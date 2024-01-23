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عالم الرياضةالجزائر

أمم إفريقيا: الجزائر تودع من دور المجموعات على يد موريتانيا

٢٣ يناير ٢٠٢٤

ودّعت الجزائر دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها أمام موريتانيا التي حقّقت فوزا تاريخياً على ملعب السلام في بواكي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، لتتأهل الى ثمن النهائي.

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ودّعت الجزائر دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها أمام موريتانيا.
يدين المنتخب الموريتاني بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد ديلاهي يالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37صورة من: Luc Gnago/REUTERS

فجر منتخب موريتانيا مفاجأة كبيرة وتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه برفقة منتخبي بوركينا فاسو وأنغولا، بينماودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة بشكل رسمي.

وعلى ملعب السلام، تغلب المنتخب الموريتاني على نظيره الجزائري (1/0). ويدين المنتخب الموريتاني بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد ديلاهي يالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37. وحصد المنتخب الموريتاني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع.

توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع، وبذلك يودع بطولة كأس أمم أفريقيا من الدور الأول
توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع، وبذلك يودع بطولة كأس أمم أفريقيا من الدور الأولصورة من: Kenzo Tribouillard/AFP

وبات المنتخب الموريتاني ثاني منتخب يتأهل من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، بعد منتخب غينيا الذي تأهل في وقت سابق أمس الثلاثاء. وعلى ملعب شارليس كونان باني، ضمن المنتخب الأنغولي التأهل لدور الـ16 متصدرا للمجموعة بعد فوزه 2 / صفر على منتخب بوركينا فاسو، الذي تأهل هو الآخر كوصيف المجموعة.

وتقدم المنتخب الأنغولي بهدف أحرزه كريستوفر مابولولو في الدقيقة 36 وأضاف زيني كاباكا الهدف الثاني للمنتخب الأنغولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع المنتخب الأنغولي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند أربع نقاط في المركز الثاني.

ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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