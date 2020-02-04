 كأس ألمانيا لكرة القدم.. مفاجآت تطيح بكبار  | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.02.2020

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رياضة

كأس ألمانيا لكرة القدم.. مفاجآت تطيح بكبار 

فجر فيردر بريمن مفاجأة كبيرة وأطاح ببوروسيا دورتموند من دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم. كما أخرج اينتراخت فرانكفورت لايبزغ وصيف بطل النسخة الماضية من الدور ذاته. وتأهل فورتونا دوسلدورف على حساب كايزرسلاوترن.

Fußball DFB Pokal | SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund | Tor (2:0) (Reuters/F. Bimmer )

فجر فريق فيردر بريمن مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه بوروسيا دورتموند من دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز عليه 3/2 اليوم الثلاثاء (الرابع من شباط/فبراير 2020).

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فعلى ملعب فيسير شتاديون، سجل دافي سيلك وبيتينكورت ليوناردو هدفين لبريمن في الدقيقتين 16 و30 ورد الوافد الجديد إيرلينغ هالاند بهدف لدورتموند في الدقيقة 68. وتمكن ميلوت راشيكا من تسجيل الهدف الثالث لبريمن في الدقيقة 70 لكن جيوفاني ريينا سجل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 79.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، تقدم اندريه سيلفا بهدف لاينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 17 من ضربة جزاء ثم أضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51. وتكفل داني أولمو بالهدف الوحيد للايبزغ في الدقيقة 69 لكن فيليب كوستيتش عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفرانكفورت في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب ريتز والتر ستاديون، اكتسح دوسلدورف مضيفه كايزرسلاوترن بخمسة أهداف مقابل هدفين. وتقدم نانا أوبوكو أمبوماه بهدف لدوسلدورف في الدقيقة التاسعة لكن بعد دقيقة واحدة فقط أدرك كريستيان كولفيتر التعادل لكايزرسلاوترن قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 39. ولكن دوسلدورف انتفض في الشوط الثاني ورد بأربعة أهداف تكفل روين هيننينجز بهدفين منها في الدقيقتين 49 و78 وسجل ماتياس زيمارمان وكيفين ستوجر الهدفين الأخرين في الدقيقتين 65 و84.

 ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ)

  • BVB Stadion Deutscher Fussball Meister Borussia Dortmund

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الجدار الأصفر

    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أكبر الأندية نجاحاً

    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    حتى في الولايات المتحدة

    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

لكل ناد في ألمانيا مجموعات جماهير تساند الفريق في البطولات المختلفة، تشجع وتحمس اللاعبين وأحيانا تنتقدهم وتستهجن أدائهم وأحيانا تمارس العنف ضدهم وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على جوانب من جماهير أهم الأندية الألمانية. (22.08.2014)  

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كأس ألمانيا لكرة القدم.. مفاجآت تطيح بكبار 

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