كأس أوروبا: إسبانيا من دون لاعبي ريال مدريد وعلى رأسهم راموس

استبعد المدرب لويس إنريكي القائد سيرجيو راموس من تشكيلة منتخب إسبانيا التي ستشارك في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف. وشارك المدافع المخضرم راموس في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت أخرها في مارس/ آذار الماضي. وتعثرت مسيرة راموس مع فريقه ريال مدريد خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات لتتقلص مشاركته في الدوري المحلي هذا الموسم إلى الظهور في 15 مباراة كما أنه شارك خلال العام الحالي في خمس مباريات فقط في جميع المنافسات.

وكانت آخر مشاركة لراموس في هزيمة فريقه بهدفين لصفر أمام تشيلسي الانجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في الخامس من مايو/ أيار الجاري.

وانضم إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي إلى التشكيلة الجديدة بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على تحوله إلى تمثيل إسبانيا بدلا من فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال إنريكي الذي أعلن عن تشكيلة تضم 24 لاعبا في مؤتمر صحفي "لم أضم راموس للفريق لأنه لم يتمكن من اللعب كثيرا خلال هذا الموسم خاصة منذ يناير/ كانون الثاني، عندما لم يكن في كامل اللياقة. كما أنه لم يكن يتدرب مع فريقه في النادي في بعض الأحيان".

وأضاف المدرب "الأمر لم يكن سهلا واتصلت به الليلة الماضية وكان حوارا صعبا وشائكا. أنا غير سعيد بذلك لأنه لاعب كان دائما في أعلى مستوى وكان له مستقبل مع المنتخب الوطني. اتخذت القرار من أجل الصالح العام للمنتخب ككل".

ولم ينضم داني كاربخال زميل راموس فيريال مدريد للتشكيلة أيضا للإصابة ما يعني عدم وجود أي لاعبين من ريال في الفريق الإسباني الأول مع وجود ثلاثة من برشلونة واثنين من أتليتيكو مدريد بطل الدوري.

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وبصورة غير متوقعة انضم مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا للتشكيلة الجديدة بعد أن لعب أخر 25 مباراة دولية له في 2018 كما عاد للتشكيلة لاعب وسط أتليتيكو مدريد ماركوس يورينتي كمدافع. وانضم الثنائي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز تياجو ألكانتارا ورودريجو للفريق كلاعبي وسط إلى جانب سيرجيو بوسكيتس وكوكي وفابيان رويز والشاب بيدري (18 عاما).

وشملت القائمة الجديدة أيضا كلا من المهاجم أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الانجليزي وبابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان بينما خرج من التشكيلة إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو وصاحب ثاني أعلى سجل تهديفي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال إنيجو مارتينيز مدافع أتليتيك بيلباو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب عدم ضمه للمنتخب لأنه "ليس في المستوى المطلوب بدنيا وذهنيا".

وستنطلق بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 يونيو/ حزيران المقبل وتستمر شهرا كاملا. وستلعب إسبانيا مباراتين وديتين في مواجهة البرتغال وليتوانيا في بداية الشهر المقبل بينما ستنافس في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات السويد وسلوفاكيا وبولندا.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ، رويترز، أ ف ب)