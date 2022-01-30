كأس أمم إفريقيا.. محمد صلاح في رحلة الثأر من الكاميرون

التجربة المريرة التي عاشها محمد صلاح على عشب ملعب ليبرفيل في نهائي نسخة كاس الأمم الإفريقية 2017، لا بدّ وأن ذكراها عادت بقوة لنجم ليفربول محمد صلاح الذي خسر حينها أول لقب قاري في مسيرته مع الفراعنة وهو في الـ 25 من العمر، إثر هزيمة مصر أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف يتيم في نهائي الغابون.

قبل يومين سأل محد صلاح عن هذا اللقاء، وكان طبيعيا أن يرد على الصحافة المحلية بأن لا مجال للتفكير في ذلك مادام تحدي "أسود الأطلس" لم يحسم بعد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة أمام المنتخب المغربي. هذه المهمة أنهاها الفراعنة بنجاح (الأحد 30 يناير/ كانون الثاني 2022)، بفضل محمد صلاح نفسه الذي سجل هدفاً وصنع آخر ليقلب تخلف الفراعنة إلى فوز بهدفين مقابل هدف بعد التمديد.

بعد ذلك قال صلاح الذي اختير أفضل لاعب في تلك المباراة بأنه "حان الوقت الآن للتركيز على المباراة المقبلة ضد الكاميرون. لقد بذل اللاعبون قصارى جهودهم في مباراة اليوم كما يفعلون دائما ونأمل في مواصلة نغمة الانتصارات".

المواجهة أمام الكاميرون

لا شك وأنّ إقصاء منتخب من حجم المنتخب المغربي سيمدّ المنتخب المصري دفعة قوية للفوز باللقب الثامن ويعود آخر لقب إلى عام 2010. وقد أثبت الفراعنة في مباراة الأحد توفرهم على التجربة والعزيمة ناهيك عن المؤهلات الفنية الضرورية لتحقيق ذلك.

غير أن المنافس القادم ليس إلا أصحاب الأرض العازمين على انتزاع اللقب السادس في تاريخهم، خاصة بعد حادث التدافع المؤسف على أبواب استاد أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين.

وقبل ملاقاتهم لمصر في الثالث من الشهر القادم، أنهت "الأسود غير المروضة" مغامرة غامبيا بثنائية نظيفة على ملعب "غابوما" في دوالا.

كما أن الكاميرون تتصدر قائمة الهدافين، عبر قائد المنتخب مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر، وفي المركز الثاني مواطنه كارل توكو إيكامبي مهاجم ليون الفرنسي، الذي فرض نفسه نجما في مباراة غامبيا بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين 50 و57 رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة.

نقاط مشتركة

هناك نقاط مشتركة تجمع بينالمنتخب المصري والكاميروني، أولها التجربة الكبيرة لكلا الفريقين في البطولة الإفريقية، وإن كانت لمصر صاحبة أكبر رصيد من الألقاب بالطبع الغلبة (سبعة ألقاب).

فهي المرة العاشرة التي تبلغ الكاميرون نصف النهائي بعد أعوام 1972 (حلت ثالثة) و1986 و2008 (حلت وصيفة) و1992 (حلت رابعة) و1984 و1988 و2000 و2002 و2017 (توجت باللقب).

كما أن تاريخ المواجهات بين المنتخبين يشير إلى نتيجة متكافئة تماما بينهما خلال 10 مباريات جمعتهما في بطولة الكاف قبل لقاء الخميس المقبل، إذ فاز كل منهما أربع مرات وتعادلا في مباراة واحدة. وسجل الفراعنة 15 هدفاً بينما استقبلت شباكه 13 هدفاً.

نقطة التشابه الثالثة تكمن في قوة الهجوم، فمن جهة تعلّق الجماهير المصرية آمالها على محمد صلاح الذي يعد من بين أفضل المهاجمين حاليا على الإطلاق، بينما تملك الكاميرون أفضل خط هجوم في هذه البطولة حتى الآن برصيد 11 هدفاً يتقاسمها قائدها مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر متصدر لائحة الهدافين برصيد ستة أهداف ومهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي صاحب الأهداف الخمسة.

و.ب/خ.س