كأس أمم أفريقيا ـ مصر تحسم "دربي النيل" وتصعد لثمن النهائي

حجز منتخب مصر مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب السودان في (ديربي وادي النيل) الذي جرى بينهما مساء الأربعاء (19 يناير/كانون الثاني 2022) بالجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويدين "الفراعنة" بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبد المنعم، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وهو الفوز الـ20 للفراعنة على "صقور الجديان" (لقب لاعبي منتخب السودان) في 29 مباراة بينهما مقابل ثلاث هزائم وستة تعادلات، كما هو الفوز الرابع لهم في ست مواجهات في العرس القاري آخرها 3-صفر في نسخة 2008 عندما توجوا باللقب مقابل تعادل 2-2 في نسخة 1963 في غانا ايضا وخسارة 1-2 في نسخة 1970 في السودان.

وهذا الفوز هو الثاني تواليًا للفراعنة في المجموعة بعد الأول على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط منهية الدور الأول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والوحيدة التي حققت العلامة الكاملة بتغلبها على غينيا بيساو 2-صفر في غاروا.

المدافع محمد عبدالمنعم يتلقى التهنأة من زميله عمرو السولية (يمين الصورة) بعد تسجيل هدف المباراة الوحيد في شباك السودان.

وجود المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يجعله يواجه متصدر ترتيب المجموعة الخامسة بالدور المقبل، فيما احتل المنتخب السوداني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ليودع المسابقة رسميا برفقة منتخب غينيا بيساو، متذيل الترتيب، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وانعدمت حظوظ المنتخب السوداني، المتوج باللقب عام 1970، في التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث بالمجموعات الست في المسابقة، المتأهلة للأدوار الإقصائية، في ظل امتلاك جميع المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث حاليا في باقي المجموعات رصيدا أعلى منها حاليا.

جماهير منتخب السودان تؤازر فريقها أمام منتخب مصر في مباراة ديربي وادي النيل بكأس أمم أفريقيا 2022

نيجيريا بالعلامة الكاملة

من جانبه أنهى منتخب (النسور النيجيرية) مسيرته في المجموعة وهو محلقا في الصدارة برصيد 9 نقاط، ليصبح المنتخب الوحيد من المنتخبات الـ24 المشاركة في المسابقة، الذي حقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات.

لقطة من مباراة نيجيريا وغينينا بيساو بكأس أمم أفريقيا (19/1/2022)

ونجحت نيجيريا في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر عمر صديق عندما استغل تمريرة عرضية لمهاجم ليستر سيتي الإنكليزي كيليتشي إيهيانتشو (56). وخرج صديق مباشرة بعد الهدف تاركًا مكانه لبيتر أولايينكا (57).

وعزز المدافع وليام تروست-إيكونغ تقدم منتخب "النسور الممتازة" عندما استغل كرة مرتدة من العارضة عقب تسديدة لمهاجم نانت الفرنسي موزيس سايمون بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (75).

وكانت نيجيريا ضمنت بالفعل صدارة المجموعة قبل المباراة، لكنها أصبحت أول دولة تدخل الأدوار الإقصائية بثلاثة انتصارات.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ/ أ ف ب)