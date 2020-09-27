كأس السوبر يطلق شرارة المنافسة بين بايرن ودورتموند لهذا الموسم

بعد الهزيمة التي مني بها كل من دورتموند وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم الأسبوع الماضي، أمام هوفنهايم وأوغسبورغ في المرحلة المقبلة فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات والتخلص سريعا من آثار هذه الهزيمة.

ويلتقي الفريقان غدا الأربعاء (30 أيلول/ سبتمبر) على استاد "أليانس آرينا" بمدينة ميونيخ في مباراة كأس السوبر الألماني. وسوف تقام هذه المباراة بدون حضور الجماهير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المنطقة.

ويتطلع بايرن إلى اللقب الخامس في عام 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي بالفوز على إشبيلية الإسباني.

وتكبد البافاري في مباراته الأخيرة الأحد الماضي، هزيمة ثقيلة 4/1 أمام مضيفه هوفنهايم، في أول انتكاسة له منذ فترة طويلة، حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم في 32 مباراة متتالية بمختلف البطولات قبل هذه المباراة كما جاءت هذه الهزيمة لبايرن أمام هوفنهايم بعد 23 انتصارا متتاليا في مختلف البطولات.

خطر الإجهاد يطارد بايرن

في غضون ذلك يدرك بايرن جيدا أن لا وقت لديه للراحة أو الاسترخاء في هذا الموسم المزدحم تماما بالمباريات، في ظل تأجيل العديد من البطولات وتأخير انطلاق الموسم الحالي بسبب جائحة كورونا التي تسببت في توقف الفعاليات الرياضية في معظم أنحاء العالم لعدة أسابيع منتصف الموسم الماضي .

وربما لا يكون انضباط وقوة بايرن محل تساؤل أو شك، ولكن مع حصول الفريق على أقل قدر ممكن من الراحة منذ فوزه بلقب دوري الأبطال الأوروبي في 23 آب/أغسطس الماضي وحتى بداية الموسم الحالي، يعاني لاعبوه الدوليون من الإجهاد في ظل ضغط المباريات وتلاحقها.

مشاهدة الفيديو 01:43 شارك لقاء كروي مثير في بودابست بين بايرن ميونيخ وإشبيلية الاسباني إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ixuY كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم في العاصمة المجرية بودابست

ومنح فليك الراحة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي هدّاف الفريق خلال مباراة هوفنهايم، وهو يوم غد بحاجة إلى اتخاذ قراره بمن سيلعب ومن سيحصل على قسط من الراحة.

دورتموند يواصل مهمة المطاردة

في المقابل، يخوض دورتموند المباراة غدا بصفته صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي للبوندسليغا.

والتقى الفريقان ست مرات في آخر ثماني نسخ من كأس السوبر الألماني واقتسما الألقاب الستة بالتساوي حيث حصد كل منهما اللقب ثلاث مرات قبل مباراتهما السابعة غدا في آخر تسع نسخ من البطولة.

وفي النسختين الأخريين من آخر تسع نسخ للبطولة، خسر بايرن أمام فولفسبورغ بركلات الترجيح في 2015 ولكنه فاز على آنتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في نسخة 2018 .

وكانت آخر مواجهة سابقة بين بايرن ودورتموند على لقب السوبر عندما التقيا في نسخة العام الماضي وتوج دورتموند باللقب بعد الفوز بثنائية نظيفة على بايرن.

وكحال بايرن، يتطلع دورتموند للتخلص من آثار هزيمة السبت بهدفين دون رد أمام أوغسبورغ.

وقال السويسري لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند إنه لا يرغب في إضاعة الوقت في التفكير بهذه الهزيمة ولكنه قد يجري بعض التعديلات على خط الهجوم الشاب الذي فشل في مواجهة دفاع أوغسبورغ المنظم.

بايرن قدوة دورتموند؟

ورغم المنافسة الشديدة بين دورتموند وبايرن، إلا أن المدير الرياضي للفريق الأسود والأصفر، ميشائيل تسورك أقرّ للصحافة الألمانية بأن البافاري هو "النموذج" الذي يتعين على دورتموند الاحتذاء به في هذا الموسم للعودة إلى منصات التتويج المحلية والأوروبية.

وصرح تسورك إلى صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" قائلا: "في الموسم الماضي، شاهدنا بايرن تحت قيادة المدرب هانزي فليك وهو مستعد بشكل خاص لبذل 100 بالمائة من جهده على أرض الملعب في كل وقت"، مضيفا: "بالطبع ، نود السير في نفس الاتجاه أيضا".

و.ب/ م.س (د ب أ، سيد)