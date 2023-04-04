كأس ألمانيا: لايبزيغ يطيح بدورتموند ويتأهل للمربع الذهبي

حجز لايبزيغ، حامل اللقب، مقعده في المربع الذهبي لكأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد اليوم الأربعاء (الخامس من أبريل/ تيسان 2023) في دور الثمانية.

فعلى ملعب ريد بول أرينا، انتهى الشوط الأول بتقدم لايبزيغ بهدف سجله المهاجم الدولي تيمو فيرنر في الدقيقة 22. وفي الثواني الأخيرة للمباراة أكد المدافع المجري ويلي أوربان فوز لايبزيغ بتسجيله الهدف الثاني.

وتلقى دورتموند هزيمته الثانية على التوالي، بعد خسارة مباراة قمة الدوري الألماني (بوندسليغا) على ملعب بايرن ميونخ 2/4. وفي الجانب المقابل حقق لايبزيغ فوزه الأول بعد ثلاث هزائم متتالية.

ويأتي هذا الفوز منعشاً للايبزيغ، إذ تجددت المواجهة مع دورتموند بعدما التقيا مطلع الشهر الماضي في الدوري وفاز دورتموند يومها.

كما استعاد بعدها لايبزيغ توازنه بثلاثية في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ قبل أن يمنى بثلاث هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي الانكليزي صفر-7 في إياب ثمن نهائي دوري الابطال وبوخوم صفر-1 وماينز صفر-3.

وفي المباراة الثانية تأهل شتوتغارت إلى نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوز صعب على نورمبرغ من الدرجة الثانية 1-صفر في الدور ربع النهائي.

فرحة لاعبي شتوتغارت بهدف الفوز وبالتالي التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا.

وبهدف سجّله الفرنسي إنزو ميلو في الدقيقة 83، منح شتوتغارت مدربه الجديد سيباستيان هونيس دفعة معنوية كبيرة في بداياته مع الفريق بعد يومين فقط منتعيينه خلفاً لبرونو لاباديا.

وتأخر انطلاق المباراة لنصف ساعة بسبب الحشود الكبيرة المتوافدة إلى ملعب "ماكس مورلوك"، بعدما غصّت المدرجات بسعتها القصوى (50 ألف متفرج).

وبذلك، ينضم شتوتغارت في نصف النهائي إلى أينتراخت فرانكفورت، وفرايبورغ الذي أطاح بايرن ميونيخ الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في مفاجأة من العيار الثقيل.

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن تقام المباراتان في 2 و3 أيار/مايو المقبل.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)