كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل الزحف نحو اللقب الأول بتاريخه

بعد خروج كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند حامل اللقب وباير ليفركوزن، يبدو لايبزيغ المرشح الأبرز لحصد باكورة ألقابه في بطولة كأس ألمانيا بعد خسارته نهائي العام الماضي أمام دورتموند 1-4 و2019 أمام العملاق البافاري صفر-3.

ومن بين المرشحين الثلاثة، وحده هامبورغ فقط سبق له التتويج بالكأس وذلك ثلاث مرات، لكن التتويج الأخير للنادي الذي يلعب الآن في الدرجة الثانية يعود إلى عام 1987.

ويدخل لايبزيغ المنتشي بتأهله الى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي، مواجهة أونيون برلين بسجل خال من الخسارة في مبارياته الـ14 الاخيرة في مختلف المسابقات (10 انتصارات مقابل 4 تعادلات)، وتحديداً منذ خسارته أمام بايرن ميونيخ 2-3 في المرحلة الحادية والعشرين في الخامس من شباط/فبراير الماضي.

وكانت الخسارة الوحيدة لرفاق المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو في عام 2022.

ويبلي لايبزيغ البلاء الحسن في الآونة الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية مدوية في البوندسليغا على بوروسيا دورتموند 4-1 وهوفنهايم 3-صفر وباير ليفركوزن 1-صفر، خولته الارتقاء الى المركز الثالث.

لن تكون مهمة لايبزيغ سهلة أمام أونيون برلين الذي سيخوض دور الأربعة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

مهمة ليست سهلة أمام أونيون برلين

ولن تكون مهمة لايبزيغ سهلة أمام أونيون برلين الذي سيخوض دور الأربعة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً وتحديداً موسم 2000-2001 عندما خسر المباراة النهائية أمام شالكه صفر-2.

وحذَّر مدرب لايبزيغ دومينيكو تيديسكو لاعبيه من التسرع والإفراط في الثقة، وقال "ينبغي ألا نفقد صبرنا". وأوضح تيديسكو أن لاعب الوسط الأميركي تايلر آدامز سينضم لقائمة الغائبين الى جانب المهاجم الدنماركي يوسف بولسن ولاعب الوسط المالي أمادو حيدرا بسبب الإصابة.

وأنهى أونيون برلين مغامرة سانت باولي الذي كان جرّد بوروسيا دورتموند من اللقب بالفوز عليه 2-1 في ثمن النهائي.

وفي المباراة الثانية، يتطلع فرايبورغ لتتويج عروضه الرائعة هذا الموسم حيث ينافس على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات القارية الثلاث: دوري الأبطال، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ.

ويحتل فرايبورغ المركز الخامس في البوندسليغا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف باير ليفركوزن الرابع وثلاث خلف لايبزيغ الثالث.

في المقابل، أكد مدرب هامبورغ تيم فالتر أن بإمكان فريقه تحقيق المفاجأة أمام فرايبورغ. قال في تصريحات صحافية الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2022) "المنافس يلعب في دوري أعلى وفي طريقه للعب في دوري أبطال أوروبا، شكليا نحن من نتحداه". وأضاف "نتطلع بفارغ الصبر لخوض هذه المباراة الكبيرة، سنعول على جماهيرنا الكبيرة. ستكون الأمور صعبة على أي منافس يلعب أمام 57 ألف متفرج".

ويخوض هامبورغ موسمه الرابع في دوري الدرجة الثانية، وذلك منذ هبوطه للمرة الأولى من البوندسليغا في 2018.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 21 أيار/مايو.

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 20 لقبا بفارق كبير عن أقرب مطارديه فيردر بريمن (6 ألقاب) والثلاثي شالكه وبوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت (5 لكل منهم).

خ.س/أ.ح (أ ف ب)