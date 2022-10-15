كأس ألمانيا - بايرن ودورتموند يصعدان للدور الثالث وبريمن يودع مبكرا

صعد بايرن ميونخ للدور الثالث في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 5 / 2 على مضيفه أوغسبورغ في الدور الثاني للمسابقة، مساء الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022).

وتقدم أوغسبورغ بهدف مباغت ومبكر حمل توقيع مادس بيدرسين في الدقيقة التاسعة، ليرد بايرن بهدف التعادل عبر نجمه الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 27. وأضاف يوزوا كيميش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 53، قبل أن يعود تشوبو موتينغ لهز الشباك مجددا، ليحرز الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 59.

وتقلص الفارق، بعدما أحرز دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن، هدفا في مرمى فريقه لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 وعزز جمال موسيالا تقدم بايرن، عقب تسجيله الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 74، فيما تكفل ألفونسو ديفيز بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

كما صعد بوروسيا دورتموند للدور الثالث في البطولة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه هانوفر، في وقت سابق من الأربعاء. وجاء الهدف الأول عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز برايت آري مبي، مدافع هانوفر، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، قبل أن يضيف جود بيلينغهام الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كريم أديمي في الدقيقة 85.

الإنجليزي جود بيلينغهام نجم دورتموند الشاب

وفجر بادربورن (المغمور) مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه فيردر بريمن، عقب تغلبه عليه 5 / 4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2 /2.

وفاز ساندهاوزن بركلات الترجيح أيضا على ضيفه كارلسروه، بعدما تعادلا 2 / 2 بعد التمديد،

وفاز فرايبورغ 2 / 1 على ضيفه سانت باولي، في حين اكتسح شتوتغارت ضيفه أرمينيا بيليفيلد 6 / صفر.

ولحق فورتونا دوسلدورف بركب المتأهلين للدور الثالث، إثر فوزه 3 / صفر على مضيفه يان ريغينسبورغ، بينما انتصر يونيون برلين 2 / صفر على ضيفه هايدنهايم.

ص.ش (د ب أ)