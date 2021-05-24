كأس أوروبا: إسبانيا من دون لاعبي ريال مدريد وعلى رأسهم راموس

استبعد المدرب لويس إنريكي القائد سيرجيو راموس من تشكيلة منتخب إسبانيا التي ستشارك في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف. وشارك المدافع المخضرم راموس في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت أخرها في مارس/ آذار الماضي. وتعثرت مسيرة راموس مع فريقه ريال مدريد خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات لتتقلص مشاركته في الدوري المحلي هذا الموسم إلى الظهور في 15 مباراة كما أنه شارك خلال العام الحالي في خمس مباريات فقط في جميع المنافسات.
وكانت آخر مشاركة لراموس في هزيمة فريقه بهدفين لصفر أمام تشيلسي الانجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في الخامس من مايو/ أيار الجاري.
وانضم إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي إلى التشكيلة الجديدة بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على تحوله إلى تمثيل إسبانيا بدلا من فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال إنريكي الذي أعلن عن تشكيلة تضم 24 لاعبا في مؤتمر صحفي "لم أضم راموس للفريق لأنه لم يتمكن من اللعب كثيرا خلال هذا الموسم خاصة منذ يناير/ كانون الثاني، عندما لم يكن في كامل اللياقة. كما أنه لم يكن يتدرب مع فريقه في النادي في بعض الأحيان".
وأضاف المدرب "الأمر لم يكن سهلا واتصلت به الليلة الماضية وكان حوارا صعبا وشائكا. أنا غير سعيد بذلك لأنه لاعب كان دائما في أعلى مستوى وكان له مستقبل مع المنتخب الوطني. اتخذت القرار من أجل الصالح العام للمنتخب ككل".
ولم ينضم داني كاربخال زميل راموس فيريال مدريد للتشكيلة أيضا للإصابة ما يعني عدم وجود أي لاعبين من ريال في الفريق الإسباني الأول مع وجود ثلاثة من برشلونة واثنين من أتليتيكو مدريد بطل الدوري.
وبصورة غير متوقعة انضم مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا للتشكيلة الجديدة بعد أن لعب أخر 25 مباراة دولية له في 2018 كما عاد للتشكيلة لاعب وسط أتليتيكو مدريد ماركوس يورينتي كمدافع. وانضم الثنائي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز تياجو ألكانتارا ورودريجو للفريق كلاعبي وسط إلى جانب سيرجيو بوسكيتس وكوكي وفابيان رويز والشاب بيدري (18 عاما).
وشملت القائمة الجديدة أيضا كلا من المهاجم أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الانجليزي وبابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان بينما خرج من التشكيلة إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو وصاحب ثاني أعلى سجل تهديفي في الدوري الإسباني هذا الموسم.
وقال إنيجو مارتينيز مدافع أتليتيك بيلباو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب عدم ضمه للمنتخب لأنه "ليس في المستوى المطلوب بدنيا وذهنيا".
وستنطلق بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 يونيو/ حزيران المقبل وتستمر شهرا كاملا. وستلعب إسبانيا مباراتين وديتين في مواجهة البرتغال وليتوانيا في بداية الشهر المقبل بينما ستنافس في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات السويد وسلوفاكيا وبولندا.
ح.ز/ خ.س (د.ب.أ، رويترز، أ ف ب)
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
13 لقبا.. القمة المريحة!
يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.
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ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات
حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.
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الزعيم البافاري بستة ألقاب!
يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.
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زعيم الإنجليز في البطولة
حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.
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ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب
حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.
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أياكس.. زعيم الكرة الشاملة
حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.
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إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ
حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.
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يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر
رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.