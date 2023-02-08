كأس ألمانيا - دورتموند ونورمبرغ يتأهلان إلى ربع النهائي

صعد بوروسيا دورتموند ونورمبرغ لدور الثمانية (ربع النهائي) في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء (الثامن من فبراير/ شباط 2023).

وتغلب دورتموند 2 / 1 على مضيفه بوخوم، في حين فاز نورمبرغ 5 / 3 على ضيفه فورتونا دوسلدورف بركلات الترجيح، في دور الـ16 للمسابقة.

وعلى ملعب (رورستاديون)، افتتح إيمري جان التسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أحرز كيفن شتوغر هدف التعادل لبوخوم في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل النجم المخضرم ماركو رويس هدف الصعود لدورتموند في الدقيقة 71 .

ركلات الترجيح تبتسم لنورمبرغ

لاعب نورمبرغ إريك شورانوف، يحتفل بعد تسجيل هدف الصعود إلى ربع النهائي على حساب فورتونا دوسلدوف.

وفي اللقاء الآخر، بادر البولندي داويد كوفناسكي بالتسجيل لمصلحة دوسلدورف في الدقيقة 33، غير أن تايلان دومان أحرز هدف التعادل لنورمبرغ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين، شهد حصول فلوريان فليك، لاعب نورمبرغ على بطاقة حمراء في الدقيقة 121، فيما استمر التعادل الإيجابي 1 / 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض، فريق نورمبرغ.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)