 كأس ألمانيا- فريق من الدرجة الثانية يطيح بدورتموند حامل اللقب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.01.2022

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رياضة

كأس ألمانيا- فريق من الدرجة الثانية يطيح بدورتموند حامل اللقب

لأول مرة منذ نحو 15 عاما لن يكون بايرن ولا دورتموند في ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، فبعدما خرج بايرن مبكرا، حان الدور على دورتموند وأقصي الآن بعد الخسارة أمام سان باولي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

صورة من خسارة دورتموند أمام سانت باولي في ثمن نهائي كأس ألمانيا لموسم 2021/2022.

حسرة الخروج من ثمن نهائي كأس ألمانيا تظهر على ماتس هوميلز وزميليه مانويل أكانجي وأكسل فيتسل.

ودع فريق بوروسيا دورتموند، حامل اللقب، منافسات بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه سانت باولي 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (18 يناير/ كانون الثاني 2022) في دور الـ16 من البطولة.

ولحق دورتموند ببايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي (20) الذي كان قد ودع المسابقة من الدور الثاني بخسارة مدوية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

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غلادباخ يحطم أسطورة بايرن ميونخ ويهزمه بخمسة أهداق نظيفة

وأنهى سانت باولي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إتيني أمينيدو في الدقيقة الرابعة، وأكسيل فيتسيل، لاعب بوروسيا دورتموند، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل دورتموند هدف تقليص الفارق عن طريق إرلينغ هالاند في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تأهل سانت باولي لدور الثمانية (ربع النهائي)، فيما تجرد دورتموند من اللقب الذي توج به في النسخة الماضية من البطولة.

فرحة لاعبي سانت باولي بتسجيل الهدف الثاني في مرمى دورتموند بكأس ألمانيا (18/1/2022)

لاعبو سانت باولي يتبادلون التهاني بعد تسجيل الهدف الثاني في مرمى دورتموند

نتائج المباريات الأخرى

مختارات

حقق فريق فرانكفورت مفاجأة من العيار الثقيل حين أسقط بطل الدوري فريق بايرن ميونيخ في المباراة النهائية في بطولة كأس ألمانيا. وبذلك توج فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه كما تأهل للدوري الأوروبي.

كما تأهل لدور الثمانية أيضا فريق بوخوم بعد فوزه على ماينز 3 / 1. وسجل أهداف بوخوم ميلوس بانتوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 56 من ركلة جزاء، و59 وإدوارد لويين في الدقيقة 80، فيما سجل هدف ماينز كريم أونيسيو في الدقيقة 36.

وتأهل هامبورغ لدور الثمانية عقب فوزه على مضيفه كولونيا 4 / 3 بركلات الترجيح. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلعبا شوطين إضافيين تمكن خلالهما هامبورغ من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 92 عن طريق روبرت غلاتزل، ولكن كولونيا عادل النتيجة بهدف سجله أنتوني موديست في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء، ليحتكما لركلات الترجيح التي حسمت تأهل هامبورغ.

كما تأهل أيضا لدور الثمانية فريق كارلسروهى عقب فوزه على ميونيخ 1860 بهدف نظيف سجله مارفن وانيتزيك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وسيشهد الدور ربع النهائي غياب بايرن ودورتموند للمرة الاولى منذ موسم 2006-2007. وستشهد المسابقة تتويج بطل جديد للمرة الأولى منذ أن فاز بها أينتراخت فرانكفورت في 2018.

وفي السنوات العشر الأخيرة، سيطر بايرن ودورتموند على اللقب، بتتويج الأول خمس مرات (2013، 2014، 2016، 2019 و2020) والثاني ثلاث مرات (2012، 2017 و2021)، خرقهما فولفسبورغ عام 2015 وأينتراخت فرانكوفرت 2018.

ص.ش/ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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