كأس ألمانيا ـ ليفركوزن يقصي بايرن عقب واقعة طرد تاريخية!

واصل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه بايرن ميونيخ، في لقاء شهد طرد حارس النادي البافاري مانويل نوير لأول مرة في مسيرته.

سقط بايرن ميونيخ على أرضه أمام باير ليفركوزن في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم. ويدين حامل اللقب ليفركوزن في فوزه إلى البديل النيجيري نايثن تيلا الذي سجل الهدف الوحيد برأسية في مرمى الحارس البديل الإسرائيلي دانيال بيريتس (د. 69)، والذي دخل بدلا من مانويل نوير المطرود في الدقيقة 17.

وتوقّفت سلسلة اللاهزيمة لدى بايرن التي وصلت إلى ثماني مباريات في مختلف المسابقات، من بينها سبعة انتصارات. وتأتي الخسارة المحلية الأولى هذا الموسم، بعد خسارتين في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا الإنكليزي وبرشلونة الإسباني.

في المقابل، واصل ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو تفوقه على بايرن ميونيخ في الفترة الأخيرة، بتحقيقه الفوز الثالث عليه في آخر خمس مباريات لم يذق فيها البافاري طعم الفوز. وهذه الخسارة الأولى لبايرن أمام ليفركوزن على ملعب "أليانتس أرينا" منذ خسارته 1-2 ضمن الدوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وجاءت اللحظة المفصلية في المباراة حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارس بايرن المخضرم نوير الذي خرج من منطقة الجزاء بهدف إبعاد عرضية برأسه، لكنه اعترض طريق المهاجم الهولندي المنفرد جيريمي فريمبونغ (17).

مباراة حامية الوطيس بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن صورة من: Matthias Schrader/AP/picture alliance

وعلى إثر الطرد، اضطر المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذي دخل المباراة من دون الهداف الإنكليزي هاري كاين المصاب، إلى إخراج الجناح لوروا سانيه وإشراك الحارس البديل الإسرائيلي دانيال بيريتس الذي لعب مباراته الأولى بعد 18 شهرا على انضمامه إلى النادي. وهذه المرة الأولى التي يطرد فيها الحارس البالغ 38 عاما، في 866 مباراة خاضها في مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني.

وعاد شتوتغارت إلى سكة الانتصارات وبلغ ربع النهائي بفوزه على ريغنسبورغ من الدرجة الثانية بثلاثية نظيفة. افتتح الفرنسي أنزو ميلو التسجيل (10) وأضاف الياباني أنري تشييسو الثاني (19) قبل أن يوقّع نيك فولتيمايدي على الثالث (61). وتأهل أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة بفوز مفاجئ على فرايبورغ سادس الدرجة الأولى 3-1.

واقتنص فيردر بريمن الفوز من ضيفه دارمشتات من الدرجة الثانية، حين سجل أنتوني يونغ هدفا قاتلا في الدقيقة 90+4. وستُلعب مباريات ربع النهائي في شباط/فبراير 2025، على أن تقام المباراة النهائية في 24 أيار/مايو.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا.ف.ب)