروماكس

كأنه حقيقي ـ طعام مطرز من يومينغ لو

الفنانة المقيمة في بريستول "يومينغ لو" تقوم بتطريز طعام يثير شهية المشاهد. صنعت الفاكهة والفشار وحتى وجبة إفطار كاملة. وأطلقت على سلسلتها اسم "مواد غذائية مطرزة".

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