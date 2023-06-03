كأس ألمانيا: لايبزيغ يحتفظ باللقب بفوزه على فرانكفورت

توج لايبزيغ بكأس ألمانيا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت 2/ صفر مساء السبت (الثالث من حزيران/ يونيو) في المباراة النهائية.

وودع المهاجم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو فريقه لايبزيغ بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 71 ثم أضاف زميله المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأصبح نكونكو على أعتاب الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي بعد أن اقتسم صدارة هدافي البوندسليغا مع الألماني نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وأنهى لايبزيغ مشواره في الدوري الألماني في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ البطل وبوروسيا دورتموند الوصيف.

وضمن لايبزيغ المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وهذا هو النهائي الرابع للايبزيغ في خمس سنوات، حيث بات أول فريق، باستثناء بايرن ميونيخ، يحتفظ بلقبه منذ شالكه في 2001 و2002. وكان لايبزيغ خسر نهائي المسابقة أمام بايرن عام 2019 وبوروسيا دورتموند 2021.

من جهته، فشل فرانكفورت الذي بقي حاملاً للقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حتى الأربعاء عندما توّج إشبيلية الإسباني على حساب روما الإيطالي، في إحراز لقبه الأوّل في الكأس منذ 2018 عندما تغلّب على بايرن ميونيخ 3-1.

كما أفسد لايبزيغ رحيل مدرب فرانفكورت النمساوي أوليفر غلاسنر عن صفوفه مع نهاية الموسم، حيث كان يأمل أن يغادر على وقع الفوز السادس بالمسابقة.

وبعد أربعة مواسم قضاها في لايبزيغ قادماً من من باريس سان جرمان، أعلن نكونكو منذ أشهر عدة عن مغادرته النادي هذا الصيف باتجاه الدوري الإنجليزي ولم يتم حتى الآن إضفاء الطابع الرسمي على أي شيء.

كريستوفر نكونكو، نجم لايبزيغ، يحتفل بطريقته الخاصة بعد تسجيل الهدف الأول في نهائي الكأس، حيث ينفخ بالونا ويمد ذراعيه جانبا.

وصنعت جماهير الفريقين حالة من الحماس والتشجيع المثالي داخل الاستاد الأولمبي في برلين، ولم يعكر صفو الأمور سوى إطلاق بعض الصافرات أثناء عزف النشيد الوطني لألمانيا وأثناء الوقوف دقيقة صمت على روح صبي توفى خلال بطولة للشباب.

وحصد ماركو روزه المدير الفني للايبزغ لقبه الأول في كأس ألمانيا، بعد أن سبق له تدريب لوكوموتيف لايبزغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.

ع.أ.ج/ص ش (أ ف ب/ د ب ا)