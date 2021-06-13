كأس أمم أوروبا: منتخب الدنمارك في ربع النهائي بعد اكتساحه لويلز

قاد كاسبر دولبرغ الدنمارك لتكون أول المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم باكتساحها ويلز برباعية نظيفة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام السبت (26 يونيو/حزيران)، وذلك في اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الانجاز التاريخي وتتويجها باللقب القاري عام 1992.
ومهد دولبرغ طريق الفوز لبلاده بثنائية (27 و48)، قبل أن يضيف يواكيم مايلي (88) ومارتن برايثوايت (90+4) الاخرين، لتحقق الدنمارك انتصارها الاول في الادوار الاقصائية في كأس أوروبا منذ 1992 بالذات وفي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998.
وحرمت الدنمارك المنتخب الويلزي من تكرار إنجاز 2016 حين وصل الى نصف النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.
وتواجه الدنمارك التي لعبت للمرة الاولى في هذه النسخة خارج عاصمتها كوبنهاغن، في ربع النهائي هولندا او تشيكيا اللتين تلتقيان الاحد في بودابست.
وعانت الدنمارك من بداية حزينة ومروّعة بعد السقوط المفاجئ لنجمها كريستيان اريسكن على الارض ضد فنلندا (1-صفر) إثر تعرضه لازمة قلبية وغيابه عن البطولة، ما شكل حافزًا للاعبين من أجل القتال لأجله.
دولبرغ أول دنماركي يسجل ثنائية في مباراة واحدة في بطولة كبرى
وكانت الدنمارك حققت المفاجأة الكبرى في العام 1992، بإحرازها اللقب بعد مشاركتها في النهائيات في اللحظة الأخيرة نتيجة استبعاد يوغوسلافيا، إثر فوزها 2-صفر على المانيا في النهائي.
وخاض المنتخب الويلزي اللقاء من دون جمهوره بسبب قرار السلطات الهولندية بمنع دخول القادمين من بريطانيا الى البلاد ضمن إجراءات الوقاية من النسخ المتحورة لفيروس كورونا.
وسجل دولبرغ لاعب نيس الفرنسي الحالي هدف التقدم على الملعب الذي يعرفه جيدًا بعد ان دافع عن الوان اياكس امستردام الهولندي بين 2016 و2019 (45 هدف في 119 معه)، بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة بيمناه أسكنها في أسفل الزاوية على يسار الحارس داني وورد (27).
ولم يشكل المنتخبان خطورة تذكر على المرمى حيث أتيحت فرصة للدنمارك لمضاعفة النتيجة عندما وصلت كرة تائهة الى مايلي نحو القائم الايمن، سددها من زاوية ضيقة أبعدها وورد الى ركنية (45+1).
وبدأت الدنمارك الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة عندما سجلت الهدف الثاني بعدما توغل برايثوايت لاعب برشلونة الاسباني الى المنطقة عن الجهة اليمنى ومرر الكرة نحو باب المرمى، شتتها نيكو وليامس بطريقة خاطئة ومررها الى دولبرغ الذي تابعها في الشباك (48).
وأصبح دولبرغ اول دنماركي يسجل ثنائية في مباراة واحدة في بطولة كبرى منذ نيكلاس بندتنر ضد البرتغال في يورو 2012.
وأحرز مايلي الهدف الثالث عندما وصلته الكرة الى القائم الثاني داخل المنطقة على الجهة اليمنى، فراوغ المدافع وسدد بيسراه كرة قوية في سقف المرمى (88)
وطرد البديل هاري ويلسون إثر بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل على مايلي (90) بذلك وأصبحت ويلز اول منتخب يتحصل على بطاقتين حمراوين في النسخة ذاتها من البطولة القارية منذ روسيا وسويسرا في 2004.
وسجل برايثوايت الهدف الرابع بعد تمريرة من كورنيليوس الى داخل المنطقة، فراوغ جو ألن قبل أن يسدد بيسراه على يمين الحارس (90+4). وأكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" عدم تواجد اللاعب في موقع متسلل.
وباتت الدنمارك رابع منتخب فقط يسجل أكثر من هدف في مرمى ويلز في آخر 24 مباراة بعد فرنسا، بلجيكا وإنجلترا، كما أصبحت اول منتخب يسجل أقله أربعة أهداف في مباراتين متتاليتين في تاريخ كأس أوروبا.
هـ.د/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع