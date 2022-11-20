 كأس العالم في قطر - مثير للجدل ومضر بالمناخ؟ | صنع في ألمانيا | DW | 23.11.2022

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صنع في ألمانيا

كأس العالم في قطر - مثير للجدل ومضر بالمناخ؟

كأس العالم تتعرض لانتقادات بسبب حقوق الإنسان في قطر. ولكن ماذا عن التوازن المناخي: بناء الملاعب، ورحلات الجمهور الجوية وتبريد الملاعب ...؟ خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقدم نفسه كعلامة تجارية مستدامة.

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