 كأس العرب.. قطر تسحق الإمارات بخماسية وترافق تونس إلى نصف النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.12.2021

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رياضة

كأس العرب.. قطر تسحق الإمارات بخماسية وترافق تونس إلى نصف النهائي

بلغ المنتخب القطري نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم بفوز تاريخي على منتخب الإمارات، فيما كان المنتخب التونسي أول العابرين إلى المربّع الذهبي بفوزه في أول مباريات دور ربع النهائي على سلطنة عمان.

فوز عريض لقطر على الإمارات

فوز عريض لقطر على الإمارات

تأهل المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب الإماراتي 5/صفر خلال المباراة التي جمعتهما في دور الثمانية من البطولة.

مختارات

بعد طول غياب وبأهمية جديدة، عادت كأس العرب في دورتها العاشرة. بطولة تقام في قطر وتعتبر "بروفة" لمونديال 2022. رسائل عديدة أرسلتها الدوحة في حفل مبهر، بحضور رؤساء دول ومسؤولين، ولأول مرة عشرات العلماء العرب المغتربين.

عام قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، الانتقادات الموجهة للإمارة بسبب ملف حقوق الإنسان لم تتوقف ويتوقع أن البطولة لن تمر من دون ارتفاع أصوات منتقدة من المشجعين وحتى اللاعبين. وقطر تؤكد أن البطولة تصب في خدمة الجميع.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله علي سالمين، لاعب المنتخب الإماراتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة، وأضاف المعز علي الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم أضاف خوخي بوعلام الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، وسجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع في الدقيقة 44، قبل أن يضيف المعز علي الهدف الثاني له والخامس لقطر.

ويلتقي المنتخب القطري في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الجزائر والمغرب غدا السبت. وتأهل المنتخب القطري لهذا الدور بصفته متصدر المجموعة الأولى، فيما تواجد المنتخب الإماراتي في هذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وكان المنتخب التونسي أول المتأهلين للدور قبل النهائي في البطولة عقب فوزه على المنتخب العماني (2/1) خلال أولى مبارايات دور الثمانية من البطولة. وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 16، وتعادل المنتخب العماني بهدف سجله أرشد العلوي في الدقيقة 66، ثم أضاف المنتخب التونسي الهدف الثاني في الدقيقة 69. ويلتقي المنتخب التونسي في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تقام غدا السبت وتجمع بين المنتخبين المصري والأردني.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ)

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