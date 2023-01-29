كأس العالم للأندية بنكهة عربية.. وريال مدريد مرشح فوق العادة

تنطلق بالمغرب في الفترة بين 1 و 11 فبراير/ شباط 2023 النسخة من كأس العالم للأندية بمشاركة ثلاث أندية عربية وهي الوداد المغربي بطل إفريقيا والأهلي الوصيف وريال مدريد بطل أوروبا والهلال السعودي بطل اشيا وأوكلاند سيتي وفلامينغو البرلزيلي بطل أمريكا الجنوبية و سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف أوكلاند سيتي بطل أقيانوسيا.

وستحتضن مدينتي الرباط وطنجة مباريات هذه البطولة التي ستفتح يوم 1 فبراير/ شباط بالملعب الكبير بطنجة بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

ولدى الأهلي تاريخا حافلا في كأس العالم للأندية، التي شارك فيها للمرة الأولى عام 2005، حيث يمتلك الرقم القياسي كأكثر الفرق العربية والأفريقية مشاركة، لكنه يتواجد في المركز الثاني كأكثر الأندية مشاركة بتاريخ المسابقة، بفارق مشاركتين خلف أوكلاند، صاحب الرقم القياسي، الذي يستعد للعب في البطولة للمرة العاشرة.

ويمتلك الأهلي أيضا الرقم القياسي كأكثر الأندية العربية والأفريقية تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية، بعدما فاز في 6 لقاءات، بفارق 3 انتصارات أمام أقرب ملاحقيه فريقي الرجاء البيضاوي المغربي والجزيرة الإماراتي.

ويتوقع أن تحضر جماهير مصرية غفيرة للمغرب لتشجيع فريقها الذي حضي باستقبال كبير من المسؤولين المغاربة منذ وصولوهم للمغرب حسب شهادات وسائل إعلام مصرية.

يمتلك الرقم القياسي كأكثر الفرق العربية والأفريقية مشاركة فهل سيتستفيد رفاق الحارس الشناوي من عامل الخبرة؟

من جهته يسعى الوداد المغربي من استغلال عاملي الأرض والجمهور للتوقيع على مشاركة تاريخية والاستفادة من الانتعاش الكبير الذي تمر منها كرة القدم المغربية بعد احتلال المنتخب المغربي للمركز الرابع في كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.

وستكون هذه ثاني مشاركة "لوداد الأمة"، وهو لقب الوداد المغربي، في كأس العالم للأندية بعد مشاركته في نسخة2017 وشهد الفريق المغربي في الأسابيع الماضية تغييرا في عارضته التقنية حيث تولى المدرب التونسي المهدي النفطي مسؤولية تدريب الفريق عوضا عن المدرب السابق الحسين عموته.

ويمتلك النفطي سجلا جيد مع أندية مثل ليجانيس وماربيلا ومريدا وغيرها من فرق إسبانيا، وتجربته مع الوداد هي الأولى له عربيًا. وكلاعب فله جولات في فرنسا وإنجلترا وإسبانيا واليونان، لكن أبرز إنجازاته على الإطلاق كان تحقيقه للقب كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب التونسي في 2004. ومن شأن هذه التجربة الدولية أن تفيد فريق الوداد في المنافسة على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية. وسيلعب الوداد أولى مباراته بالبطولة أمام الهلال السعودي في مرحلة ربع النهائي وذلك يوم 4 فبراير/شباط.

هل سيسير فريق الوداد البيضاوي المغربي على خطى المنتخب المغربي ويحقق إنجازا مميزا مثلما فعل أسود الأطلس في مونديال قطر؟

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن، عن ترشيح الهلال السعودي لتمثيل القارة في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وتوج نادي الهلال بلقب آخر نسخة لدوري أبطال آسيا العام الماضي، ونظرا لعدم استكمال النسخة الجارية حاليا (2022) قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي ترشيح الهلال حامل اللقب لخوض كأس العالم للأندية 2023.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للهلال في كأس العالم للأندية بعد نسختي 2019 و2021 واللتين حقق المركز الرابع في كل منهما.

وتتطلع الجماهير المغربية إلى مشاهدة نجوم ريال مدريد والذين يشاركون في هذه البطولة باعتبارهم فائزين بدوري أبطال أوروبا الأخيرة.

ويعدريال مدريد النادي الأكثر تتويجاً بكأس العالم للأندية. فقد فاز النادي الملكي بالمسابقة في مشاركاته الأربع الأخيرة ليزيح برشلونة عن الصدارة التاريخية. وبعد ثلاث سنوات من مشاركته الأخيرة، سيسعى ريال مدريد إلى الظفر بلقبهم الخامس بعد فوزهم بنسخ 2014 و 2016 و2017 و 2018.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن عن توسيع البطولة في 2025 لتضم 32 ناديا بدلا من 7 أندية، لكنها ستقام كل 4 سنوات وليس سنويا مثلما تشهده في النظام الحالي.

هشام الدريوش