 كأس العالم للسيدات: أبرز المعلومات والمنتخبات المرشحة للقب! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.07.2023

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رياضة

كأس العالم للسيدات: أبرز المعلومات والمنتخبات المرشحة للقب!

في العشرين من يوليو/ تموز ستنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 منتخبا. DW تقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن البطولة وأبرز اللاعبات والمنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب.

يشارك في مونديال استراليا ونيوزيلندا 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة

يشارك في مونديال استراليا ونيوزيلندا 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة

ستنطلق يوم الخميس (20 يوليو/ تموز 2023) بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا وسط ترقب عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة منافسات المونديال في وقت تشهد فيه كرة القدم النسائية تطورا هائلا.

مختارات

كم عدد الفرق المشاركة؟

يشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة  التي استضافتها فرنسا عام 2019 عقب تصويت مجلس الفيفا بالإجماع على اقتراح رئيس المنظمة جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 في مونديال فرنسا إلى 32 فريقا في مونديال أستراليا ونيوزلندا.

ورغم أن البعض رأى أن فكرة زيادة المنتخبات المشاركة سوف تأتي على حساب التنافسية وجودة البطولة، إلا أن إنفانتينو أشار إلى نجاح تنظيم مونديال 2019، مؤكدا على أن الخطوة ستكون "حاسمة" من أجل "تعزيز مكانة وانتشار كرة القدم النسائية".

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن  رئيس الفيفا عن زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و 10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

ساحات المواجهة؟

ولا تعد البطولة الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات فحسب وإنما أيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا. وحازت مدينة سيدني على نصيب الأسد بإجمالي ملعبين من الملاعب التي ستشهد المواجهات.

فاز منتخب الولايات المتحدة بمونديال 2019 للمرة الثانية على التوالي

فاز منتخب الولايات المتحدة بمونديال 2019 للمرة الثانية على التوالي

وسوف تحظى نيوزيلندا بشرف تنظيم المباراة الافتتاحية عندما يواجه منتخبها النرويج في استاد إيدن بارك في أوكلاند وذلك قبل ثلاث ساعات من مواجهة قوية بين لاعبات منتخب استراليا النسائي الملقب بـ "ماتيلداس" ولاعبات منتخب ايرلندا في "استاد أستراليا" الذي يعد الأكبر بسعة جماهيرية تفوق 83 ألفا ما جعله يستضيف المباراة النهائية للبطولة.

ويعد ملعب هندمارش في مدينة أديلايد، جنوب أستراليا، الأصغر بسعة جماهيرية تتجاوز عتبة 18 ألفا.

وبسبب إقامة البطولة على الجانب الآخر من العالم، لن يكون توقيت مشاهدة المباريات الأفضل للكثير من دول العالم.

المنتخبات المرشحة؟

تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الفرق المرشحة لحمل اللقب نظرا لتصدرها تصنيفات الفيفا للمنتخبات النسائية فضلا عن الفوز بالبطولة مرتين آخرهما كانت نسخة فرنسا قبل أربع سنوات.

ورغم ذلك، يواجه الفريق تحديات لا سيما تقاعد  أسطورة كرة القدم الأمريكية  كارلي لويد فيما منعت الإصابة انضمام أبرز لاعبات المنتخب.

وتعد انجلترا من بين الفرق المرشحة خاصة عقب الفوز بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها وثاني إنجاز كروي كبير للبلاد بعد فوز منتخب الرجال بمونديال 1966.

ورغم أن لاعبات منتخب انجلترا لن يلعبن أمام الجماهير الإنجليزية كما كانت الحال في البطولة السابقة، إلا أن الثقة تسود اللاعبات.

ورغم النتائج المخيبة للآمال خلال مباريات الاستعداد للبطولة، إلا أن منتخب ألمانيا النسائي  من بين الفرق المرشحة خاصة وأنه كان وصيف بطولة أوروبا العام الماضي حيث خسر المباراة النهائية أمام انجلترا.

ويضم الفريق تشكيلة قوية من لاعبات أبرزهن قائدة المنتخب ومهاجمة فريق فولفسبورغ، ألكسندرا بوب، التي تعيش فترة جيدة بمسيرتها مقارنة بالعام الماضي عندما لحقت بالكاد ببطولة يورو 2022 عقب تعرضها لإصابة قوية في الركبة، قبل أن تحرز رقما قياسيا في عدد الأهداف لكنها غابت عن المباراة النهائية.

وتضم قائمة المنتخبات المرشحة لنيل اللقب الفريق الإسباني رغم الاضطرابات التي عصفت بالمنتخب العام الماضي عند مطالبة 15 لاعبة برحيل المدرب خورخي فيلدا حيث كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حينه أن اللاعبات أظهرن نية للرحيل عن الفريق بسبب التأثير على "حالتهن العاطفية" و"الصحية" مع بقاء فيلدا في منصب المدير الفني.

يضم منتخب ألمانيا تشكيلة قوية من لاعبات أبرزهن قائدة المنتخب ومهاجمة فريق فولفسبورغ، ألكسندرا بوب

يضم منتخب ألمانيا تشكيلة قوية من لاعبات أبرزهن قائدة المنتخب ومهاجمة فريق فولفسبورغ، ألكسندرا بوب

ورفض الاتحاد الإسباني  الضغوط حيث دعم فيلدا، مشيرا إلى أنه "لن يسمح للاعبات بالتشكيك في استمرارية مدرب المنتخب والجهاز المعاون له، لأن اتخاذ هذه القرارات ليس من صلاحياتهن."

ورغم الاستياء الواضح من قيادة فيلدا للمنتخب، إلا أن الفريق تمكن من بلوغ نهائيات كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات.

وفي الوقت الذي يفتقد المنتخب لاعبات أساسيات، فإن الآمال تعالت مع عودة أليكسيا بوتياس الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم مرتين بعد أن حرمتها الإصابة من مشاركة في كأس الأمم الأوروبية العام الماضي.

ويعد منتخب كندا الحصان الأسود للبطولة بعد فوز لاعبات المنتخب بالميدالية الذهبية  لمسابقة كرة القدم للسيدات  في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ورغم حالة الصخب التي أحاطت بالفريق عقب تهديد لاعبات بالإضراب بسبب الأجور، إلا أنه مازال يضم لاعبات من طراز كروي استثناني وفي المقدمة كريستين سينكلير التي تعتبر واحدة من أفضل لاعبات وهدافات كرة القدم النسائية في العالم.

مونديال استراليا ونيوزيلندا...الفرصة الأخيرة

قد تكون نهائيات كأس العالم  بأستراليا ونيوزيلندا الفرصة الأخيرة لعدد من اللاعبات من حيث المشاركة في المونديال فيما تشمل هذه القائمة:

الكندية كريستين سينكلير

باتت سينكلير، التي بلغت الأربعين من عمرها للتو، الهداف القياسي في تاريخ الساحرة المستديرة  الدولي لفئة الرجال والنساء بعد إحرازها 190 هدفا في 323 مباراة. شاركت سينكلير في خمس بطولات لكأس العالم وأربع بطولات أولمبية حيث قادت الفريق للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

مونديال أستراليا ونيوزيلندا سيكون الفرصة الأخيرة من حيث المشاركة لنجمة المنتخب الأمريكي ميغان رابينو

مونديال أستراليا ونيوزيلندا سيكون الفرصة الأخيرة من حيث المشاركة لنجمة المنتخب الأمريكي ميغان رابينو

الأمريكية ميغان رابينو

قبل البطولة، أعلنت نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية ميغان رابينو، اعتزال كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم الكروي الجاري. وشددت رابينو ذات الثامنة والثلاثين عاما على أن مونديال 2023 سيكون الأخير بعد أن فازت مع منتخب الولايات المتحدة بكأس العالم مرتين عامي 2015 و2019 والميدالية الذهبية في أولمبياد لندن عام 2012.

البرازيلية مارتا

ومن المرجح أن يكون مونديال أستراليا ونيوزيلندا الأخير لنجمة منتخب البرازيل  مارتا فييرا دا سيلفا بعد بلوغها سن السابعة والثلاثين. وتوجت مارتا أفضل لاعبة في العالم ست مرات فيما تحتل قائمة هدافي منتخب السامبا برصيد 115 هدفا في 174 مباراة.

 

تشاك بنفولد / م. ع

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Alexandra Popp

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    ألكسندرا بوب، المانيا

    خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 بانجلترا قادت "بوبي" المنتخب الألماني إلى النهائي ضد إنجلترا وأثارت موجة إعجاب وفرح في المانيا. وحتى خلال بطولة العالم في استراليا ونيوزيلندا تقود مهاجمة فريق فولفسبورغ المنتخب الألماني.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Alexia Putella

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    أليكسيا بوتياس، اسبانيا

    اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما فازت لتوها بدوري الأبطال مع برشلونة ضد ألكس بوب وفولفسبورغ. وفازت في 2021 و 2022 بالكرة الذهبية كلاعبة السنة. ويضاف إلى هذا التتويج الفوز بالدوري ست مرات وبالكأس الإسبانية ثمان مرات والفوز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة. ومايزال ينقصها لقب مع المنتخب الاسباني.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Asisat Oshoala

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    أسيسات أوشوالا، نيجيريا

    نجمة كرة القدم الافريقية وكذلك الفائزة بدوري الأبطال مع برشلونة (كأول لاعبة أفريقية تفوز باللقب). في 2014 كانت وصيفة كأس العالم تحت 20 عاما، وفي الختام لأول مرة لاعبة السنة في افريقيا وكذلك في أعوام 2016 و 2017 و2019 و 2022. وخلال مشاركتها الأولى في كأس العام للسيدات مع نيجيريا في 2015 بكندا انتهى بها المطاف حتى الدور الأول.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Marta

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    مارتا، البرازيل

    مارتا "الأبدية" تسافر في سن 37 عاما للمشاركة للمرة السادسة والأخيرة وهي فرصتها الأخيرة لانتزاع اللقب العالمي مع منتخب بلادها. وكانت مارتا توشك على الفوز باللقب العالمي خلال مشاركتها في عام 2007 . لكن الهدف الذهبي للمنتخب الألماني منع فوز البرازيل. وبعدها فشلت مارتا والبرازيل مرة في ربع النهائي (2011) ومرتين في ثمن النهائي (2015 و 2019).

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Alex Morgan

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    أليكس مورغان، الولايات المتحدة الأمريكية

    نجمة المنتخب الأمريكي تسافر مع منتخبها للدفاع عن اللقب. في 2019 خلال كأس العالم بفرنسا كانت مورغان، واحدة من بين ست لاعبات شاركن في ثلاث نهائيات لكأس العالم والأمريكيات شكلن الفريق المتألق ودافعن عن لقب البطولة لعام 2015.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Pernille Harder

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    بيرنيل هاردير، الدنمارك

    تعد من بين أفضل اللاعبات في العالم وظلت حتى 2022 أغلى لاعبة في سوق الانتقالات. ستنتقل من فريق تشيلسي إلى بايرن ميونيخ. حظوظ المنتخب الدنماركي محدودة في كأس العالم القادمة.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Ada Hegerberg

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    أدا هيغربيرغ، النرويج

    منذ 2014 تلعب اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما في صفوف أولمبيك ليون وفازت هناك ست مرات بلقب دوري الأبطال. وتمكنت الفائزة الأولى بالكرة الذهبية (2018) من الوصول مع النرويج إلى النهائي: نهائي بطولة الأمم الأوروبية في 2013 خسرت النرويج أمام المانيا بهدف لصفر.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Mary Fowler

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    ماري فولير، أستراليا

    اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما تلعب منذ 2022 في صفوف مانشيستر سيتي وهي أمل الدفاع لدى البلد المستضيف أستراليا. وهذه المنافسة في الوطن الأم هي ثاني مشاركة لها في نهائي كأس العالم رغم صغر سنها. وبعد مشوارها الأول لصالح "ماتيلداس" 2018 كانت فولير في المنافسة التي استضافتها فرنسا في 2019 أصغر لاعبة. في ثمن النهائي ضد النرويج انتهت مسيرة الفريق الأسترالي.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Keira Walsh

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    كيرا وولش، إنجلترا

    في 2022 عوضت وولش بانتقالها من مانشيستر سيتي إلى برشلونة بيرنيل هاردير كأغلى لاعبة في العالم (بلغ سعر الانتقال بين 400.000 و 500.000 يورو) وفازت مع إنجلترا بأول لقب في الأمم الأوروبية. وفي النهائي ضد المانيا تم تتويج وولش كأحسن لاعبة.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Saki Kumagai

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    ساكي كوماغاي، اليابان

    اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما هي قائدة فريق بايرن ميونيخ ولاعبة أساسية في محاولة اليابان لانتزاع ثاني لقب عالمي بعد 2011. ولاعبة الدفاع التي بدأت مشوارها الكروي في 2008 في صفوف المنتخب الياباني شاركت في الفوز باللقب في 2011 بألمانيا وأربع سنوات لاحقا شاركت في النهائي.


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