 كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 / نص من أجل الدعاية | كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 | DW | 11.11.2022

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كأس العالم FIFA قطر 2022

كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 / نص من أجل الدعاية

مباريات وأبرز فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022

كيف تسير مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما هي أبرز الفعاليات المصاحبة. 

تغطيتنا المباشرة من عين المكان لأبرز أحداث الكأس 

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TOPSHOT - Qataris gather at the capital Doha's traditional Souq Waqif market as the official logo of the FIFA World Cup Qatar 2022 is projected on the front of a building on September 3, 2019. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)

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