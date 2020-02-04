كأس ألمانيا لكرة القدم.. مفاجآت تطيح بكبار 

فجر فريق فيردر بريمن مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه بوروسيا دورتموند من دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز عليه 3/2 اليوم الثلاثاء (الرابع من شباط/فبراير 2020).

فعلى ملعب فيسير شتاديون، سجل دافي سيلك وبيتينكورت ليوناردو هدفين لبريمن في الدقيقتين 16 و30 ورد الوافد الجديد إيرلينغ هالاند بهدف لدورتموند في الدقيقة 68. وتمكن ميلوت راشيكا من تسجيل الهدف الثالث لبريمن في الدقيقة 70 لكن جيوفاني ريينا سجل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 79.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، تقدم اندريه سيلفا بهدف لاينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 17 من ضربة جزاء ثم أضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51. وتكفل داني أولمو بالهدف الوحيد للايبزغ في الدقيقة 69 لكن فيليب كوستيتش عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفرانكفورت في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب ريتز والتر ستاديون، اكتسح دوسلدورف مضيفه كايزرسلاوترن بخمسة أهداف مقابل هدفين. وتقدم نانا أوبوكو أمبوماه بهدف لدوسلدورف في الدقيقة التاسعة لكن بعد دقيقة واحدة فقط أدرك كريستيان كولفيتر التعادل لكايزرسلاوترن قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 39. ولكن دوسلدورف انتفض في الشوط الثاني ورد بأربعة أهداف تكفل روين هيننينجز بهدفين منها في الدقيقتين 49 و78 وسجل ماتياس زيمارمان وكيفين ستوجر الهدفين الأخرين في الدقيقتين 65 و84.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ)