كأس أمم أفريقيا - خروج "الخضر" بين "غياب القدرة" والعرف الأفريقي

مفاجآت قوية تلك التي أسفرت عنها منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، والتي انتهت يوم أمس الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2021). من بينها خروج غانا من الدور الأول، وتأهل جزر القمر وغامبيا للأدوار الإقصائية في مشاركتهما الأولى بالمسابقة. لكن أبرز هذه المفاجآت خروج منتخب الجزائر، المتوّج حديثا بكأس العرب، إثر هزيمة قاسية أمام كوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدف واحد.

هزيمة جاءت في ختام حضور غير مقنع لـ "محاربي الصحراء" منذ انطلاق مشوارهم الأفريقي في الكاميرون، ترجم إلى تذيل المنتخب ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، وذلك عقب تعادل سلبي مع سيراليون، فخسارة بهدف دون رد أمام غينيا الاستوائية، ثم الهزيمة الثقيلة أمام كوت ديفوار.

لعنة البطل؟

كانت أحلام "الخضر" كبيرة، فقد دخل البطولة عازما على الاحتفاظ بلقب بطولة 2019 في مصر. وليس هذا فقط بل كان المنتخب الجزائري يعوّل خلال أمم أفريقيا على الإطاحة بالمنتخب الإيطالي من على صدارة قائمة المنتخبات بأطول سلسلة "لاهزيمة" بمجموع 37 مباراة. لكن هذا الحلم سرعان ما انهار أمام غينيا الإستوائية التي هزمت الجزائر بهدف دون رد، منهية سجلا رائعا بمجموع 35 مباراة متتالية دون هزيمة، وفق أرقام الصحافة الجزائرية.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب محمد صلاح (29 عاماً) يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب رياض محرز (30 عاماً) يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب أشرف حكيمي (23 سنة) يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب حنبعل المجبري (18 عاماً) نجم وسط فريق "الرديف" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو أحد أهم المواهب التونسية، ويراهن عليه منتخب "نسور قرطاج" في المنافسة على لقب البطولة. لمع نجمه بشدة في بطولة كأس العرب 2021، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من موريتانيا ومالي وغامبيا.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب عمر مرموش (22 عاماً) لاعب وسط مهاجم شتوتغارت الألماني، وأحد العناصر الجديدة في تشكيلة المنتخب المصري. ساهم في تحقيق الفوز بمباراتين لمصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن عليها "الفراعنة" في المنافسة على لقب البطولة، خاصة مع صغر سنه، وكذلك اكتسابه خبرة احترافية في أوروبا، برفقة شتوتغارت ومن قبله فولفسبورغ الألماني.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب منير الحدادي (26 عاماً) اختار الحدادي، المحترف في إشبيلية الإسباني، أخيراً اللعب باسم المغرب رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو لاعب مرشح لأن يكون خليفة النجم الكبير المستبعد من الحسابات حكيم زياش.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب سعيد بن رحمة (26 عاماً) أصبح نجم خط وسط "وست هام" الإنجليزي، من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب الجزائر، ويعتمد عليه مدرب "المحاربين" في دور صانع الألعاب والجناح الأيسر.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب رامز زروقي (23 عاماً) يلعب محور ارتكاز في فريق "تفينتي أنشخيده" الهولندي، وهو الآن اللاعب الأول في الوسط في تشكيلة "محاربي الصحراء". ويتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على تشكيل الهجمات والتسديد القوي.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب محمد الأمين عمورة (21 عاماً) بات عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، رأس حربة صاعد اكتشفه مدرب "المحاربين"، وبدأ بتقديمه ليكون خليفة نجمه الكبير بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب إلياس شاعر (24 سنة) يلعب في "كوينز بارك رينجيرز" الإنجليزي، ويمثل أحد العقول المفكرة في تشكيلة المنتخب المغربي. ورغم أنه أحد النجوم الجدد في صفوف "أسود الأطلس"، فقد ظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية مع المنتخب الغاني في حزيران/يونيو 2021.

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب ريان مايي (24 سنة) مهاجم " فيرينتسفاروشي" المجري. اختار اللعب ضمن صفوف المنتخب المغربي رغم أنه يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً. لمع نجمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة وسجل أكثر من هدف برفقة "أسود الأطلس".

أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب عمران لوزا (22 عاماً) لاعب وسط نادي "واتفورد" الإنجليزي، وهو نجم جديد، في منطقة الارتكاز، بات من أهم العناصر في صفوف "أسود الأطلس" في الأشهر الأخيرة. إعداد: محيي الدين حسين



معظم المحللين الرياضيين يتفقون في أن المنتخب الجزائري لم يظهر بمستواه المعتاد، وأنه أخفق في فرض نفسه منذ أول مباراة له في دور المجموعات.

فيما اعتبر آخرون أن خروجه ما هو إلا امتداد للعنة تلاحق حامل اللقب في البطولة الأفريقية، مستحضرا ما حدث للخضر أنفسهم في السابق إضافة إلى أربعة منتخبات أخرى.

وبدءََا بالجزائر التي فازت بأول لقب أفريقي لها في 1990 على أرضها، خرجت في النسخة التالية (1992)، ومن الدور الأول بخسارة افتتاحية أمام كوت ديفوار 3-0، ثم تعادل ضد الكونغو 1-1، وكانت المجموعة حينها تضم 3 منتخبات فقط.

مصر هي الأخرى لا يخلو سجلها من انتكاسات كهذه، فـ "الفراعنة" يحملون الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا (7 مرات). ومع ذلك فشلوا في التأهل إلى المسابقة في ثلاث دورات بعد حصولهم على اللقب، 2012 و2013 و2015 متعثرين في التصفيات.

نيجيريا حاملة لقب 2013، فشلت في التأهل إلى النسخة التالية 2015 في غينيا الاستوائية، بعد أن احتلت الترتيب الثالث في مجموعتها في التصفيات بعد البطل جنوب أفريقيا (12 نقطة) والوصيف الكونغو (10) في حين أن نيجيريا جمعت 8 نقاط فقط.

"الفيلة الإيفوارية" لم يكونوا أحسن حالا، فبعد لقب 2015، خرجوا في نسخة الغابون 2017 من الدور الأول، بعد تعادل سلبي أمام توغو وبهدفين لكل منهما أمام الكونغو الديمقراطية، ثم خسارة أمام المغرب بهدف رشيد عليوي الشهير.

"لم تكن مسألة إرادة"

من جهته، عزا جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، ما وصفه "إخفاقاً" و"فشلاً"، إلى "غياب الفعّالية" مشيرا إلى أن حتى ضربة الجزائر أهدرناها" في إشارة إلى إهدار القائد نجم مانشستر سيتي الانكليزي رياض محرز لركلة جزاء في الدقيقة 60.

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وتابع "لا نستحق هذا الخروج ولكننا لم نضع المقومات اللازمة لتحقيق الفوز". كما ألمح بلماضي إلى إشكالية الدفاع التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في خروج الجزائر، قائلا: "تركنا المساحات للاعبي ساحل العاج ولم ننجح في العودة في النتيجة ولم نسجل الأهداف".

في الوقت ذاته يقول بلماضي أن منتخبه لم يكن في مستوى البطولة، وهذا ليس بسبب الإرادة التي كانت حاضرة بقوة "من أجل تمثيل الجزائر بأحسن تمثيل" وإنما بسبب غياب "القدرة" مضيفا، "لم نعرف كيف ندخل إلى المباراة، شيء خطير حصل اليوم".

بلماضي كان واضحا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه عازم على تحليل ما جرى واستخلاص العبر وتحمل المسؤوليات، دون أن يستبعد رحيله عن "الخضر" عندما صرح بأن الأهم هو المنتخب وليس الأشخاص.

اللافت هو دفاع بلماضي القوي عن نجم "الخضر" رياض محرز الذي ما أن أهدر ركلة الجزاء حتى تهاطلت عليه الانتقادات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد بلماضي على الخدمات التي قدمها محرز لـ "محاربي الصحراء"، وأنه يتحمل مسؤولية أداء اللاعب. وأوضح" "هناك أشياء لا تعرفونها، محرز لم يستفد من عطلة خاصة وأتحمل مسؤولية إشراكه في كامل مباريات الدور الأول".

وبالفعل لم يظهر الدولي الجزائري بقوته وأدائه الرائع الذي عوّد عليه جمهوره، وقد نقل موقع "الشروق" الجزائرية عن بلماضي القول: "لا تؤذوني في محرز".

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب، مواقع)