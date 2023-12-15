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عالم الرياضة

كأس إفريقيا للسيدات.. ثلاث منتخبات عربية لأول مرة

١٥ ديسمبر ٢٠٢٣

بين 12 منتخبا تأهل إلى المسابقة، هناك ثلاث منتخبات عربية، واحد منها يشارك لأول مرة. فهل تحقق منتخبات شمال إفريقيا أول لقب في كأس إفريقيا للسيدات؟

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مننخب المغرب لكرة القدم النسوية
لاعبات منتخب المغرب وصلن إلى نهائي نسخة 2022صورة من: Gavin Barker/Sports Inc/empics/picture alliance

تشهد منافسات كأس إفريقيا للسيدات لعام 2024، المقررة في المغرب، مشاهدة ثلاث منتخبات عربية لأول مرة في تاريخها، بعد ضمان منتخبات المغرب وتونس والجزائر بطاقات العبور إلى النهائيات، التي لم يعلن بعد عن موعدها بالتحديد.

وتأهل المغرب بشكل مباشر لاستضافته البطولة، وهي مشاركته الرابعة في النهائيات، فيما يشارك المنتخب الجزائري للمرة الأولى في تاريخه، بينما تشارك تونس للمرة الثالثة. ولم يحقق أيّ منتخب عربي لقب هذه المسابقة، ووحده المغرب من وصل إلى المباراة النهائية وكان ذلك في النسخة الماضية.

وستشهد هذه النسخة مشاركة 12 منتخبا، بينهم المنتخبات الإفريقية الأربعة التي شاركت في كأس العالم الصيف الماضي في نيوزيلندا وأستراليا، وهي نيجيريا والمغرب وزامبيا وجنوب إفريقيا. وتعدّ نيجيريا مرشحة دائما لتحقيق اللقب القاري، إذ فازت به تسع مرات، بينما تحمل جنوب إفريقيا لقب آخر نسخة.

ووصلت سيدات المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم في إنجاز غير مسبوق. وتعاقد الاتحاد المغربي مؤخراً مع خورجي فيلدا، مدرب المنتخب الإسباني الذي حقق اللقب العالمي، ما يقوي حظوظ المغرب خصوصا مع استضافته للبطولة.

وتشهد هذه النسخة استمرار غياب المنتخب المصري. وفازت سيدات مصر في الجولة الأولى من الإقصائيات على سيدات جنوب السودان بحصة إجمالية 8-0 بين الذهاب والإياب، لكنهن اصطدمن في الجولة الثانية بسيدات السنغال اللائي حققن فوزا في بلادهن 4-0، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

وكانت القرعة رحيمة بسيدات الجزائر اللائي تأهلن تواليا على حساب أوغندا وبورندي، بعد غيابهن عن النسخة الأخيرة إثر الاصطدام في الإقصائيات مع منتخب جنوب إفريقيا الذي سيتوج لاحقاً باللقب. فيما تأهلت تونس على حساب كل من النيجر والكونغو توالياً.

إ.ع

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