كأس ألمانيا- فريق من الدرجة الثانية يطيح بدورتموند حامل اللقب

ودع فريق بوروسيا دورتموند، حامل اللقب، منافسات بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه سانت باولي 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (18 يناير/ كانون الثاني 2022) في دور الـ16 من البطولة.

ولحق دورتموند ببايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي (20) الذي كان قد ودع المسابقة من الدور الثاني بخسارة مدوية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

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وأنهى سانت باولي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إتيني أمينيدو في الدقيقة الرابعة، وأكسيل فيتسيل، لاعب بوروسيا دورتموند، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل دورتموند هدف تقليص الفارق عن طريق إرلينغ هالاند في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تأهل سانت باولي لدور الثمانية (ربع النهائي)، فيما تجرد دورتموند من اللقب الذي توج به في النسخة الماضية من البطولة.

لاعبو سانت باولي يتبادلون التهاني بعد تسجيل الهدف الثاني في مرمى دورتموند

نتائج المباريات الأخرى

كما تأهل لدور الثمانية أيضا فريق بوخوم بعد فوزه على ماينز 3 / 1. وسجل أهداف بوخوم ميلوس بانتوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 56 من ركلة جزاء، و59 وإدوارد لويين في الدقيقة 80، فيما سجل هدف ماينز كريم أونيسيو في الدقيقة 36.

وتأهل هامبورغ لدور الثمانية عقب فوزه على مضيفه كولونيا 4 / 3 بركلات الترجيح. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلعبا شوطين إضافيين تمكن خلالهما هامبورغ من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 92 عن طريق روبرت غلاتزل، ولكن كولونيا عادل النتيجة بهدف سجله أنتوني موديست في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء، ليحتكما لركلات الترجيح التي حسمت تأهل هامبورغ.

كما تأهل أيضا لدور الثمانية فريق كارلسروهى عقب فوزه على ميونيخ 1860 بهدف نظيف سجله مارفن وانيتزيك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وسيشهد الدور ربع النهائي غياب بايرن ودورتموند للمرة الاولى منذ موسم 2006-2007. وستشهد المسابقة تتويج بطل جديد للمرة الأولى منذ أن فاز بها أينتراخت فرانكفورت في 2018.

وفي السنوات العشر الأخيرة، سيطر بايرن ودورتموند على اللقب، بتتويج الأول خمس مرات (2013، 2014، 2016، 2019 و2020) والثاني ثلاث مرات (2012، 2017 و2021)، خرقهما فولفسبورغ عام 2015 وأينتراخت فرانكوفرت 2018.

ص.ش/ي.أ (د ب أ، أ ف ب)