كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 / نص من أجل الدعاية

المدير الرياضي لليفركوزن: مواعيد مونديال قطر نكبة للبوندسليغا

انتقد المدير الرياضي لنادي ليفركوزن الألماني سيمون رولفس توقيت إقامة بطولة كأس العالم المقبلة في قطر، معتبرا أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية ستعاني من خوض عدد كبير من المباريات، ما قد يؤثر على محصلة الموسم.