 كأس إفريقيا..″نسور قرطاج″ الرقم الصعب في المجموعة السادسة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.01.2022

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رياضة

كأس إفريقيا.."نسور قرطاج" الرقم الصعب في المجموعة السادسة

يستهل "نسور قرطاج" مشوارهم الإفريقي وكلهم أمل في الثأر من هزيمة قديمة عمرها 28 عاما. لكن الدافع الأكبر في هذه البطولة إعادة انجاز عام 2004. وفي كل الأحوال وعلى الورق لا يبدو الدور الأول صعب المنال.

صورة للمنتخب التونسي في الملعب الأولمبي برادس، قبل مباراة زامبيا (16/11/2021)

صورة لمنتخب تونس قبل مباراة زامبيا بتصفيات كأس العالم (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021). هناك عناصر في الصورة لن تشارك في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

يبحث المنتخب التونسي في أولى مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا عن ثأر عمره 28 عاماً، حين يلتقي الأربعاء (12 يناير/ كانون الثاني 2021) منتخب مالي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسةلكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

مختارات

افتتح المنتخب الكاميروني لكرة القدم فعاليات النسخة الـ 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده، بفوز ثمين على منتخب بوركينا فاسو. وسبق هذه المباراة حفل افتتاح بسيط حضرته شخصيات مشهورة في عالم الكرة.

منافسات قوية تخوضها المنتخبات الإفريقية في إطار سعيها نحو اللقب القاري الكبير الذي تنطلق منافساته يوم الأحد في الكاميرون. ورغم الجدل والشكوك في الأسابيع الأخيرة حيال تأجيل جديد أو إلغاء، وصلت الفرق الـ 24 إلى الكاميرون.

ظهر حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بشكل متميز خلال منافسات كأس العرب 2021 ليتحول بعدها إلى حبيب الجماهير الأول في المدن التونسية. ويتطلع اللاعب إلى كتابة التاريخ مع نسور قرطاج في كأس إفريقيا.

وكانت مالي قد صدمت تونس مضيفة نسخة 1994 عندما فازت عليها بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، وتسببت بخروجها مبكرا من المسابقة أمام جماهيرها على الملعب الأولمبي في المنزه. أمّا اللقاء الثاني ضمن المسابقة القارية، في النسخة الماضية في مصر عام 2019، فانتهى بينهما بالتعادل 1-1.

وكانت تونس، المشاركة للمرة العشرين في النهائيات وبطلة 2004، وقعت في مجموعة مشابهة في نسخة 2019، مع مالي وموريتانيا أيضاً، فيما كانت أنغولا الطرف الرابع بدلاً من غامبيا. آنذاك خرجت تونس من نصف النهائي بصعوبة أمام السنغال بالخسارة صفر-1، بعد التمديد.

عودة المساكني

وقبل هذه المواجهة، تلقى "نسور قرطاج" أخباراً سارة بتعافي يوسف المساكني من كورونا، لكنه سيصل متأخراً الى الكاميرون ما قد يبعده عن التشكيلة الأساسية للمدرب منذر الكبيّر في مباراة مالي.

ومن حسن حظ نسور قرطاج عودة اليافع حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنكليزي) المتعافي أيضا من كورونا في الوسط. 

وعكس ذلك، سيغيب نجم وسط تونس فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري، لأسباب فنية، على غرار الحارس معز حسن، وياسين مرياح بسبب الإصابة.

وتعوّل تونس أيضا على إلياس السخيري (نادي كولونيا الألماني) وعيسى العيدوني بالإضافة إلى نعيم السليتي هجوميا، إلى جانب سيف الدين الجزيري هدّاف كأس العرب الأخيرة في قطر، حيث حلت تونس وصيفة للجزائر.

ودفاعيا، هناك علي معلول وديلان برون ومنتصر الطالبي ومحمد دراغر المتعافي بدوره من الإصابة.

لاعب مانشستر يونايتد ونجم نسور قرطاج حنبعل المجبري.

لاعب مانشستر يونايتد ونجم "نسور قرطاج" حنبعل المجبري.

استقرار فني

وعموما يملك منتخب تونس استقرارًا فنيًا، إذ تأهل إلى البطولة 15 مرة على التوالي منذ 1994. وخلال هذه الفترة، تُوج التونسيون باللقب مرة واحدة، على أرضهم عام 2004 واحتلوا المركز الثاني مرة أيضًا (1996)، كما بلغوا الدور نصف النهائي مرتين والدور ربع النهائي ست مرات. ويعلّق التونسيون آمالاً كبيرة على المنتخب الذي يقوده مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري في انتزاع اللقب القاري. 

وقال منذر الكبيّر الثلاثاء في مؤتمر صحافي "نعرف جيّدا كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف، نحن هنا من أجل هدف واحد وهو تمثيل تونس أحسن تمثيل.. نحن هنا من أجل تاريخ وعراقة بلادنا".

وتابع "ظروف الإقامة والظروف المناخية وحالة الملعب ليست لها قيمة كبيرة بالنسبة لنا.. والأهم أن نكون جاهزين على كل المستويات يوم المباراة من أجل تمثيل بلادنا أحسن تمثيل"، معتبراً أن تونس ستكون منافسة جدية على اللقب.

المدرب منذر الكبيّر مدرب منتخب تونس.

المدرب منذر الكبيّر مدرب منتخب تونس.

رقم المجموعة الصعب

وعلى العكس من تونس، لا يدخل المنتخب المالي ضمن دائرة المرشحين البارزين للفوز بالنسخة الحالية، لكن نواة التشكيلة تضم لاعب وسط برايتون الإنكليزي إيف بيسوما ومهاجم ساوثمبتون الإنكليزي موسى دجينيبو، ما يجعله قادراً على حجز بطاقته إلى ربع النهائي على أقل تقدير.

وفي المجموعة عينها تلعب موريتانيا المشاركة مرة ثانية بعد 2019 مع غامبيا الوافدة الجديدة، باحثة عن فوزها الأول.

وجاء أداء موريتانيا في تصفيات كأس العالم مخيّباً في مجموعة ضمّت بجانب تونس، غينيا الاستوائية وزامبيا، حيث حصد نقطتين فقط من أصل 18 ممكنة واحتل المركز الأخير، فأقيل المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز الذي تولى دفة المنتخب منذ 2014، وحلّ مكانه مواطنه جيرار بوشيه، لكنّ المنتخب الموريتاني قدّم أداء مخيّبا تحت قيادته في كأس العرب فلم يُكتب له الاستمرار، فتولى مواطنهما الآخر ديدييه غوميز دا روزا المهمة.

في المقابل، نجحت غامبيا، التي بدأت التصفيات باعتبارها الدولة الوحيدة من غرب القارة التي لم تصل إلى النهائيات قط، في التأهل أخيرًا تحت قيادة المدرب البلجيكي توم سانتفيت الذي كان له فضل كبير في هذه النتيجة.

و.ب/ ص.ش (أ ف ب)

    

  • نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح

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    محمد صلاح (29 عاماً)

    يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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    يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

  • نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي

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    يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.

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    حنبعل المجبري (18 عاماً)

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  • لاعب المنتخب المصري عمر مرموش

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