كأس ألمانيا - بايرن يعبر مونستر بسهولة ويتأهل إلى الدور الثاني

تأهل بايرن ميونيخ إلى الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه في الدور الأول على مضيفه برويسن مونستر المنافس بالدرجة الثالثة 4 / صفر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (26 سبتمبر/ أيلول 2023).

وشهدت المباراة في بدايتها حدثا مؤلما لبايرن حيث خرج نجمه سرج غنابري من المباراة بعد تعرضه لكسر في ذراعه في الدقيقة الرابعة ويغادر اللقاء في الدقيقة 11، ليحل محله النجم الشاب فرانز كريتسيغ (20 عاما). كما شهدت المباراة مشاركة الحارس الشاب دانيل بيرتز، حارس مرمى إسرائيل والذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية من ناحية والدته وانتقل مؤخرا إلى بايرن ميونيخ.

وحسم بايرن الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف حملت توقيع الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة التاسعة وكونراد لايمر في الدقيقة 40 وفرانز كريتسيغ في الدقيقة 45، وتكفل المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل (18 عاما) بتسجيل الهدف الرابع للنادي البافاري في الدقيقة 86.

ويبحث بايرن ميونيخ عن لقبه الأول في كأس ألمانيا منذ موسم 2019/ 2020، حيث لم يحالفه التوفيق خلال مشواره في البطولة في المواسم الثلاثة الماضية.

وسبق للنادي البافاري التتويج بلقب كأس ألمانيا عشرين مرة من قبل وحل وصيفا أربع مرات.

ويقتسم بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مع باير ليفركوزن برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعد مرور خمس جولات من عمر المسابقة.

كما افتتح النادي البافاري مشواره في دوري أبطال أوروبا بشكل جيد، حيث تغلب على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4/ 3 في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة القارية.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)