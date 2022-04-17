 كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل الزحف نحو اللقب الأول بتاريخه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.04.2022

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رياضة

كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل الزحف نحو اللقب الأول بتاريخه

يأمل لايبزيغ في مواصلة زحفه نحو إحراز اللقب الأول في تاريخه بمسابقة كأس ألمانيا، عندما يلتقي أونيون برلين في نصف النهائي، فيما يلعب هامبورغ مع فرايبورغ. فهل ينجح لايبزيغ هذه المرة بعد فشله مرتين أمام بايرن ودورتموند؟

المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو (الصورة) قاد لايبزيغ للفوز على أتالانتا الإيطالي.

بعد خروج بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، يبدو لايبزيغ المرشح الأبرز لحصد باكورة ألقابه في بطولة كأس ألمانيا.

بعد خروج كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند حامل اللقب وباير ليفركوزن، يبدو لايبزيغ المرشح الأبرز لحصد باكورة ألقابه في بطولة كأس ألمانيا بعد خسارته نهائي العام الماضي أمام دورتموند 1-4 و2019 أمام العملاق البافاري صفر-3.

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ومن بين المرشحين الثلاثة، وحده هامبورغ فقط سبق له التتويج بالكأس وذلك ثلاث مرات، لكن التتويج الأخير للنادي الذي يلعب الآن في الدرجة الثانية يعود إلى عام 1987.

ويدخل لايبزيغ المنتشي بتأهله الى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي، مواجهة أونيون برلين بسجل خال من الخسارة في مبارياته الـ14 الاخيرة في مختلف المسابقات (10 انتصارات مقابل 4 تعادلات)، وتحديداً منذ خسارته أمام بايرن ميونيخ 2-3 في المرحلة الحادية والعشرين في الخامس من شباط/فبراير الماضي.

وكانت الخسارة الوحيدة لرفاق المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو في عام 2022.

ويبلي لايبزيغ البلاء الحسن في الآونة الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية مدوية في البوندسليغا على بوروسيا دورتموند 4-1 وهوفنهايم 3-صفر وباير ليفركوزن 1-صفر، خولته الارتقاء الى المركز الثالث.

قدم أونيون برلين (الصورة) موسما قويا إذ يحتل المركز السادس في ترتيب فرق الدوري.

لن تكون مهمة لايبزيغ سهلة أمام أونيون برلين الذي سيخوض دور الأربعة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

مهمة ليست سهلة أمام أونيون برلين

ولن تكون مهمة لايبزيغ سهلة أمام أونيون برلين الذي سيخوض دور الأربعة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً وتحديداً موسم 2000-2001 عندما خسر المباراة النهائية أمام شالكه صفر-2.

وحذَّر مدرب لايبزيغ دومينيكو تيديسكو لاعبيه من التسرع والإفراط في الثقة، وقال "ينبغي ألا نفقد صبرنا". وأوضح تيديسكو أن لاعب الوسط الأميركي تايلر آدامز سينضم لقائمة الغائبين الى جانب المهاجم الدنماركي يوسف بولسن ولاعب الوسط المالي أمادو حيدرا بسبب الإصابة.

وأنهى أونيون برلين مغامرة سانت باولي الذي كان جرّد بوروسيا دورتموند من اللقب بالفوز عليه 2-1 في ثمن النهائي.

وفي المباراة الثانية، يتطلع فرايبورغ لتتويج عروضه الرائعة هذا الموسم حيث ينافس على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات القارية الثلاث: دوري الأبطال، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ.

ويحتل فرايبورغ المركز الخامس في البوندسليغا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف باير ليفركوزن الرابع وثلاث خلف لايبزيغ الثالث.

في المقابل، أكد مدرب هامبورغ تيم فالتر أن بإمكان فريقه تحقيق المفاجأة أمام فرايبورغ. قال في تصريحات صحافية الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2022) "المنافس يلعب في دوري أعلى وفي طريقه للعب في دوري أبطال أوروبا، شكليا نحن من نتحداه". وأضاف "نتطلع بفارغ الصبر لخوض هذه المباراة الكبيرة، سنعول على جماهيرنا الكبيرة. ستكون الأمور صعبة على أي منافس يلعب أمام 57 ألف متفرج".

ويخوض هامبورغ موسمه الرابع في دوري الدرجة الثانية، وذلك منذ هبوطه للمرة الأولى من البوندسليغا في 2018.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 21 أيار/مايو.

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 20 لقبا بفارق كبير عن أقرب مطارديه فيردر بريمن (6 ألقاب) والثلاثي شالكه وبوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت (5 لكل منهم).

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


 

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