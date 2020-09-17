كأس أوروبا ـ عنف وإساءات عنصرية بعد خسارة إنكلترا

انهالت الإساءات العنصرية بحق ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا على خلفية فشلهم في ترجمة ركلاتهم الترجيحية أمس (الأحد 11 يوليو/ تموز 20211) في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم الذي خسرته إنكلترا أمام إيطاليا على ملعب "ويمبلي" في لندن. وتعادل الفريقان بهدف واحد لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي وحسمت إيطاليا اللقب بركلات الترجيح 3-2، حارمة الإنكليز من تتويجهم الأول منذ كأس العالم عام 1966 حين تغلبوا على ألمانيا الغربية 4-2 في "ويمبلي".

وقرر مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت ادخال راشفورد وسانشو في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمداً أيضاً على البديل الآخر ساكا. لكن اللاعبين ذوي البشرة السوداء الثلاثة أخفقوا في محاولاتهم، ما جعلهم عرضة للإساءة العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على تويتر "نشعر بالاشمئزاز لأن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل شيء للقميص هذا الصيف، تعرضوا لإساءات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة"، مشدداً "نحن نقف بجانب لاعبينا". وتابع في بيان منفصل "الاتحاد الإنكليزي يدين بشدة جميع أشكال التمييز وهالَهُ ما صدر من عنصرية على الإنترنت تستهدف بعض لاعبي إنكلترا على وسائل التواصل الاجتماعي". وشدد "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحاً بأن أي شخص يقف خلف مثل هذا السلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب به في متابعة الفريق".

وأفادت شرطة لندن أنها تحقق في منشورات "مسيئة وعنصرية"، موضحة في تغريدة على تويتر "نحن على علم بعدد من التعليقات العدائية والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة ضد لاعبي كرة القدم بعد نهائي كأس أوروبا 2020". وتابعت "هذه الإساءة غير مقبولة إطلاقاً ولن يتم التسامح معها وسيتم التحقيق فيها". واتخذ لاعبو إنكلترا موقفاً قوياً ضد العنصرية في البطولة وركعوا قبل مبارياتهم، بينها نهائي الأحد.

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وقالت شرطة العاصمة البريطانية أن 49 شخصا اعتقلوا وأصيب 19 شرطيا في لندن خلال عملية للشرطة مرتبطة بالمباراة النهائية. وتابعت شرطة لندن أنه في الساعات الأولى من اليوم الاثنين بلغ إجمالي المعتقلين 49 شخصا خلال عملية للشرطة من أجل مباراة كرة القدم "في جرائم مختلفة".

وجاء في تغريدة للشرطة على تطبيق تويتر "أنه من المحبط أن 19 من أفراد شرطتنا أصيبوا أثناء مواجهتهم لحشود غاضبة. وهو أمر غير مقبول على الإطلاق". وشكرت شرطة العاصمة أيضا "عشرات الألاف من المشجعين الذين كانت لديهم روح طيبة وتصرفوا بمسؤولية".

وتوجت إيطاليابلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 للمرة الثانية بعد عام 1968 بعدما أنقذ الحارس جيانلويجي دوناروما ركلتين ترجيحيتين ليقود منتخب بلاده للفوز 3-2 على إنكلترا في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في استاد ويمبلي الصاخب اليوم الأحد. وتصدى الحارس العملاق لركلتين من جيدون سانشو وبوكايو ساكا بعدما سدد ماركوس راشفورد في القائم، بينما سجل فيدريكو برنارديسكي وليوناردو بونوتشي ودومينيكو بيراردي ركلات إيطاليا.

ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)