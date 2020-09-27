 كأس السوبر يطلق شرارة المنافسة بين بايرن ودورتموند لهذا الموسم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.09.2020

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رياضة

كأس السوبر يطلق شرارة المنافسة بين بايرن ودورتموند لهذا الموسم

يواجه غدا الأربعاء، لأول مرة منذ انطلاق موسم كرة القدم الحالي بايرن ميونيخ غريمه دورتموند وذلك في مباراة السوبر الألماني. الملفت أن الفريقين معا سيخوضان المباراة مثقلين بهزيمة موجعة.

من سيفوز فريق ليفاندوسكي أم فريق هالاند؟

من سيفوز فريق ليفاندوسكي أم فريق هالاند؟

بعد الهزيمة التي مني بها كل من دورتموند وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم الأسبوع الماضي، أمام هوفنهايم وأوغسبورغ في المرحلة المقبلة فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات والتخلص سريعا من آثار هذه الهزيمة.

ويلتقي الفريقان غدا الأربعاء (30 أيلول/ سبتمبر) على استاد "أليانس آرينا" بمدينة ميونيخ في مباراة كأس السوبر الألماني. وسوف تقام هذه المباراة بدون حضور الجماهير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المنطقة.

ويتطلع بايرن إلى اللقب الخامس في عام 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي بالفوز على إشبيلية الإسباني.

وتكبد البافاري في مباراته الأخيرة الأحد الماضي، هزيمة ثقيلة 4/1 أمام مضيفه هوفنهايم، في أول انتكاسة له منذ فترة طويلة، حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم في 32 مباراة متتالية بمختلف البطولات قبل هذه المباراة كما جاءت هذه الهزيمة لبايرن أمام هوفنهايم بعد 23 انتصارا متتاليا في مختلف البطولات.

خطر الإجهاد يطارد بايرن

في غضون ذلك يدرك بايرن جيدا أن لا وقت لديه للراحة أو الاسترخاء في هذا الموسم المزدحم تماما بالمباريات، في ظل تأجيل العديد من البطولات وتأخير انطلاق الموسم الحالي بسبب جائحة كورونا التي تسببت في توقف الفعاليات الرياضية في معظم أنحاء العالم لعدة أسابيع منتصف الموسم الماضي .

وربما لا يكون انضباط وقوة بايرن محل تساؤل أو شك، ولكن مع حصول الفريق على أقل قدر ممكن من الراحة منذ فوزه بلقب دوري الأبطال الأوروبي في 23 آب/أغسطس الماضي وحتى بداية الموسم الحالي، يعاني لاعبوه الدوليون من الإجهاد في ظل ضغط المباريات وتلاحقها.

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كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم في العاصمة المجرية بودابست

ومنح فليك الراحة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي هدّاف الفريق خلال مباراة هوفنهايم، وهو يوم غد بحاجة إلى اتخاذ قراره بمن سيلعب ومن سيحصل على قسط من الراحة.

دورتموند يواصل مهمة المطاردة

في المقابل، يخوض دورتموند المباراة غدا بصفته صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي للبوندسليغا. 

والتقى الفريقان ست مرات في آخر ثماني نسخ من كأس السوبر الألماني واقتسما الألقاب الستة بالتساوي حيث حصد كل منهما اللقب ثلاث مرات قبل مباراتهما السابعة غدا في آخر تسع نسخ من البطولة.

وفي النسختين الأخريين من آخر تسع نسخ للبطولة، خسر بايرن أمام فولفسبورغ بركلات الترجيح في 2015 ولكنه فاز على آنتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في نسخة 2018 .

وكانت آخر مواجهة سابقة بين بايرن ودورتموند على لقب السوبر عندما التقيا في نسخة العام الماضي وتوج دورتموند باللقب بعد الفوز بثنائية نظيفة على بايرن.

وكحال بايرن، يتطلع دورتموند للتخلص من آثار هزيمة السبت بهدفين دون رد أمام أوغسبورغ.

وقال السويسري لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند إنه لا يرغب في إضاعة الوقت في التفكير بهذه الهزيمة ولكنه قد يجري بعض التعديلات على خط الهجوم الشاب الذي فشل في مواجهة دفاع أوغسبورغ المنظم.

بايرن قدوة دورتموند؟

ورغم المنافسة الشديدة بين دورتموند وبايرن، إلا أن المدير الرياضي للفريق الأسود والأصفر، ميشائيل تسورك أقرّ للصحافة الألمانية بأن البافاري هو "النموذج" الذي يتعين على دورتموند الاحتذاء به في هذا الموسم للعودة إلى منصات التتويج المحلية والأوروبية. 

وصرح تسورك إلى صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" قائلا: "في الموسم الماضي، شاهدنا بايرن تحت قيادة المدرب هانزي فليك وهو مستعد بشكل خاص لبذل 100 بالمائة من جهده على أرض الملعب في كل وقت"، مضيفا: "بالطبع ، نود السير في نفس الاتجاه أيضا".

و.ب/ م.س (د ب أ، سيد)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    روبرت ليفاندوفسكي

    قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج بالثلاثية، البطولة المحلية وكأس ألمانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا أمام سان جرمان الفرنسي.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    مانويل نوير

    ساهم الحارس العملاق مانويل نوير في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل الجائزة عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد. فهل يكون أول حارس مرمى يتوج بها؟

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    كيفن دي بروين

    النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ينافس ليفاندوفسكي وزميله نوير. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


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