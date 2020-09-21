كأس السوبر الأوروبي.. بايرن ميونيخ في "منطقة الخطر" من أجل الرباعية

سيكون بايرن ميونيخ الألماني، بطل دوري الأبطال، مرشحاً لإحراز لقبه الرابع هذا العام حين يتواجه الخميس (24 سبتمبر/ أيلول 2020) مع إشبيلية الإسباني، بطل "يوروبا ليغ"، في الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم.

لكن الهم الصحي يشغل بال الفريق وسط قلق السلطات الألمانية من سفر المشجعين الى العاصمة الهنغارية بودابست التي صُنفت "منطقة خطرة" صحياً بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19". وستقام المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست بحضور جمهور، حُدد عدده بعشرين ألف مشجع من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة في مدرجات تتسع لـ67 ألفاً.

لكن في ظل الصعود الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هنغاريا، صنفت السلطات الصحية الألمانية بودابست "منطقة خطرة" بعد أن تجاوزت الإصابات الجديدة عتبة 50 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص.

وكان من المتوقع أن يسافر ثلاثة آلاف مشجع لكل من طرفي المباراة بحسب التذاكر التي خصصها الاتحاد القاري لعملاق بافاريا ومنافسه الأندلسي، لكن الرقم تراجع الى 500 مشجع للأخير و1300 للفريق الألماني.

وتساءل مدرب النادي البافاري هانزي فليك عن سبب تمسك الاتحاد القاري بإقامة المباراة رغم المخاطر الصحية "لكننا لسنا في موقع اتخاذ القرارات" بحسب ما أفاد، وذلك في وقت أعرب رئيس وزراء مقاطعة بافاريا ماركوس سويدر عن مخاوفه من تداعيات إقامة المباراة القارية أمام الجمهور.

وشدد سويدر الإثنين على ضرورة "أن نكون حذرين للغاية حتى لا نجازف بنوع جديد من إيشغل-كروية"، في إشارة منه الى منتجع التزلج النمسوي "إيشغل" حيث أصيب آلاف الزوار بالفيروس في بداية تفشي الجائحة في أوروبا.

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وأغلقت هنغاريا هذا الشهر حدودها أمام الأجانب في محاولة للحد من انتشار "كوفيد-19"، مستثنية اللاعبين والجمهور القادم لحضور الأحداث الرياضية والثقافية الدولية.

وعلى كل مشجع مرافق لبايرن الى العاصمة الهنغارية أن يجري اختبار "كوفيد-19" قبل السفر وبعد العودة، أو أن يضع نفسه في العزل الصحي لفترة أسبوعين، و"هكذا يمكننا تجنب أن يشكلوا خطر عدوى" بحسب ما أفاد سويدر.

وأنشأ كل من الفريقين مركز اختبار في مدينته لتجنب أن تتحول مباراة الخميس في بودابست الى مأزق تفشي، في وقت تساءلت صحيفة "بيلد" الألمانية الثلاثاء "هل ستتحول الكأس السوبر الأوروبية الى الكأس السوبر للتفشي؟".

ويدخل بايرن اللقاء على خلفية 22 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات، أهمها فوزها في نهائي دوري الأبطال على باريس سان جيرمان 1-0. وسبق لبايرن التتويج بهذه المسابقة عام 2013.

وأحرز إشبيلية كأس السوبر مرة واحدة أيضا 2006 في أول مشاركة له قبل أن يخسر في أعوام 2007 و2014 و2015 و2016. ووصل إشبيلية إلى كأس السوبر بعد تتويجه بكأس "يوروبا ليغ" على إنتر ميلان الإيطالي، معززا رقمه القياسي بعدد ألقاب المسابقة (6).

إ.ع/ع.غ (أ ف ب)