كأس أمم إفريقيا: سيناريو جنوني يؤهل خمسة منتخبات دون أن تلعب

إثارة كبيرة تشهدها الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا كانت آخرها الهزيمة المذلة لأصحاب الأرض أمام غينيا الاستوائية والتعادل المثير للرأس الأخضر أمام مصر. واليوم تنتظر الجزائر مواجهة حاسمة للتأهل.

ساهم السيناريو الجنوني لمبارتي موزامبيق أمام غانا والرأس الأخضر أمام مصر أمس الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم، بتأهل خمسة منتخبات إلى دور الـ16 دون أن تلعب. كيف ذلك؟

ضمنت منتخبات المغرب، غينيا، أنغولا، بوركينا فاسو ومالي بلوغ ثمن النهائي، لحصدها أربع نقاط حتى الآن. وينص نظام المسابقة على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة لأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وبعد اختتام منافسات المجموعة الأولى وحلول ساحل العاج المضيفة ثالثة بثلاث نقاط، والمجموعة الثانية بحلول غانا ثالثة بنقطتين، باتت النقاط الأربع تمهد طريق الادوار الاقصائية كونها تضمن في أسوأ الاحوال التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات من المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل الترتيب).

وهذا الامر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي التي انضمت إلى المتأهلين من الصدارة والوصافة غينيا الاستوائية ونيجيريا (مجموعة أولى)، الرأس الأخضر ومصر (ثانية)، والسنغال (ثالثة).

مصطفى محمد ينقد المنتخب المصري من الهزيمة ويسجل هدف حاسم في شباك منتخب الرأس الأخضر صورة من: Themba Hadebe/AP Photo

وكانت مصر متعادلة في الدقيقة الاخيرةمع الرأس الأخضر 1-1 عندما منحها مصطفى محمد هدف التقدم في الوقت القاتل (90+3)، بيد أن شباك الحارس محمد الشناوي اهتزت في الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وفي الوقت ذاته، كانت غانا متقدمة بأريحية على موزامبيق بركلتي جزاء أندريه أيو، لكنها استقبلت هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل أيضاً 2-2. تصدر الرأس الأخضر المجموعة بسبع نقاط، وحلّت مصر وصيفة رغم حصدها ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات، مقابل نقطتين لغانا التي حلّت ثالثة بفارق الأهداف عن موزامبيق.

ويشهد اليوم مواجهة عربية حاسمة بين الجزائر وموريتانيا، حيث يحتاج المنتخب الجزائري للفوز بمباراة لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية توالياً. ويحتل حاليا محاربو الصحراء المركز الثالث بنقطتين وراء انغولا وبوركينافاسو المتصدرين بأربعة نقاط أما منتخب موريتانيا فيتذيل الترتيب بصفر نقطة.

ويملك منتخب الجزائر تحت قيادة جمال بلماضي سلسلة خالية من الهزائم في 10 مباريات متتالية ولكنه يسعى لتحقيق أول فوز في آخر ست مباريات للفريق في كأس أمم أفريقيا.

هـ.د/..(أ ف ب/ د ب أ)