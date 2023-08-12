كأس السوبر: ثلاثية أولمو تمنح لايبزيغ اللقب على حساب بايرن

على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ، توج نادي لايبزيغ بلقب كأس السوبر الألمانيلكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مضيفه بايرن ميونيخ 3 /صفر مساء اليوم السبت (12 أغسطس/ آب 2023).

ويدين لايبزيغ بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الإسباني داني أولمو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الثالثة و44 ثم 68 من ضربة جزاء.

وشارك الوافد الجديد النجم الإنجليزي هاري كين في الشوط الثاني من المباراة لكنه لم يلمس الكرة سوى ثلاث مرات تقريبا، ولم يستطع مساعدة الفريق في أول ظهور له بقميص بايرن ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر على التوالي، بينما خاض لايبزيغ مباراة كأس السوبر باعتباره حامل لقب كأس ألمانيا.

وحصل داني أولمو على لقب رجل المباراة، وظهر بعد المباراة وهو يمسك بكرة قال إنها كرة المباراة وإنه لن يتركها وسيأخذه معه إلى منزله.

والتقى بايرن ولايبزيغ في نسخة الموسم الماضي من كأس السوبر الألماني وانتهت المواجهة بفوز مثير لبايرن ميونخ 5 / 3 على ملعب "ريد بول أرينا" معقل لايبزغ.

الإسباني داني أولمو لاعب لايبزيغ نجم المباراة الأول في مواجهة بايرن بكأس السوبر

وخاض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر للعام الثاني عشر على التوالي، لكنه افتقد خلال مواجهة اليوم إلى كل من رافاييل غيريرو ومانويل نوير وتوماس مولر وإريك ماكسيم تشوبو موتينغ بسبب الإصابة.

وحرم لايبزيغ منافسه بايرن ميونيخ من تحقيق رقم قياسي جديد يتمثل في إحراز لقب كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي، كما أمسى لايبزيغ أول بطل لمسابقة الكأس يتوج بلقب كأس السوبر الألماني، منذ عام 2015 عندما تغلب فولفسبورغ على بايرن بركلات الجزاء الترجيحية.

ويعتبر بايرن ميونيخ الفريق الأكثر فوزا بلقب كأس السوبر برصيد ثمانية ألقاب منذ استحداث شكل البطولة عام 2010، كما أحرز النادي البافاري اللقب في أخر ثلاثة أعوام.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)