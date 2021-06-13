كأس أمم أوروبا: منتخب الدنمارك في ربع النهائي بعد اكتساحه لويلز

قاد كاسبر دولبرغ الدنمارك لتكون أول المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم باكتساحها ويلز برباعية نظيفة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام السبت (26 يونيو/حزيران)، وذلك في اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الانجاز التاريخي وتتويجها باللقب القاري عام 1992.

ومهد دولبرغ طريق الفوز لبلاده بثنائية (27 و48)، قبل أن يضيف يواكيم مايلي (88) ومارتن برايثوايت (90+4) الاخرين، لتحقق الدنمارك انتصارها الاول في الادوار الاقصائية في كأس أوروبا منذ 1992 بالذات وفي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998.

وحرمت الدنمارك المنتخب الويلزي من تكرار إنجاز 2016 حين وصل الى نصف النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.

وتواجه الدنمارك التي لعبت للمرة الاولى في هذه النسخة خارج عاصمتها كوبنهاغن، في ربع النهائي هولندا او تشيكيا اللتين تلتقيان الاحد في بودابست.

وعانت الدنمارك من بداية حزينة ومروّعة بعد السقوط المفاجئ لنجمها كريستيان اريسكن على الارض ضد فنلندا (1-صفر) إثر تعرضه لازمة قلبية وغيابه عن البطولة، ما شكل حافزًا للاعبين من أجل القتال لأجله.

دولبرغ أول دنماركي يسجل ثنائية في مباراة واحدة في بطولة كبرى

وكانت الدنمارك حققت المفاجأة الكبرى في العام 1992، بإحرازها اللقب بعد مشاركتها في النهائيات في اللحظة الأخيرة نتيجة استبعاد يوغوسلافيا، إثر فوزها 2-صفر على المانيا في النهائي.

وخاض المنتخب الويلزي اللقاء من دون جمهوره بسبب قرار السلطات الهولندية بمنع دخول القادمين من بريطانيا الى البلاد ضمن إجراءات الوقاية من النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

وسجل دولبرغ لاعب نيس الفرنسي الحالي هدف التقدم على الملعب الذي يعرفه جيدًا بعد ان دافع عن الوان اياكس امستردام الهولندي بين 2016 و2019 (45 هدف في 119 معه)، بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة بيمناه أسكنها في أسفل الزاوية على يسار الحارس داني وورد (27).

مشاهدة الفيديو 02:06 شارك اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uqCM اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية

ولم يشكل المنتخبان خطورة تذكر على المرمى حيث أتيحت فرصة للدنمارك لمضاعفة النتيجة عندما وصلت كرة تائهة الى مايلي نحو القائم الايمن، سددها من زاوية ضيقة أبعدها وورد الى ركنية (45+1).

وبدأت الدنمارك الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة عندما سجلت الهدف الثاني بعدما توغل برايثوايت لاعب برشلونة الاسباني الى المنطقة عن الجهة اليمنى ومرر الكرة نحو باب المرمى، شتتها نيكو وليامس بطريقة خاطئة ومررها الى دولبرغ الذي تابعها في الشباك (48).

وأصبح دولبرغ اول دنماركي يسجل ثنائية في مباراة واحدة في بطولة كبرى منذ نيكلاس بندتنر ضد البرتغال في يورو 2012.

وأحرز مايلي الهدف الثالث عندما وصلته الكرة الى القائم الثاني داخل المنطقة على الجهة اليمنى، فراوغ المدافع وسدد بيسراه كرة قوية في سقف المرمى (88)

وطرد البديل هاري ويلسون إثر بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل على مايلي (90) بذلك وأصبحت ويلز اول منتخب يتحصل على بطاقتين حمراوين في النسخة ذاتها من البطولة القارية منذ روسيا وسويسرا في 2004.

وسجل برايثوايت الهدف الرابع بعد تمريرة من كورنيليوس الى داخل المنطقة، فراوغ جو ألن قبل أن يسدد بيسراه على يمين الحارس (90+4). وأكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" عدم تواجد اللاعب في موقع متسلل.

وباتت الدنمارك رابع منتخب فقط يسجل أكثر من هدف في مرمى ويلز في آخر 24 مباراة بعد فرنسا، بلجيكا وإنجلترا، كما أصبحت اول منتخب يسجل أقله أربعة أهداف في مباراتين متتاليتين في تاريخ كأس أوروبا.

هـ.د/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)