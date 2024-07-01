ألمانيا وكأس أوروبا لكرة القدم

2024/7/4 ٤ يوليو ٢٠٢٤

تستقطب بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا المشجعين من جميع أنحاء العالم. هل مازالت ألمانيا مثالا يحتذى به في الكفاءة ودقة التنظيم؟ وهل تستنهض بطولة أوروبا لكرة القدم همم الألمان بعد وهنها؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة