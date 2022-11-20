كأس العالم في قطر - مثير للجدل ومضر بالمناخ؟

أن يحمل ميسي كأس العالم أهم من حقوق الإنسان في الأرجنتين!

رغم الانتقادات الموجهة في أوروبا لمونديال قطر، إلا أن السؤال الذي يطرحه عشاق الساحرة المستديرة في الأرجنتين التي منيت بخسارة من السعودية لا يزال: هل سيفوز ميسي بكأس العالم أخيرا؟