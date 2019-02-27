 كأس إسبانيا: فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز لقبه الثامن | عالم الرياضة | DW | 25.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

كأس إسبانيا: فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز لقبه الثامن

عمق فريق فالنسيا جراح برشلونة، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، وأحرز لقبه الثامن في كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 في المباراة النهائية على ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية.

Fußball Spanien Copa del Rey - Finale - FC Barcelona v Valencia (Reuters/J. Nazca)

انتزع فالنسيا لقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على برشلونة بهدفين مقابل هدف اليوم السبت  (25 أيار/ مايو 2019) في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب "بينتو فيامارين" في أشبيلية.

وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل أن يقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز أن يصبح أول فريق تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليا.

مختارات

وكان برشلونة قد ودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي مهدرا تقدمه بثلاثية ذهابا قبل أن يسقط برباعية موجعة في ملعب انفيلد.

فريق برشلونة، المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاما، كان يبحث أن يصبح أول ناد يتوج خمس مرات على التوالي، لكنه بقي متعادلا مع إنجازي ريال مدريد (1905-1908) وأتلتيك بلباو (1930-1933) المتوّجين أربع مرات على التوالي.

في المقابل، نجح فالنسيا بتكريس عقدته لبرشلونة هذا الموسم، فبرغم أنه استهل المباراة مع فوز يتيم في آخر 14مواجهة بين الطرفين، إلا أنه كان تعادل مرتين مع برشلونة في الدوري (1-1 و2-2).

وتوج "الخفافيش" فورتهم الرائعة في نهاية الموسم في الدوري وضمانهم التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فاحتفلوا بأفضل طريقة بمئويتهم من خلال إحراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخهم والأولى منذ 2008.

ح.ع.ح/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:13

أكبر 10 أندية كرة قدم في العالم وفق تصنيف "فرانس فوتبول"

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أكبر 10 أندية كرة قدم في العالم وفق تصنيف "فرانس فوتبول"  

مواضيع ذات صلة

Barcelona vs Real Madrid - Lionel Messi

ثلاثة أسباب ترجح فوز ميسي على ريال مدريد 27.02.2019

في الوقت الذي تحتدم فيه التكهنات بشأن الكلاسيكو المصيري بين ريال مدريد وبرشلونة، ترجح بعض الأسباب فوز برشلونة بقيادة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على الغريم الملكي، فما هي هذه الأسباب؟

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | Lionel Messi

دكة بدلاء إشبيلية تطلب "الرأفة" من ميسي! 03.04.2018

يبدو أن موهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد كسرت بعض الأعراف المُتداولة في عالم الساحرة المستديرة. نجم برشلونة الأول ميسي تعرض إلى موقف غير مألوف في لقاء النادي الكتالوني الأخير أمام إشبيلية. فما هو هذا الموقف؟

Javier Martinez

لاعب بايرن ميونيخ مارتينيز يحذر من الاستهانة بفريق أشبيلية 02.04.2018

لم يخف لاعب خط وسط بايرن ميونيخ خافي مارتينيز مخاوفه من لعب مباراة صعبة أمام الفريق الأندلسي أشبيلية الذي جاء تعادله مع برشلونه بمثابة تحذير للفريق البافاري حيث سيتواجه الفريقان الثلاثاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

كأس إسبانيا: فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز لقبه الثامن

كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز اللقب ويحقق الثنائية

تصرف نيمار يُشعل غضب توخيل

غموض موقف برشلونة يمنح الأمل لمانشستر يونايتد

توقعات بمواجهة مثيرة بين بايرن ولايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا

لأنه من أرمينيا؟.. لماذا تخلى مخيتاريان عن حلمه مع أرسنال؟