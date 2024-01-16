كأس أمم أفريقيا: منتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع أنغولا

سقطت الجزائر بطلة 2019 في فخ التعادل أمام أنغولا 1-1 لتتبدد آمال "ثعالب الصحراء" الذين حلموا باستعادة الانتصارات التي غابت عنهم منذ الفوز على السنغال بهدف نظيف في نهائي البطولة عام 2019 في القاهرة.

أصاب منتخب الجزائر محبيه وجماهيره بخيبة أمل كبيرة بعدما فرط في تقدمه 1 / صفر على منتخب أنغولا، ليتعادل معه 1 / 1، مساء الاثنين (15 يناير/كانون ثاني 2024) في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار. ويأتي هذا التعادل، ليواصل منتخب الجزائر سلسلة عدم الفوز منذ تتويجه بلقب نسخة البطولة التي أقيمت في مصر عام 2019، للمرة الثانية في

تاريخه، بعدما سبق أن حصل عليها بنسخة عام 1990 التي استضافتها ملاعبه.

وعلى ملعب السلام في بواكي استهلت الجزائر مباراتها مع أنغولا بأفضل طريقة ممكنة مفتتحة التسجيل عبر مهاجم السد القطري بغداد بونجاح في الدقيقة 18، لكنها أهدرت العديد من الفرص ودفعت الثمن غاليا باستقبال شباكها لهدف التعادل من ركلة جزاء انبرى لها البديل كريستوفاو مابولولو بنجاح. وبدا أنّ الجزائر في طريقها لتحقيق فوز مريح على أنغولا بعدما فرض لاعبوها سيطرتهم الفنية على اللقاء منذ الدقيقة الأولى وصنعوا الكثير من الفرص خلال أولى الدقائق. وبعد سيل من الهجمات، ترجم لاعبو الجزائر أفضليتهم بهدف سجله بونجاح بعدما حوَّل "على الطاير" كرة عرضية ليوسف بلايلي فشل الدفاع في التعامل معها إلى المرمى .

وواصلت الجزائر حدتها الهجومية فسجل بونجاح مجددا من مقصية مذهلة بعد كرة عرضية من لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شايبي هيأها على صدره وتابعها بطريقة أكروباتية داخل المرمى لكنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. وردت أنغولا بتسديدة لجيلسون دالا بعيدا عن الخشبات الثلاث

وفشل المنتخب الجزائر في تحقيق أي انتصار منذ تغلبه 1 / صفر على منتخب السنغال في المباراة النهاية لنسخة عام 2019، التي جرت بملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق تعادلين وخسر في مثلهما خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة في أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب الجزائر بدون أهداف مع سيراليون في مباراته الأولى بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 2021 التي أقيمت بالكاميرون، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام غينيا الاستوائية في مفاجأة مدوية، ثم 1 / 3 أمام كوت ديفوار، ليودع المسابقة مبكرا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته بنقطة وحيدة. وجاء التعادل مع المنتخب الأنغولي أمس، ليواصل منتخب الجزائر، الذي يشارك للمرة الـ20 في أمم أفريقيا، رحلة البحث عن تحقيق الانتصارات وكسر تلك السلسلة السلبية.

من جانبه، واصل منتخب أنغولا هو الآخر عدم الفوز في مبارياته بأمم أفريقيا للمواجهة التاسعة على التوالي، بعدما حقق 5 تعادلات وتلقى 4 هزائم، وهي أطول سلسلة ابتعد خلالها المنتخب الملقب بـ(الغزلان السوداء) عن الانتصارات في المسابقة، التي يشارك فيها للمرة التاسعة في تاريخه. ويرجع آخر انتصار لأنغولا في أمم أفريقيا إلى نسخة المسابقة عام 2012، التي استضافتها غينيا الاستوائية والجابون، حينما فاز 2 / 1 على بوركينا فاسو في دور المجموعات بتلك النسخة.

وفي ياماسوكو، استهلت السنغال حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل على غامبيا 3-0 على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وتدين السنغال بفوزها لأهداف باب غي (4) واليافع لامين كامارا، فيما أكملت غامبيا المباراة بعشرة لاعبين لنحو شوط كامل بعد طرد إيبو أدامس للخشونة.

ومرر ساديو مانيه كرة عرضية داخل المنطقة إلى غي سددها بإتقان إلى يمين الحارس بابوكارغاي هدفاً أول للسنغال المصنفة 20 عالمياً . وفي الشوط الثاني، تمكنت السنغال الحالمة باستغلال توهج جيلها الذهبي الحالي لإضافة ثاني نجماتها في البطولة التي خضعت لها أخيراً مطلع 2022 من زيادة الغلة عبر مهاجم ميتز الفرنسي كمارا (20 عاما) في الدقيقتين 52 و86.

ا.ف/ ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ)