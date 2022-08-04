كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 / نص من أجل الدعاية

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مباريات وأبرز فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022
كيف تسير مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما هي أبرز الفعاليات المصاحبة.
تغطيتنا المباشرة من عين المكان لأبرز أحداث الكأس
انتقد المدير الرياضي لنادي ليفركوزن الألماني سيمون رولفس توقيت إقامة بطولة كأس العالم المقبلة في قطر، معتبرا أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية ستعاني من خوض عدد كبير من المباريات، ما قد يؤثر على محصلة الموسم.
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