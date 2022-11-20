كأس العالم في قطر - مثير للجدل ومضر بالمناخ؟

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كأس العالم تتعرض لانتقادات بسبب حقوق الإنسان في قطر. ولكن ماذا عن التوازن المناخي: بناء الملاعب، ورحلات الجمهور الجوية وتبريد الملاعب ...؟ خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقدم نفسه كعلامة تجارية مستدامة.
رغم الانتقادات الموجهة في أوروبا لمونديال قطر، إلا أن السؤال الذي يطرحه عشاق الساحرة المستديرة في الأرجنتين التي منيت بخسارة من السعودية لا يزال: هل سيفوز ميسي بكأس العالم أخيرا؟
تواصل الصحف الألمانية والأوروبية الناطقة باللغة الألمانية في توجيه انتقاداتها لمونديال قطر، إلا أن الحصة الأكبر من الانتقادات هذه المرة طالت رئيس فيفا، إنفانتينو الذي اتهم "منتقدي قطر بالنفاق".
بعد 12 عاما على منح قطر حق استضافة مونديال كأس العالم في قرار أثار جدلا، اقترب موعد انطلاق المنافسات. وعلى مر هذه الأعوام، استثمرت قطر المليارات ليصبح مونديال 2022 الأغلى على الإطلاق بتكلفة تجاوزت عتبة 200 مليار دولار.
قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، إنه لو كان مكان قائد المنتخب الوطني الألماني، مانويل نوير، لكان ارتدى شارة "حب واحد" خلال مونديال قطر رغم تهديدات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفرض عقوبات.
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