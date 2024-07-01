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ألمانيا وكأس أوروبا لكرة القدم

٤ يوليو ٢٠٢٤

تستقطب بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا المشجعين من جميع أنحاء العالم. هل مازالت ألمانيا مثالا يحتذى به في الكفاءة ودقة التنظيم؟ وهل تستنهض بطولة أوروبا لكرة القدم همم الألمان بعد وهنها؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة:
إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية // 
علاء الدين عبد القادر، صحفي ومحلل رياضي // 
هشام الدريوش، صحفي وخبير في شؤون الرياضة - مدينة بون

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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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