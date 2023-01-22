كأس ألمانيا ـ شتوتغارت ينجو من فخ بادربورن ويبلغ ربع النهائي

نجا شتوتغارت من فخ مضيفه بادربورن من الدرجة الثانية عندما قلب تخلفه أمامه الى فوز 2-1 في الوقت بدل الضائع وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وكان بادربورن، خامس الدرجة الثانية، البادىء بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع السابق لنادي أرسنال الدولي اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول تمرير الكرة الى حارس مرماه فلوريان مولر.

وأنهى بادربورن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتغارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وانتظرشتوتغارتالدقيقة 86 لإدراك التعادل عبر البديل لاعب وسطه البرتغالي جيل دياش، قبل أن يخطف المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وهو الهدف الخامس لغيراسي في المباريات السبع الاخيرة لشتوتغارت. ويلعب لاحقا أونيون برلين مع فولفسبورغ. ويلتقي غدا لايبزيغ حامل اللقب مع هوفنهايم، وماينتس مع بايرن ميونيخ.

ويستكمل الدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا الثلاثاء المقبل بمباراتي ساندهاوزن (درجة ثانية) مع فرايبورغ الوصيف، وأينتراخت فرانكفورت مع دارمشتادت (ثانية)، على ان يختتم الاربعاء المقبل بلقاءي نورمبرغ (ثانية) مع فورتونا دوسلدورف (ثانية)، وبوخوم مع بوروسيا دورتموند.

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)