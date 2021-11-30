كأس العرب ـ قطر تستهل مشوارها بالفوز على البحرين

استهل المنتخب القطري لكرة القدم صاحب الأرض، مشواره في النسخة العاشرة من كأس العرب بالفوز على نظيره وجاره البحريني 1-صفر الثلاثاء (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021)على استاد البيت في التدشين الرسمي لأكبر ملاعب البطولة وثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، في حين انتزع العراق الذي لعب منقوصاً تعادلاً في الرمق الاخير من عُمان 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ففي المباراة الأولى، صمد المنتخب البحريني أمام قطر حتى الدقيقة 69 قبل أن تمنى شباكه بهدف من رأسية لعبد العزيز حاتم ليمنح بلاده صدارة المجموعة الأولى.

وأكد وصيف النسخة السابعة التي استضافها على أرضه عام 1998 سعيه للمنافسة على اللقب الأول في تاريخه، فيما لم يقو وصيف نسختي 1985 و2002 والذي يدون حضوره السادس على تجنب الخسارة. لتنتهي المباراة بفوز المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف دون مقابل.

وفي المجموعة ذاتها، انتزع العراق بعشرة لاعبين تعادلاً ثميناً في الوقت القاتل من نظيره العماني 1-1 على استاد الجنوب في الوكرة.

وتلقى العراق ضربة موجعة منتصف الشوط الثاني بطرد لاعبه وسطه ياسر قاسم لتلقيه الانذار الثاني (68).

وحصل المنتخب العماني على ركلة جزاء أثر عرقلة الحارثي من قبل حسن رائد فانبرى لها اليحيائي على يسار الحارس (78) ليمهد الطريق امام تحقيق فريقه باكورة انتصاراته في اول مشاركة له في المسابقة قبل ان يأتي الرد في الوقت القاتل.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حصل العراق على ركلة جزاء بعدما قام الحارثي بشد قميص ايمن حسين فانبرى لها الأخير في الوهلة الأولى لكنه أهدرها (90+6) قبل أن يطلب الحكم إعادتها كون الحارس العماني الرواحي تحرك بقدميه عن خط المرمى فانبرى لها عبد الكريم هذه المرة وسددها على يمين الحارس (90+8).

وفي باقي المباريات التي جرت اليوم أيضا تفوق المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني بخمسة أهداف لواحد في حين فاز المنتخب الإماراتي على المنتخب السوري بهدفين لواحد.

أمير قطر يرحب بالحاضرين

وعلى هامش افتتاح البطولة رحب الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بكل العرب الذين تواجدوا في قطر من أجل متابعة بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وكتب أمير دولة قطر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "باسمي وباسم الشعب القطري أرحب كل الترحيب بالعرب في دوحة العرب، متمنيا لهم الاستمتاع بهذه البطولة الكروية العربية الفريدة والتي تهدف لتقوية أواصر الأخوة والصداقة بين شعوبنا الشقيقة، راجيا التوفيق لكل الفرق المشاركة".

وانطلق حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قبيل مباراة قطر والبحرين باستعراض فني وموسيقي ضخم، وبحضور رؤساء ومسؤولين عرب وأجانب، منهم الرئيسان اللبناني ميشال عون والفلسطيني محمود عباس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

من جهته عقّب إنفانتينو بكلمة مقتضبة داعياً إلى العمل "معاً" لإنجاح البطولة مستخدماً الكلمة بالعربية.

وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخباً يتواجهون على ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.

وللمرة الأولى تقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغّرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة إلى الملعب الذي يعدّ الأكبر في البطولة، وثاني أكبر الاستادات في ملاعب كأس العالم الثمانية، بسعة 60 ألف متفرج. وتستمر البطولة التي تضم 16 منتخبا حتى 18 كانون أول/ديسمبر المقبل.

هـ.د/ ص. ش(أ ف ب / د ب أ)