 كأس ألمانيا ـ شتوتغارت ينجو من فخ بادربورن ويبلغ ربع النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.01.2023

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رياضة

كأس ألمانيا ـ شتوتغارت ينجو من فخ بادربورن ويبلغ ربع النهائي

تأهل شتوتغارت لدور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على بادربورن 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في دور الـ 16 من البطولة. ويستكمل الدور ثمن النهائي الثلاثاء المقبل بمباراة ساندهاوزن مع فرايبورغ.

شتوتغارت من فخ مضيفه بادربورن (31/1/2023)

 نجا شتوتغارت من فخ مضيفه بادربورن من الدرجة الثانية عندما قلب تخلفه أمامه الى فوز 2-1 في الوقت بدل الضائع وبلغ ربع نهائي كأس ألمانيا

 نجا شتوتغارت من فخ مضيفه بادربورن من الدرجة الثانية عندما قلب تخلفه أمامه الى فوز 2-1 في الوقت بدل الضائع وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

مختارات

في الجولة الأخيرة من البوندسليغا نجح شتوتغارت في البقاء ضمن فرق المسابقة للموسم المقبل بفوز مثير على كولونيا. بينما هبط أرمينيا بيليفلد، وسيكافح هيرتا برلين من أجل البقاء، بعدما خسر أمام دورتموند وتحتم عليه خوض الترضية.

رغم إحراز بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني، إلا أنه هُزم أمام مضيفه ماينتس، كما خسر الوصيف دورتموند أمام بوخوم. ولايزال الصراع مشتداً في القاع للهروب من شبح الهبوط، إذ تتنافس ثلاثة فرق، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وكان بادربورن، خامس الدرجة الثانية، البادىء بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع السابق لنادي أرسنال الدولي اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول تمرير الكرة الى حارس مرماه فلوريان مولر.

وأنهى بادربورن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتغارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وانتظرشتوتغارتالدقيقة 86 لإدراك التعادل عبر البديل لاعب وسطه البرتغالي جيل دياش، قبل أن يخطف المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وهو الهدف الخامس لغيراسي في المباريات السبع الاخيرة لشتوتغارت. ويلعب لاحقا أونيون برلين مع فولفسبورغ. ويلتقي غدا لايبزيغ حامل اللقب مع هوفنهايم، وماينتس مع بايرن ميونيخ.

ويستكمل الدور ثمن النهائي من  كأس ألمانيا الثلاثاء المقبل بمباراتي ساندهاوزن (درجة ثانية) مع فرايبورغ الوصيف، وأينتراخت فرانكفورت مع دارمشتادت (ثانية)، على ان يختتم الاربعاء المقبل بلقاءي نورمبرغ (ثانية) مع فورتونا دوسلدورف (ثانية)، وبوخوم مع بوروسيا دورتموند.

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)

 

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