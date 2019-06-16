 كأس الأمم الإفريقية الأكثر إثارة في تاريخ البطولة | عالم الرياضة | DW | 17.06.2019

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عالم الرياضة

كأس الأمم الإفريقية الأكثر إثارة في تاريخ البطولة

24 فريقا يستعدون لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا ابتداء من الـ 21 من الشهر الجاري في مصر. وبفضل بعض التجديدات ستتضمن هذه الدورة بعض المفاجئات.

Africa Cup of Nations DR Kongo - Togo (Getty Images/AFP/J. Tallis)

لم يسبق أن كان الاستعداد لكأس أمم افريقيا محفوفا بالتعقيدات مثل هذه المرة. أولا الكاميرون أعلنت عن فشلها في دورة كان من المفترض أن تنظمها: فرغم أن بلاد "الأسود غير القابلة للترويض" وقع عليها الاختيار منذ خمس سنوات كمنظم للبطولة الإفريقية في كرة القدم، فإنها لم تنجح في أن تكون مستعدة في الوقت المناسب. وفي النهاية سحب اتحاد كرة القدم الإفريقي في نهاية نوفمبر 2018 حق   الكاميرون ورقة احتضان البطولة ـ بسبب تأخر حاصل في مشاريع البنية التحتية في مواقع المباريات وكذلك بسبب الأزمة السياسية بين الحكومة والشطر الناطق بالإنجليزية في البلاد. وفي بداية يناير وقع الاختيار على مصر كمضيف للبطولة.

ثم رفعت جزر القمر لدى المحكمة الرياضية الدولية دعوى ضد مشاركة الكاميرون: فحتى بعد التنظيم وجب منع البلاد من المشاركة في البطولة. لكن شكوى الأرخبيل ظلت بدون جدوى.  وفي بداية يونيو، أي أسبوعان قبل انطلاق البطولة الإفريقية تم اقتياد أحمد أحمد، رئيس اتحاد كرة القدم الإفريقي من فندقه في باريس من طرف الشرطة لإخضاعه للتحقيق أمام القضاء الفرنسي في قضايا محاربة الفساد. وحصل هذا بعد الاجتماع الذي استمر يومين للجنة الاستثنائية التي وجب عليها اتخاذ قرار بشأن مقابلة الإياب لنهائي دوري أبطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool Mo Salah (AFP/J. Soriano)

نجم مصر، محمد صلاح بقميص ليفربول

إنهاك قبل سفارة الانطلاقة

ولا عجب في أن ينتظر الكثير من الفاعلين في كرة القدم الإفريقية بفارغ الصبر أن تنطلق المنافسة في الـ 21 من يونيو الجاري. وحتى تاريخ النهائي في الـ 19 من يوليو ستتقابل 24 من الفرق فيما بينها في ستة ملاعب: ثلاثة في القاهرة وواحد في كل من الاسكندرية والاسماعلية والسويس. ولأول مرة في تاريخها ستُقام كأس الأمم الافريقية في الصيف وسط حرارة تتجاوز 30 درجة مما يشكل تحديا بالنسبة إلى الفرق المشاركة ـ وليس هذا هو التحدي الوحيد، كما يقول خبير كرة القدم زبير بايا. "غالبية اللاعبين الذين سيشاركون في كأس أمم افريقيا سبق وأن خاضوا خلال هذا الموسم أكثر من 40 مباراة، وبالنسبة إلى الذين يلعبون في أوروبا فهي تتجاوز 50 مباراة"، يقول التونسي الذي كان يلعب سابقا في صفوف فريق فرايبورغ الألماني ويعمل اليوم كخبير لقناة أبو ظبي الرياضية. "والآن يجب عليهم اللعب مجددا. وهذا لا يؤثر فقط على الجسم، بل أيضا على الجانب النفسي... إنهم أيضا مجرد بشر".

وهناك تجديد إضافي في المنافسة يتمثل في مشاركة 24 فريقا في هذه البطولة. وبايا يرفض هذا النظام الجديد:" أنا أعارض تماما هذا المخطط، لأن الجودة ستنهار"، يقول بايا في حديث مع دويتشه فيله. وكما هو الشأن بالنسبة إلى بطولة أوروبا، فإن الثالث في المجموعة بإمكانه التأهل لثمن النهائي. فالفرق يمكن لها إذن خوض مباراة هادئة في مباراة الافتتاح ـ وليس مثل المنافسة بـ 16 فريقا حين تكون المباراة الأولى حاسمة. وهذا النظام الجديد قد يشمل مفاجئات. وهذا ما يجده باتريك مبوما، مهاجم الكاميرون السابق والحائز مرتين على البطولة الافريقية.

الفرق المؤهلة للفوز: مصر والسنغال والمغرب

وتتمثل جاذبية كأس أمم افريقيا للكثيرين في أنه لا يمكن فعلا ترقب ما سيحصل. فالكاميرون نجحت مثلا في 2017 بإحدى الفرق الضعيفة في تاريخ كرة القدم الحديث في الظفر بالكأس الافريقية. وهذه السنة تتم المراهنة على ثلاثة بلدان أخرى للفوز باللقب وهي مصر والسنغال والمغرب. "في افريقيا يمكن دوما الانطلاق من أن البلد المضيف هو المؤهل"، يقول زبير بايا. " ومع محمد صلاح تملك مصر لاعبا جيدا يوجد لتوه في ذروة مشواره الرياضي. والجمهور المصري سيلعب بالطبع  دورا". وكحاملين لرقم قياسي في الفوز بكأس افريقيا، فإن "الفراعنة" لا يعارضون التتويج مرة ثامنة باللقب.

Herve Renard Marokkanischer Nationaltrainer (Getty Images/AFP/F. Senna)

مدرب المغرب، هيرفي رونار

لكن حتى السنغال لها مؤهلات قوية منها نجوم مثل مدافع الوسط كاليدو كوليبالي الذي يلعب في صفوف نابولي الإيطالي ومهاجم الجناح ساديو ماني من فريق ليفربول. "حتى ولو أن ماني يبقى بالطبع بارزا في هذا الفريق، فإنه يظل لاعبا يعمل من أجل الفريق. وهذا يرفع من فرص السنغال"، كما يحلل بايا. وكذلك يجب الانتباه لورقة المغرب. فالمغاربة لديهم مع حكيم زياش لاعبا موهوبا جدا. لكنه ليس الورقة الرابحة الوحيدة. " يتوفر المغرب على لاعبين محنكين، وكذلك على مدرب ذي تجربة قوية في شخص هرفي رونار الذي فاز بالمنافسة مرتين مع فريقين مختلفين. وهذا يجسد قوة المغرب".

فرص فرق  الظل

وإلى جانب هذه الفرق الثلاثة توجد سلسلة من الفرق التي لها تطلعات لنيل اللقب. ومن هنا يجب مثلا التحسب للكاميرون المدافعة عن اللقب. " حتى ولو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور عندهم. لم يكن أحد سيراهن على أن الكاميرون ستفوز بالكأس في 2017. وماذا حصل؟ "الأسود غير القابلة للترويض" فازت. والجميع ظنوا أن الفريق سيتأهل لبطولة العالم في 2018 ـ لكنهم فشلوا بشكل ذريع. يجب انتظار ماذا جهز المدرب كلارونس زيدورف للفريق"، يقول باتريك مبوما.

وقد تلعب نيجيريا وغانا دورا رئيسيا في هذه البطولة "حتى ولو أنها ليست مستقرة في الأثناء"، كما يعتبر زبير بايا الذي يرى في الجزائر ورقة سرية:" المدرب جمال بلمادي مازال شابا لكنه جد كفوء. والكثير من اللاعبين من المنتخب الجزائري كان لهم موسم جيد، مثل بغداد بوجناح الذي يسجل في قطر أهدافا بالجملة أو سفيان فغولي الذي أحرز لتوه الثنائي مع غلات ساراي التركي". كما أن الخبراء يمنحون بعض الفرص لتونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى تتحول الكثير من الفضائح إلى الخلف، وبإمكان افريقيا أن تبين على أنها قادرة على تقديم الكثير من الجودة في لعبة كرة القدم.

علي فرحات/ م.أ.م

  • FIFA World Cup - Portugal v Marokko - Achraf Hakimi (picture-alliance/NurPhoto/A. Surma)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أشرف حكيمي (المغرب)

    حكيمي يبلغ من العمر 20 عاما ويُعتبر منذ الآن لاعبا رئيسيا في صفوف بوروسيا دورتموند واللاعب الناشئ في افريقيا لهذا العام. أصيب حكيمي بكسر في رجله بداية أبريل/ نيسان الأمر الذي يضع علامة استفهام على مشاركة المغربي في كأس أمم افريقيا. وقبيل انطلاق المنافسة أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للاستعارة ليعلن حكيمي أنه في وضع صحي جيد وسيشارك مع منتخب المغرب في مصر.

  • FIFA World Cup 2014 Brasilien v Kamerun - Joel Matip (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جويل ماتيب (كاميرون)

    أخيرا مع جويل ماتيب كان لاعب ألماني يهلل في فريق ليفربول. اللاعب المولود في مدينة بوخوم يحمل الجنسية الألمانية، ويلعب منذ 2010 لصالح منتخب الكاميرون الذي يريد الفوز معه باللقب المقبل لكأس الأمم الأفريقية.

  • WM Qualifikation | Senegal vs Elfenbeinkueste - But Salomon Kalou (picture-alliance/CITYPRESS24/ICS)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سالومون كالو (ساحل العاج)

    في اليوم قبل نهائي الدوري الألماني في منتصف مايو/ أيار برهن كالو مرة أخرى للجميع عن قدراته. "الجد أحرز الأهداف"، كما كان يمزح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بعد هدفيه في الفوز بـ 4 مقابل 3 أمام أوغسبورغ. وكأس أمم افريقيا ستكون بالنسبة إلى هذا اللاعب من ساحل العاج أكبر منافسة أخيرة في مشواره حيث يريد مرة أخرى البرهنة على خطورته في إحراز الأهداف.

  • 1. Bundesliga - Ibrahima Ibo Traoré Traore BMG Borussia Mönchengladbach Moenchengladbach Gladbach - 1. FSV Mainz 05 (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El-Saqqa)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    ابراهيم تراوري (غينيا)

    بسبب خضوعه لعملية جراحية لم يشارك المهاجم في الموسم المنتهي إلا في احدى عشرة مرة باللعب لبوروسيا مونشنغلادباخ. وبالرغم من ذلك يسافر تراوري للمشاركة في كأس أمم افريقيا ـ وهو في النهاية قائد منتخب غينيا. ويقول اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه يريد أن يكون في لياقة بدنية جيدة قدر الإمكان ليتمكن من قيادة فريقه على الأقل إلى ثمن نهائي المنافسة الإفريقية.

  • FIFA World Cup 2018 - Marokko - Iran 0:1 - Armine Harit (picture-alliance/SvenSimon/E. Kremser)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أمين حارث (المغرب)

    قبل عامين كان أمين حارث يُعد نجم السنة في الدوري الألماني ـ وفي الأثناء على مقعد البدائل لدى شالكه. وبما أن الآمال تُعلق على حارث في بلده المغرب، فإنه يسافر للمشاركة في المنافسة الإفريقية. وهنا لا تلعب المشاكل الشخصية الكثيرة التي تسبب فيها حارث أي دور.

  • Borussia Dortmund - FC Schalke 04 - Salif Sane (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سليف ساني (السنغال)

    سليف ساني هو إلى جانب أرمين حارث لاعب شالكه الثاني الذي يلعب لبلده السنغال في مصر. هذا المدافع بذل جهدا كبيرا في الموسم المنتهي في صفوف شالكه الذي لعب معه جميع المباريات تقريبا. وفي كأس أمم افريقيا يعتزم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما التهليل للسنغال أكثر مما كان ممكنا مع شالكه. ومن أجل ذلك وجب عليه تحصين خط الدفاع بشكل أفضل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | SC Freiburg vs. Mainz 05 (Imago/J. Huebner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جان فليب غبامين (ساحل العاج)

    بالنسبة إلى لاعب وسط فريق ماينتس ستكون كأس أمم افريقيا أفضل مناسبة للترويج لنفسه، لأنه ومنذ مدة لم يعد سرا أن غبامين يريد مغادرة ماينتس. وهو يتطلع للمشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه يمكن له، حسب تصريحه تخيل انتقال داخل الدوري الألماني. " ربما دورتموند أو ليفركوزن ـ هذه الأندية أحبها"، قال غبامين.

  • FIFA World Cup 2014 Kamerun v Brasilien - Eric Choupo Moting (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ (الكاميرون)

    في صفوف باريس سان جرمان فقط لاعب تابع، أما في الكاميرون نجم ساطع: إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ قطع بعض المراحل في ألمانيا في حياته الرياضية، وكان مؤخرا يلعب لصالح شالكه. واللاعب المولود في هامبورغ لعب في مختلف الفرق الوطنية الألمانية الشابة قبل أن يقرر في 2010 اللعب لصالح الكاميرون.

  • UEFA Europa League Halbfinale: FC Chelsea - Eintracht Frankfurt - Simon Falette (picture-alliance/GES/M. Ibo)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيمون فاليت (غينيا)

    فاليت وُلد في فرنسا ويحمل الى جانب الجنسية الفرنسية جنسية غينيا التي سيلعب لصالحها. وفي الدوري الألماني هو يلعب منذ 2017 ضمن فريق أينتراخت فرانكفورت حيث كان ينتمي في الموسم قبل الأخير إلى بوتقة اللاعبين الرئيسية.

  • 3. Liga - 18/19 - Hansa Rostock vs. SF Lotte - Cebio Soukou (picture-alliance/Fotostand/Voelker)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيبيو سوكو (أرمينيا بيلفيلد)

    من الدوري الألماني الدرجة الثالثة إلى كأس أمم افريقيا ـ فحتى هذا ممكن. سيبيو سوكو كان يلعب في الموسم المنتهي لصالح هانزا روستوك واحتفل قبل أشهو قليلة ببدايته في صفوف منتخب بنين. وفي الأثناء وقع عقدا مع أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني من الدرجة الثانية ـ ويعتزم أن يلمع نجمه في وطن والده في مصر.

  • Bundesliga | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    مارسيل تيسيران (الكونغو)

    على غرار الكثير من اللاعبين الأفارقة ترعرع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في فرنسا، وقرر في 2013 اللعب لصالح بلد والدته الكونغولية. ومنذ 2016 يلعب لاعب خط الوسط في ألمانيا، وبعد سنة لدى فريق إنغولشتات انتقل إلى فولفسبورغ الذي سيخوض معه الموسم المقبل غمار البطولة الأوروبية.


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